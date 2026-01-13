https://1prime.ru/20260113/glava-866422418.html

Глава МИД ФРГ призвал ЕС выработать общую позицию по санкциям против Ирана

Глава МИД ФРГ призвал ЕС выработать общую позицию по санкциям против Ирана

БЕРЛИН, 13 янв - ПРАЙМ. Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль призвал страны ЕС выработать общую позицию по вопросу введения новых санкций против Ирана из-за действий местных властей в отношении участников беспорядков в исламской республике. Вадефуль сделал свое заявление во время визита в Вашингтон, где у него состоялись двусторонние переговоры с госсекретарем США Марко Рубио. "Мы применим все меры, чтобы наложить на этот режим (Иран - ред.) санкции… и я призываю все государства-члены Европейского союза еще раз рассмотреть этот вопрос и, в частности, с учетом текущих событий, проверить, не можем ли мы все-таки прийти к общему решению (в отношении санкций против Ирана - ред.)", - заявил Вадефуль журналистам по итогам встречи с Рубио. Трансляцию вел YouTube-канал DRM News. Вадефуль пояснил, что речь, в частности, идет о расширении санкционного списка ЕС в рамках борьбы с терроризмом. "К ним (мерам против Ирана - ред.) относится и включение в санкционный список ЕС в рамках борьбы с терроризмом, что на данный момент мы еще не смогли осуществить, поскольку для этого требуется единодушное согласие в Европейском союзе. Но мы продолжаем работать над этим", - сказал глава МИД ФРГ. Говоря о беспорядках в Иране, Вадефуль поддержал протестующих и одновременно выступил с критикой властей этой страны. "Мы обеспокоены ситуацией в Иране, где видим несправедливый режим, который применяет против населения средства, которые не только неприемлемы, но и нарушают все правила гуманности", - заявил министр ФРГ. Вадефуль также сообщил, что страны G7 могут выступить с совместным заявлением в рамках демонстрации своей позиции "солидарности" с участниками беспорядков в Иране. "Это было одной из основных тем нашего разговора (с Рубио - ред.). Мы будем совместно стремиться к тому, чтобы страны G7 также выступили с совместным заявлением. Можно сказать, что это всего лишь заявление, но оно является важным знаком солидарности с людьми, которые сейчас участвуют в протестах", - заявил глава германского внешнеполитического ведомства. Ранее МИД Ирана вызвал послов Великобритании, Франции и Германии в связи с поддержкой, которую выразили правительства этих стран участникам беспорядков в исламской республике. Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. С 8 января, после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году, в Иране активизировались протестные шествия, в тот же день в стране перестал работать интернет. В ряде иранских городов протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против политического строя Ирана. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти Ирана, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, 12 января заявили, что ситуацию удалось взять под контроль. Как заявил в понедельник РИА Новости источник в силах безопасности Ирана, более 500 человек из числа гражданских лиц, а также сотрудников полиции и Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) погибли в ходе беспорядков в Иране, еще сотни человек получили ранения, беспорядки были зафиксированы в более чем 500 точках в 31 провинции республики. По его словам, участники беспорядков использовали разные виды огнестрельного и холодного оружия (ножи и мачете), самодельные взрывные устройства. Помимо этого, по словам источника, они провоцировали столкновения с полицией, подталкивая к этому других людей.

