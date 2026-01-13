Госдума откроет заключительную сессию восьмого созыва

https://1prime.ru/20260113/gosduma-866421002.html

МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Государственная Дума во вторник откроет заключительную сессию восьмого созыва, в ходе которой депутаты планируют приступить к рассмотрению нового пакета законов по борьбе с мошенничеством, а также законопроектов о поддержке участников СВО и их семей. В рамках весенней сессии запланировано 20 пленарных заседаний и семь региональных недель. Завершится работа летом, после чего депутаты будут готовиться к выборам в Государственную Думу девятого созыва, которые пройдут в единый день голосования с 18 по 20 сентября. Первое пленарное заседание сессии 13 января начнется с выступления председателя Госдумы Вячеслава Володина. Далее запланированы выступления представителей думских фракций по актуальным социально-экономическим и политическим вопросам. В первый рабочий день палата намерена рассмотреть в первом чтении ряд инициатив, включая проекты о запрете выдачи иностранных военнослужащих ВС РФ для уголовного преследования за рубежом и о запрете их выдворения из России, а также об эксперименте по организации передвижных аптек в сельской местности. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ В ВЕСЕННЮЮ СЕССИЮ В понедельник Володин провел совещание с руководителями фракций, определив основные направления работы. В приоритетном порядке в начале сессии будет рассмотрен второй пакет правительственных законопроектов по противодействию онлайн- и телефонному мошенничеству. Как ранее отмечал председатель Госдумы, меры, принятые в 2025 году (10 федеральных законов), уже приносят результаты: за 11 месяцев число IT-преступлений снизилось на 8,3%. Новые пакет мер предусматривает, в частности, ограничение числа банковских карт на одного гражданина, маркировку международных звонков и ужесточение ответственности за вывод похищенных средств. Кроме того, Володин подчеркивал, что вопросы демографической политики и поддержки семей остаются безусловным приоритетом для палаты парламента. В 2025 году по этому направлению было принято девять законов. В весеннюю сессию работа будет продолжена, в том числе в сфере материнства и детства, а также совершенствования системы социальных гарантий. Среди прочих инициатив, запланированных к рассмотрению в январе, – проект о полном государственном финансировании производства и проката национальных анимационных фильмов для детей и юношества. Эта мера призвана поддержать отечественные студии в условиях ограниченного доступа к зарубежным рынкам. Также в первом чтении планируется рассмотреть инициативу об эксперименте по организации розничной торговли лекарствами через передвижные аптечные пункты в сельских поселениях, где нет стационарных аптек. Эксперимент может стартовать с 1 июня 2026 года. По словам Володина, необходимо делать все для повышения доступности медицинского и лекарственного обеспечения каждого человека, где бы в России он ни проживал. В течение весенней сессии депутаты продолжат работу над совершенствованием законодательства в сфере поддержки участников СВО и их семей. Как сообщал Володин, в 2025 году по этому направлению было принято 30 законов, а с 2022 года – 154, что позволило сформировать целостную систему мер. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ И СЕМЕЙ УЧАСТНИКОВ СВО На первой неделе сессии палата планирует рассмотреть важный блок социальных инициатив. В него входит законопроект о предоставлении ветеранам боевых действий права на отпуск за свой счет сроком до 35 календарных дней в году, что, по мнению авторов, повысит уровень их социальной защищенности. Отдельное внимание будет уделено поддержке семей погибших военнослужащих. Депутаты рассмотрят проект, предоставляющий вдовам участников СВО особые права при поступлении в вузы и колледжи. Им предлагается выделить отдельную квоту для приема на бюджетные места без вступительных испытаний на программы бакалавриата и специалитета, а также дать первоочередное право зачисления в организации среднего профессионального образования. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГУБЕРНАТОРОВ И ПОДДЕРЖКА ВОЕННОСЛУЖАЩИХ Одним из ключевых законопроектов весенней сессии станет проект о персональной ответственности глав регионов за подготовку и проведение летней оздоровительной кампании для детей. Авторами инициативы стали главы всех думских фракций, вице-спикер Ирина Яровая во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Проектом предусматривается, что губернаторы будут лично возглавлять межведомственные комиссии по этому вопросу, а отчеты станут предметом обсуждения в региональных парламентах. Также в начале сессии планируется рассмотреть два правительственных законопроекта, направленных на поддержку иностранных граждан, служащих в ВС РФ. Первый – о запрете их выдачи другим странам для уголовного преследования, второй – о запрете административного выдворения из России для тех, кто участвовал в боевых действиях. СОХРАНЕНИЕ ПАМЯТИ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОГОВОРЫ В повестку первой недели также включены президентские законопроекты о ратификации серии международных соглашений, направленных на взаимную правовую защиту граждан с такими странами, как Никарагуа, Джибути, Мьянма и Белоруссия. Кроме того, планируется обсуждение вопроса об обеспечении сохранности и защиты генетических данных граждан. Володин заявлял, что противодействие попыткам переписать историю остается в числе ключевых задач палаты. Он уточнял, что в 2025 году было принято восемь законов о сохранении исторической памяти. ПРОВЕДЕНИЕ "ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ЧАСОВ" В рамках весенней сессии запланировано проведение трех "правительственных часов". 11 февраля с докладом о приоритетах внешней политики планируется выступление министра иностранных дел Сергея Лаврова. 27 мая будет обсуждаться тема внедрения искусственного интеллекта и защиты персональных данных с участием вице-премьера Дмитрия Григоренко и министра цифрового развития Максута Шадаева, а 24 июня пройдет правительственный час, посвященный пространственному развитию и транспортной инфраструктуре с участием министра транспорта России Андрея Никитина.

