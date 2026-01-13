https://1prime.ru/20260113/gaz-866445865.html

Пять стран ЕС заплатили 1,4 миллиарда евро за поставки газа из России

Пять стран ЕС заплатили 1,4 миллиарда евро за поставки газа из России - 13.01.2026, ПРАЙМ

Пять стран ЕС заплатили 1,4 миллиарда евро за поставки газа из России

Пять крупнейших стран-импортеров ископаемого топлива из России в Евросоюзе - Венгрия, Франция, Бельгия, Испания и Словакия - заплатили 1,4 миллиарда евро в... | 13.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-13T16:28+0300

2026-01-13T16:28+0300

2026-01-13T16:28+0300

газ

венгрия

словакия

франция

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/13/864688335_0:79:3120:1834_1920x0_80_0_0_f9856a51ea71b5326c5c53e9724a8426.jpg

МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Пять крупнейших стран-импортеров ископаемого топлива из России в Евросоюзе - Венгрия, Франция, Бельгия, Испания и Словакия - заплатили 1,4 миллиарда евро в декабре за поставки российских нефти, трубопроводного и сжиженного природного газа (СПГ), подсчитали аналитики CREA (Centre for Research on Energy and Clean Air). Расчеты экспертов основаны, в частности, на данных аналитической компании Kpler, портала отслеживания судов Marine Traffic, Европейской сети операторов газотранспортных систем ENTSOG и данных таможни. "В декабре 2025 года пять крупнейших импортеров российского ископаемого топлива в ЕС заплатили России в общей сложности 1,4 миллиарда евро. На природный газ - который не попадает под санкции ЕС - пришлось 79% этого импорта, который поставлялся в основном по трубопроводу или в виде сжиженного природного газа (СПГ)", - говорится в материале на сайте агентства. Остальная часть приходилась в основном на нефть, которая по-прежнему поставляется в Венгрию и Словакию по южному ответвлению трубопровода "Дружба" в соответствии с исключением, предоставленным ЕС, указывается в сообщении.

https://1prime.ru/20260112/gazprom-866416125.html

венгрия

словакия

франция

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, венгрия, словакия, франция, ес