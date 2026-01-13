Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Польше выступили с громким призывом из-за ситуации с Гренландией - 13.01.2026
https://1prime.ru/20260113/grenlandiya-866449668.html
В Польше выступили с громким призывом из-за ситуации с Гренландией
В Польше выступили с громким призывом из-за ситуации с Гренландией - 13.01.2026, ПРАЙМ
В Польше выступили с громким призывом из-за ситуации с Гренландией
Дания не сможет защитить Гренландию от притязаний США, поэтому ей нужно дать независимость и принять в ЕС, пишет издание Rzeczpospolita со ссылкой на слова... | 13.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Дания не сможет защитить Гренландию от притязаний США, поэтому ей нужно дать независимость и принять в ЕС, пишет издание Rzeczpospolita со ссылкой на слова польского подполковника в отставке Марчина Фалинского."С этой Гренландией нужно что-то делать, потому что, если оставить эту территорию датчанам, мы, к сожалению, проиграем. &lt;…&gt; Если бы Гренландия получила независимость и в ускоренном режиме готовилась к вступлению в ЕС и в НАТО, то Трамп ничего бы не смог сделать", — цитирует издание его слова.По мнению эксперта, Гренландии следует как можно скорее поменять свой статус, чтобы избежать возможных спекуляций.Трамп неоднократно повторял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он ссылался на ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира".Бывший гренландский премьер Муте Эгеде отвечал, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.
https://1prime.ru/20260113/grenlandiya-866425118.html
https://1prime.ru/20260112/daniya-866385640.html
17:49 13.01.2026 (обновлено: 18:07 13.01.2026)
 
В Польше выступили с громким призывом из-за ситуации с Гренландией

Rzeczpospolita: Гренландия должна обрести независимость и вступить в ЕС и НАТО

© РИА Новости . Илья Тимин | Перейти в медиабанкОстров Гренландия
Остров Гренландия - ПРАЙМ, 1920, 13.01.2026
Остров Гренландия. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Тимин
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Дания не сможет защитить Гренландию от притязаний США, поэтому ей нужно дать независимость и принять в ЕС, пишет издание Rzeczpospolita со ссылкой на слова польского подполковника в отставке Марчина Фалинского.
"С этой Гренландией нужно что-то делать, потому что, если оставить эту территорию датчанам, мы, к сожалению, проиграем. <…> Если бы Гренландия получила независимость и в ускоренном режиме готовилась к вступлению в ЕС и в НАТО, то Трамп ничего бы не смог сделать", — цитирует издание его слова.
Город Нуук на острове Гренландия
В США раскрыли детали нападения на Гренландию
06:27
По мнению эксперта, Гренландии следует как можно скорее поменять свой статус, чтобы избежать возможных спекуляций.
Трамп неоднократно повторял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он ссылался на ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира".

Бывший гренландский премьер Муте Эгеде отвечал, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.
Остров Гренландия
"На два фронта": в Дании сделали заявление о войне за Гренландию
Вчера, 05:54
 
Мировая экономикаОбществоГренландияПОЛЬШАДАНИЯНАТОЕС
 
 
