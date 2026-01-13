https://1prime.ru/20260113/ft-866436989.html

FT: поставщики автозапчастей в Европе сократили сто тысяч рабочих мест

FT: поставщики автозапчастей в Европе сократили сто тысяч рабочих мест

экономика

бизнес

мировая экономика

китай

германия

сша

дональд трамп

bosch

valeo

европа

МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Европейские производители автозапчастей сократили более 100 тысяч рабочих мест за последние два года в связи с низким спросом в автомобильном секторе и высокой конкуренцией со стороны китайских компаний, сообщает газета Financial Times, ссылаясь на данные Европейской ассоциации поставщиков для автомобильной отрасли (CLEPA). "Это совершенно беспрецедентная ситуация, когда за последние два года было объявлено о сокращении более 100 000 рабочих мест", - приводятся в материале слова генерального секретаря CLEPA Бенджамина Кригера (Benjamin Krieger). Согласно данным, полученным Financial Times от ассоциации, в 2025 году поставщики объявили о сокращении 50 тысяч рабочих мест, в 2024 году - 54 тысяч, что свидетельствовало о продолжающемся бедственном положении в секторе. Как отмечается в сообщении газеты, низкие показатели спроса по сравнению с годами до пандемии COVID-19 привели к тому, что многие европейские автомобильные компании уменьшили производство, что негативно повлияло на выпуск запчастей. При этом отрасль также сталкивается с высокой конкуренцией со стороны китайских компаний, которые увеличивают свою долю продаж автомобилей на европейском рынке. "У него (у Китая - ред.) есть технически хорошо собранные автомобили, поступающие на рынок по весьма низкой цене", - отмечает Кригер, слова которого приводит Financial Times. Крупнейший в мире производитель автомобильных компонентов Bosch планирует сократить около 13 тысяч рабочих мест, преимущественно в Германии, до конца 2030 года, сообщал в сентябре немецкий новостной портал Tagesschau со ссылкой на заявление компании. А после того, как европейские производители запчастей Valeo, Forvia и Schaeffler объявили о планах сократить тысячи рабочих мест в 2024 году, в прошлом году было объявлено о дальнейших сокращениях в подразделении автомобильных запчастей Continental, которое было выделено под маркой Aumovio, отмечает Financial Times. "У нас были более позитивные ожидания на 2025 год", - сказал исполнительный директор находящейся в Штутгарте компании Mahle Арнд Франц (Arnd Franz). Он также отметил, что резкое повышение пошлин президентом США Дональдом Трампом привело к более низкому, чем ожидалось, спросу на автозапчасти.

