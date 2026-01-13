Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В США раскрыли детали нападения на Гренландию - 13.01.2026, ПРАЙМ
В США раскрыли детали нападения на Гренландию
В США раскрыли детали нападения на Гренландию - 13.01.2026, ПРАЙМ
В США раскрыли детали нападения на Гренландию
Дональд Трамп может сделать Гренландию зависимой от Соединенных Штатов, чтобы установить контроль над островом, пишет журнал Foreign Affairs. | 13.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-13T06:27+0300
2026-01-13T06:27+0300
МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Дональд Трамп может сделать Гренландию зависимой от Соединенных Штатов, чтобы установить контроль над островом, пишет журнал Foreign Affairs.Издание смоделировало, как мог бы происходить возможный переход Гренландии под контроль США, сконцентрировавшись на рычагах воздействия, доступных Вашингтону."Таким образом, кампания за суверенитет не была кампанией убеждения. Она была кампанией обхода и поглощения", — говорится в статье. Автор предполагает, что для такого развития событий США не понадобятся ни военные действия, ни агрессия, чтобы в ближайшие годы внедрить в Гренландию американское влияние. Это можно сделать через материальные вложения, использование третьих лиц и юридические проволочки. Реализация этого плана может стать новым явлением в международных отношениях, пояснил он. "Искусственно созданная зависимость перестала считаться формой империализма; она стала методом построения братских связей. Коренное население перестало определять суверенитет; теперь это сделали цепочки поставок", — резюмирует Foreign Affairs. Трамп неоднократно повторял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он ссылался на ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира". Бывший гренландский премьер Муте Эгеде отвечал, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.
06:27 13.01.2026
 
В США раскрыли детали нападения на Гренландию

Foreign Affairs: Трамп может получить Гренландию, сделав ее зависимой от США

МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Дональд Трамп может сделать Гренландию зависимой от Соединенных Штатов, чтобы установить контроль над островом, пишет журнал Foreign Affairs.
Издание смоделировало, как мог бы происходить возможный переход Гренландии под контроль США, сконцентрировавшись на рычагах воздействия, доступных Вашингтону.
"Таким образом, кампания за суверенитет не была кампанией убеждения. Она была кампанией обхода и поглощения", — говорится в статье.
Автор предполагает, что для такого развития событий США не понадобятся ни военные действия, ни агрессия, чтобы в ближайшие годы внедрить в Гренландию американское влияние. Это можно сделать через материальные вложения, использование третьих лиц и юридические проволочки. Реализация этого плана может стать новым явлением в международных отношениях, пояснил он.
"Искусственно созданная зависимость перестала считаться формой империализма; она стала методом построения братских связей. Коренное население перестало определять суверенитет; теперь это сделали цепочки поставок", — резюмирует Foreign Affairs.
Трамп неоднократно повторял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он ссылался на ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира". Бывший гренландский премьер Муте Эгеде отвечал, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.
 
