Цены на газ в Европе выросли на 4,2 процента
Биржевые цены на газ в Европе во вторник растут на 4,2%, чуть превышая уровень в 380 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе во вторник растут на 4,2%, чуть превышая уровень в 380 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Февральские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 382,7 доллара (+4,8%). А по состоянию на 10.05 мск их стоимость составляет 380,5 доллара (+4,2%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 365,3 доллара за тысячу кубометров. Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже немного превысила 420 долларов, что почти на 9% больше, чем было годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах – таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. А исторического рекорда в 3 892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.
