https://1prime.ru/20260113/haval-866426160.html

Haval стал самым популярной иномаркой в России

Haval стал самым популярной иномаркой в России - 13.01.2026, ПРАЙМ

Haval стал самым популярной иномаркой в России

Продажи новых автомобилей китайского бренда Haval в России по итогам 2025 года составили 173,3 тысячи единиц - таким образом, они стали самыми популярными... | 13.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-13T07:15+0300

2026-01-13T07:15+0300

2026-01-13T07:34+0300

бизнес

россия

рф

haval

lada

chery

lada vision 4x4

lada x-cross 5

lada largus

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866426160.jpg?1768278848

МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Продажи новых автомобилей китайского бренда Haval в России по итогам 2025 года составили 173,3 тысячи единиц - таким образом, они стали самыми популярными иномарками в стране, сообщило агентство "Автостат" со ссылкой на данные аналитической компании ППК (входит в группу компаний АО "Электронный паспорт"). Эта компания опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств. "Самым популярным иностранным брендом по итогам минувшего года остался Haval с результатом 173 302 единицы", - говорится в сообщении. Среди всех марок по продажам в РФ Haval уступил только отечественному бренду Lada. В таблицах, приведенных "Автостатом", указано, что продажи новых машин китайской марки снизились на 9,1% по сравнению с 2024 годом, а их доля на российском авторынке выросла почти на 1 процентный пункт и составила 13%. Следом за ним в рейтинге расположились китайские Chery (99,8 тысячи штук) и Geely (94 тысячи штук), а также белорусский бренд Belgee (68 тысяч штук). Также в топ-10 попали китайские Changan (66,2 тысячи штук) и Jetour (36,5 тысячи штук), российские Solaris (34,5 тысячи штук) и Tenet (33,5 тысячи штук) и японская Toyota (29,1 тысячи штук). В перечень наиболее популярных моделей из иномарок вошли Haval Jolion (65,8 тысячи штук), Belgee X50 (38,3 тысячи штук), Haval M6 (36,1 тысячи штук), а также Changan UNI-S/CS55 Plus (30,6 тысячи штук).

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, рф, haval, lada, chery, lada vision 4x4, lada x-cross 5, lada largus