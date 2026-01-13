https://1prime.ru/20260113/gosduma-866450447.html

В Госдуме подготовили законопроект об упрощении работы с криптовалютами

МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Законопроект, облегчающий работу граждан с криптовалютами, уже подготовлен и может быть рассмотрен в текущую думскую весеннюю сессию, следует из заявления главы комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолия Аксакова. "Большое внимание будет уделено развитию цифровых финансовых активов, и очень много времени мы посвятим в предстоящую весеннюю сессию криптовалютам. Уже подготовлен законопроект, который выводит криптовалюты из особого финансового регулирования, то есть они будут обычным явлением в нашей жизни", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24". В конце декабря ЦБ РФ сообщил, что подготовил концепцию регулирования криптовалют на российском рынке и направил в правительство предложения об изменениях законодательства в этой сфере. В частности, регулятор предложил разрешить квалифицированным и неквалифицированным инвесторам приобретать криптоактивы, при этом для каждой категории будут действовать свои правила - в частности, неопытные инвесторы должны будут проходить тестирование и смогут покупать криптовалюту на сумму до 300 тысяч рублей в год у одного посредника. При этом квалифицированным инвесторам регулятор предлагает разрешить приобретать любые криптовалюты без ограничений на суммы, но тоже только после прохождения тестирования на понимание их рисков. Исключение - анонимные криптовалюты, то есть те, чьи смарт-контракты скрывают информацию о переводе токенов по адресатам.

