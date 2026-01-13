Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Суд признал законными приказы о премировании 31 руководителя Google - 13.01.2026
https://1prime.ru/20260113/google-866452241.html
Суд признал законными приказы о премировании 31 руководителя Google
Суд признал законными приказы о премировании 31 руководителя Google - 13.01.2026, ПРАЙМ
Суд признал законными приказы о премировании 31 руководителя Google
Девятый арбитражный апелляционный суд, как и нижестоящая инстанция, признал законными приказы о премировании 31 руководящего сотрудника ООО "Гугл" на сумму... | 13.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-13T19:16+0300
2026-01-13T19:16+0300
бизнес
технологии
москва
гугл
МОСКВА, 13 янв – ПРАЙМ. Девятый арбитражный апелляционный суд, как и нижестоящая инстанция, признал законными приказы о премировании 31 руководящего сотрудника ООО "Гугл" на сумму около 75 миллионов рублей незадолго до банкротства этого российского подразделения Google, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Приказы в деле о банкротстве "Гугла" оспаривал его конкурсный управляющий Валерий Таляровский. Они предусматривали премирование по итогам квартала, года, по рекомендациям руководителя, по рекомендациям коллег и премирование за переезд и были изданы в январе-марте 2022 года. По мнению Таляровского, получившие премии руководители структурных подразделений, в том числе Юлия Соловьева и Юлия Рамазанова, которых управляющий считает фактическим гендиректором и главбухом "Гугла" соответственно, не могли не знать о признаках несостоятельности компании еще в конце 2021 года. При этом, как подсчитал управляющий, на 31 одного руководителя пришлось 42% премиального фонда за 2021 год, а остальное – на 165 рядовых сотрудников. Представители ответчиков заявили в суде первой инстанции, что премии входили в систему оплаты труда, выплачивались регулярно, не носили единоразового характера, что можно было бы расценить как вывод активов, и их размер соответствовал рынку. По словам одного из юристов, выручка компании в 2021 году составила 134 миллиарда рублей, чистая прибыль – 2,7 миллиарда, а общие премиальные выплаты – 108 миллионов рублей. Арбитражный суд Москвы в сентябре отклонил заявление Таляровского о признании премий незаконными, апелляционная инстанция во вторник отклонила и жалобу управляющего на это решение. Арбитражный суд Москвы в октябре 2023 года признал ООО "Гугл" банкротом и открыл в компании конкурсное производство. Начальную процедуру банкротства – наблюдение – в ООО "Гугл" ввел в ноябре 2022 года Девятый арбитражный апелляционный суд по собственному заявлению компании.
https://1prime.ru/20251210/es-865417909.html
москва
бизнес, технологии, москва, гугл
Бизнес, Технологии, МОСКВА, Гугл
МОСКВА, 13 янв – ПРАЙМ. Девятый арбитражный апелляционный суд, как и нижестоящая инстанция, признал законными приказы о премировании 31 руководящего сотрудника ООО "Гугл" на сумму около 75 миллионов рублей незадолго до банкротства этого российского подразделения Google, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Приказы в деле о банкротстве "Гугла" оспаривал его конкурсный управляющий Валерий Таляровский. Они предусматривали премирование по итогам квартала, года, по рекомендациям руководителя, по рекомендациям коллег и премирование за переезд и были изданы в январе-марте 2022 года.
По мнению Таляровского, получившие премии руководители структурных подразделений, в том числе Юлия Соловьева и Юлия Рамазанова, которых управляющий считает фактическим гендиректором и главбухом "Гугла" соответственно, не могли не знать о признаках несостоятельности компании еще в конце 2021 года.
При этом, как подсчитал управляющий, на 31 одного руководителя пришлось 42% премиального фонда за 2021 год, а остальное – на 165 рядовых сотрудников.
Представители ответчиков заявили в суде первой инстанции, что премии входили в систему оплаты труда, выплачивались регулярно, не носили единоразового характера, что можно было бы расценить как вывод активов, и их размер соответствовал рынку.
По словам одного из юристов, выручка компании в 2021 году составила 134 миллиарда рублей, чистая прибыль – 2,7 миллиарда, а общие премиальные выплаты – 108 миллионов рублей.
Арбитражный суд Москвы в сентябре отклонил заявление Таляровского о признании премий незаконными, апелляционная инстанция во вторник отклонила и жалобу управляющего на это решение.
Арбитражный суд Москвы в октябре 2023 года признал ООО "Гугл" банкротом и открыл в компании конкурсное производство. Начальную процедуру банкротства – наблюдение – в ООО "Гугл" ввел в ноябре 2022 года Девятый арбитражный апелляционный суд по собственному заявлению компании.
