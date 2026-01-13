https://1prime.ru/20260113/gazprom-866451877.html
"Газпром" обновил рекорд суточных поставок газа по "Силе Сибири"
МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. "Газпром" второй раз с начала года обновил рекорд суточных поставок газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири", сообщила компания. "Газпром" второй раз с начала года обновил исторический рекорд суточных поставок газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири", – говорится в сообщении в Telegram-канале компании. Новый рекорд установлен 12 января, тогда как предыдущий – 10 января. Поставки газа идут в рамках долгосрочного договора купли-продажи газа между "Газпромом" и китайской CNPC. Поставки по "Силе Сибири", газопроводу протяженностью около 3 тысяч километров, начались в конце 2019 года с Чаяндинского месторождения в Якутии. Через три года газ начал транспортироваться с Ковыктинского месторождения в Иркутской области. Проектная мощность газопровода – 38 миллиардов кубометров в год. Поставки по "Силе Сибири" вышли на максимальный контрактный уровень 1 декабря 2024 года. Объем поставок по этому газопроводу по итогам прошлого года составил около 38,8 миллиарда кубометров.
