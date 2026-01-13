Цены на газ в Европе выросли на 3%

https://1prime.ru/20260113/gaz-866457315.html

МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе во вторник выросли на 3% - до 375 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Февральские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 382,7 доллара (+4,8%). Ценовой максимум составил 390,2 доллара (+6,8%), ценовой минимум - 370 долларов (+1,3%). Последние фьючерсы торговались по 374,9 доллара (+2,6%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 365,3 доллара за тысячу кубометров. Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже немного превысила 420 долларов, что почти на 9% больше, чем было годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах - таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года. А исторического рекорда в 3 892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.

