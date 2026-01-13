Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Haval стал самым популярной иномаркой в России - 13.01.2026
Haval стал самым популярной иномаркой в России
Haval стал самым популярной иномаркой в России
МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Продажи новых автомобилей китайского бренда Haval в России по итогам 2025 года составили 173,3 тысячи единиц - таким образом, они стали самыми популярными иномарками в стране, сообщило агентство "Автостат" со ссылкой на данные аналитической компании ППК (входит в группу компаний АО "Электронный паспорт"). Эта компания опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств. "Самым популярным иностранным брендом по итогам минувшего года остался Haval с результатом 173 302 единицы", - говорится в сообщении. Среди всех марок по продажам в РФ Haval уступил только отечественному бренду Lada. В таблицах, приведенных "Автостатом", указано, что продажи новых машин китайской марки снизились на 9,1% по сравнению с 2024 годом, а их доля на российском авторынке выросла почти на 1 процентный пункт и составила 13%. Следом за ним в рейтинге расположились китайские Chery (99,8 тысячи штук) и Geely (94 тысячи штук), а также белорусский бренд Belgee (68 тысяч штук). Также в топ-10 попали китайские Changan (66,2 тысячи штук) и Jetour (36,5 тысячи штук), российские Solaris (34,5 тысячи штук) и Tenet (33,5 тысячи штук) и японская Toyota (29,1 тысячи штук). В перечень наиболее популярных моделей из иномарок вошли Haval Jolion (65,8 тысячи штук), Belgee X50 (38,3 тысячи штук), Haval M6 (36,1 тысячи штук), а также Changan UNI-S/CS55 Plus (30,6 тысячи штук).
Бизнес, РОССИЯ, РФ, Haval, Lada, Chery, Lada Vision 4x4, Lada X-Cross 5, Lada Largus
07:15 13.01.2026 (обновлено: 07:34 13.01.2026)
 
Haval стал самым популярной иномаркой в России

"Автостат": Haval стал самым популярным иностранным брендом в России

