https://1prime.ru/20260113/ii-866430618.html

Названа самая популярная система ИИ с открытым исходным кодом в мире

Названа самая популярная система ИИ с открытым исходным кодом в мире - 13.01.2026, ПРАЙМ

Названа самая популярная система ИИ с открытым исходным кодом в мире

Семейство моделей искусственного интеллекта (ИИ) Qwen от китайской технологической компании Alibaba Group стало самой популярной системой ИИ с открытым исходным | 13.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-13T09:40+0300

2026-01-13T09:40+0300

2026-01-13T09:59+0300

технологии

мировая экономика

китай

сша

meta

alibaba

nvidia

https://cdnn.1prime.ru/img/84150/38/841503858_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_ba8a89d64199c225705bb5a361932553.jpg

ПЕКИН, 13 янв - ПРАЙМ. Семейство моделей искусственного интеллекта (ИИ) Qwen от китайской технологической компании Alibaba Group стало самой популярной системой ИИ с открытым исходным кодом в мире, передает во вторник агентство Синьхуа. Уточняется, что количество загрузок моделей Qwen на платформе Hugging Face, которая используется для сотрудничества в области машинного обучения, достигло 700 миллионов. "Это делает ее самой популярной системой ИИ с открытым исходным кодом в мире", - говорится в сообщении. Синьхуа отмечает, по данным Hugging Face, к октябрю 2025 года Qwen обогнал Llama от Meta* по общему количеству загрузок. В декабре 2025 года количество загрузок за один месяц превысило суммарное количество загрузок следующих восьми самых популярных моделей - Meta*, DeepSeek, OpenAI, Mistral, Nvidia, Zhipu.AI, Moonshot и MiniMax. Alibaba открыла исходный код своих моделей Qwen в 2023 году, став первой крупной китайской технологической компанией, выпустившей собственную большую языковую модель (LLM) для всеобщего доступа. На сегодняшний день Alibaba открыла исходный код почти 400 моделей Qwen и создала более 180 тысяч производных версий. Несмотря на значительный прогресс в последние годы, Китай в ближайшем будущем вряд ли сможет догнать США в области искусственного интеллекта, писала ранее газета South China Morning Post со ссылкой на китайских экспертов. В частности, по словам технического руководителя группы Qwen интернет-компании Alibaba Group Линь Цзюньяна, вероятность того, что любая китайская компания превзойдет таких американских техногигантов, как Google DeepMind и OpenAI, в ближайшие три-пять лет составляет менее 20%, что является "крайне оптимистичной" оценкой. Ранее министр науки и технологий КНР Инь Хэцзюнь заявил, что Китай в следующие пять лет намерен активно развивать технологии искусственного интеллекта, содействовать его интеграции в различные отрасли, укреплять управление ИИ и улучшать связанные с искусственным интеллектом законы.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://1prime.ru/20260105/putin-866230871.html

китай

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, мировая экономика, китай, сша, meta, alibaba, nvidia