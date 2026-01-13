Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Пять стран ЕС заплатили 1,4 миллиарда евро за поставки газа из России - 13.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260113/gaz-866445865.html
Пять стран ЕС заплатили 1,4 миллиарда евро за поставки газа из России
Пять стран ЕС заплатили 1,4 миллиарда евро за поставки газа из России - 13.01.2026, ПРАЙМ
Пять стран ЕС заплатили 1,4 миллиарда евро за поставки газа из России
Пять крупнейших стран-импортеров ископаемого топлива из России в Евросоюзе - Венгрия, Франция, Бельгия, Испания и Словакия - заплатили 1,4 миллиарда евро в... | 13.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-13T16:28+0300
2026-01-13T16:28+0300
газ
венгрия
словакия
франция
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/13/864688335_0:79:3120:1834_1920x0_80_0_0_f9856a51ea71b5326c5c53e9724a8426.jpg
МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Пять крупнейших стран-импортеров ископаемого топлива из России в Евросоюзе - Венгрия, Франция, Бельгия, Испания и Словакия - заплатили 1,4 миллиарда евро в декабре за поставки российских нефти, трубопроводного и сжиженного природного газа (СПГ), подсчитали аналитики CREA (Centre for Research on Energy and Clean Air). Расчеты экспертов основаны, в частности, на данных аналитической компании Kpler, портала отслеживания судов Marine Traffic, Европейской сети операторов газотранспортных систем ENTSOG и данных таможни. "В декабре 2025 года пять крупнейших импортеров российского ископаемого топлива в ЕС заплатили России в общей сложности 1,4 миллиарда евро. На природный газ - который не попадает под санкции ЕС - пришлось 79% этого импорта, который поставлялся в основном по трубопроводу или в виде сжиженного природного газа (СПГ)", - говорится в материале на сайте агентства. Остальная часть приходилась в основном на нефть, которая по-прежнему поставляется в Венгрию и Словакию по южному ответвлению трубопровода "Дружба" в соответствии с исключением, предоставленным ЕС, указывается в сообщении.
https://1prime.ru/20260112/gazprom-866416125.html
венгрия
словакия
франция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/13/864688335_389:0:3120:2048_1920x0_80_0_0_50afeaf9813f04ab82ded9b5363e6bc1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газ, венгрия, словакия, франция, ес
Газ, ВЕНГРИЯ, СЛОВАКИЯ, ФРАНЦИЯ, ЕС
16:28 13.01.2026
 
Пять стран ЕС заплатили 1,4 миллиарда евро за поставки газа из России

Пять крупнейших европейских импортеров нефти и газа из РФ заплатили за них 1,4 млрд евро

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 13.01.2026
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Пять крупнейших стран-импортеров ископаемого топлива из России в Евросоюзе - Венгрия, Франция, Бельгия, Испания и Словакия - заплатили 1,4 миллиарда евро в декабре за поставки российских нефти, трубопроводного и сжиженного природного газа (СПГ), подсчитали аналитики CREA (Centre for Research on Energy and Clean Air).
Расчеты экспертов основаны, в частности, на данных аналитической компании Kpler, портала отслеживания судов Marine Traffic, Европейской сети операторов газотранспортных систем ENTSOG и данных таможни.
"В декабре 2025 года пять крупнейших импортеров российского ископаемого топлива в ЕС заплатили России в общей сложности 1,4 миллиарда евро. На природный газ - который не попадает под санкции ЕС - пришлось 79% этого импорта, который поставлялся в основном по трубопроводу или в виде сжиженного природного газа (СПГ)", - говорится в материале на сайте агентства.
Остальная часть приходилась в основном на нефть, которая по-прежнему поставляется в Венгрию и Словакию по южному ответвлению трубопровода "Дружба" в соответствии с исключением, предоставленным ЕС, указывается в сообщении.
Газпром
"Газпром" нарастил поставки газа в Центральную Азию и Грузию в 2025 году
Вчера, 21:32
 
ГазВЕНГРИЯСЛОВАКИЯФРАНЦИЯЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала