Пять стран ЕС заплатили 1,4 миллиарда евро за поставки газа из России
Пять стран ЕС заплатили 1,4 миллиарда евро за поставки газа из России
2026-01-13T16:28+0300
МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Пять крупнейших стран-импортеров ископаемого топлива из России в Евросоюзе - Венгрия, Франция, Бельгия, Испания и Словакия - заплатили 1,4 миллиарда евро в декабре за поставки российских нефти, трубопроводного и сжиженного природного газа (СПГ), подсчитали аналитики CREA (Centre for Research on Energy and Clean Air). Расчеты экспертов основаны, в частности, на данных аналитической компании Kpler, портала отслеживания судов Marine Traffic, Европейской сети операторов газотранспортных систем ENTSOG и данных таможни. "В декабре 2025 года пять крупнейших импортеров российского ископаемого топлива в ЕС заплатили России в общей сложности 1,4 миллиарда евро. На природный газ - который не попадает под санкции ЕС - пришлось 79% этого импорта, который поставлялся в основном по трубопроводу или в виде сжиженного природного газа (СПГ)", - говорится в материале на сайте агентства. Остальная часть приходилась в основном на нефть, которая по-прежнему поставляется в Венгрию и Словакию по южному ответвлению трубопровода "Дружба" в соответствии с исключением, предоставленным ЕС, указывается в сообщении.
