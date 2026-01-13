https://1prime.ru/20260113/gosduma-866422315.html
В Госдуме предложили ограничить продажу препаратов с габапентином
МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина предложила оперативно ввести в России возрастные ограничения на продажу, в том числе через маркетплейсы, ветеринарных препаратов с габапентином, способного оказывать наркотический эффект на организм.
Соответствующее обращение в адрес главы Росздравнадзора Аллы Самойловой имеется в распоряжении РИА Новости.
Ранее ряд Telegram-каналов сообщил, что подростки заказывают на маркетплейсах ветеринарные препараты с габапентином, который оказывает наркотический эффект на организм. Как уточнила парламентарий, наиболее "востребованным" среди несовершеннолетних является препарат с торговым названием "Гапентин", который применяют для коррекции поведенческих реакций у кошек и собак.
"Учитывая, что потребление препаратов, содержащих габапентин, может представлять потенциальную угрозу для жизни и здоровья несовершеннолетних, просим вас, уважаемая Алла Владимировна, принять оперативные меры, в частности, направленные на установление возрастных ограничений в отношении розничной продажи подобных препаратов (в том числе на маркетплейсах)", - сказано в документе.
В обращении отмечается, что препараты с действующим веществом габапентин также могут назначаться и людям для монотерапии или в качестве дополнительного средства для лечения парциальных судорог со вторичной генерализацией или без нее у взрослых и детей с 12 лет, а также при нейропатической боли у взрослых.
У подобных препаратов есть противопоказания и побочные действия, среди которых: амнезия, атаксия, спутанность сознания, головокружение, гипестезия, нарушение мышления, лихорадка, головная боль, вирусная инфекция, периферические отеки, лейкопения, переломы, миалгии, артралгии, усиление, ослабление или отсутствие рефлексов, беспокойство, враждебность, нарушение зрения и другое.
Останина подчеркнула, что в соответствии с приказом Минздрава России, с 1 марта лекарственные препараты с габапентином будут продавать в РФ строго по рецепту.
