В Госдуме подготовили законопроект об упрощении работы с криптовалютами - 13.01.2026
В Госдуме подготовили законопроект об упрощении работы с криптовалютами
В Госдуме подготовили законопроект об упрощении работы с криптовалютами - 13.01.2026, ПРАЙМ
В Госдуме подготовили законопроект об упрощении работы с криптовалютами
Законопроект, облегчающий работу граждан с криптовалютами, уже подготовлен и может быть рассмотрен в текущую думскую весеннюю сессию, следует из заявления главы | 13.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-13T18:29+0300
2026-01-13T18:29+0300
финансы
россия
рф
анатолий аксаков
госдума
МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Законопроект, облегчающий работу граждан с криптовалютами, уже подготовлен и может быть рассмотрен в текущую думскую весеннюю сессию, следует из заявления главы комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолия Аксакова. "Большое внимание будет уделено развитию цифровых финансовых активов, и очень много времени мы посвятим в предстоящую весеннюю сессию криптовалютам. Уже подготовлен законопроект, который выводит криптовалюты из особого финансового регулирования, то есть они будут обычным явлением в нашей жизни", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24". В конце декабря ЦБ РФ сообщил, что подготовил концепцию регулирования криптовалют на российском рынке и направил в правительство предложения об изменениях законодательства в этой сфере. В частности, регулятор предложил разрешить квалифицированным и неквалифицированным инвесторам приобретать криптоактивы, при этом для каждой категории будут действовать свои правила - в частности, неопытные инвесторы должны будут проходить тестирование и смогут покупать криптовалюту на сумму до 300 тысяч рублей в год у одного посредника. При этом квалифицированным инвесторам регулятор предлагает разрешить приобретать любые криптовалюты без ограничений на суммы, но тоже только после прохождения тестирования на понимание их рисков. Исключение - анонимные криптовалюты, то есть те, чьи смарт-контракты скрывают информацию о переводе токенов по адресатам.
рф
финансы, россия, рф, анатолий аксаков, госдума
Финансы, РОССИЯ, РФ, Анатолий Аксаков, Госдума
18:29 13.01.2026
 
В Госдуме подготовили законопроект об упрощении работы с криптовалютами

В Госдуме подготовили законопроект, облегчающий работу граждан с криптовалютами

МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Законопроект, облегчающий работу граждан с криптовалютами, уже подготовлен и может быть рассмотрен в текущую думскую весеннюю сессию, следует из заявления главы комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолия Аксакова.
"Большое внимание будет уделено развитию цифровых финансовых активов, и очень много времени мы посвятим в предстоящую весеннюю сессию криптовалютам. Уже подготовлен законопроект, который выводит криптовалюты из особого финансового регулирования, то есть они будут обычным явлением в нашей жизни", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
В конце декабря ЦБ РФ сообщил, что подготовил концепцию регулирования криптовалют на российском рынке и направил в правительство предложения об изменениях законодательства в этой сфере.
В частности, регулятор предложил разрешить квалифицированным и неквалифицированным инвесторам приобретать криптоактивы, при этом для каждой категории будут действовать свои правила - в частности, неопытные инвесторы должны будут проходить тестирование и смогут покупать криптовалюту на сумму до 300 тысяч рублей в год у одного посредника.
При этом квалифицированным инвесторам регулятор предлагает разрешить приобретать любые криптовалюты без ограничений на суммы, но тоже только после прохождения тестирования на понимание их рисков. Исключение - анонимные криптовалюты, то есть те, чьи смарт-контракты скрывают информацию о переводе токенов по адресатам.
