"Газпром" обновил рекорд суточных поставок газа по "Силе Сибири"

"Газпром" обновил рекорд суточных поставок газа по "Силе Сибири" - 13.01.2026

"Газпром" обновил рекорд суточных поставок газа по "Силе Сибири"

"Газпром" второй раз с начала года обновил рекорд суточных поставок газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири", сообщила компания. | 13.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-13T18:59+0300

2026-01-13T18:59+0300

2026-01-13T18:59+0300

МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. "Газпром" второй раз с начала года обновил рекорд суточных поставок газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири", сообщила компания. "Газпром" второй раз с начала года обновил исторический рекорд суточных поставок газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири", – говорится в сообщении в Telegram-канале компании. Новый рекорд установлен 12 января, тогда как предыдущий – 10 января. Поставки газа идут в рамках долгосрочного договора купли-продажи газа между "Газпромом" и китайской CNPC. Поставки по "Силе Сибири", газопроводу протяженностью около 3 тысяч километров, начались в конце 2019 года с Чаяндинского месторождения в Якутии. Через три года газ начал транспортироваться с Ковыктинского месторождения в Иркутской области. Проектная мощность газопровода – 38 миллиардов кубометров в год. Поставки по "Силе Сибири" вышли на максимальный контрактный уровень 1 декабря 2024 года. Объем поставок по этому газопроводу по итогам прошлого года составил около 38,8 миллиарда кубометров.

2026

