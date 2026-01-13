Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Названа самая популярная система ИИ с открытым исходным кодом в мире - 13.01.2026
Названа самая популярная система ИИ с открытым исходным кодом в мире
Названа самая популярная система ИИ с открытым исходным кодом в мире - 13.01.2026, ПРАЙМ
Названа самая популярная система ИИ с открытым исходным кодом в мире
Семейство моделей искусственного интеллекта (ИИ) Qwen от китайской технологической компании Alibaba Group стало самой популярной системой ИИ с открытым исходным | 13.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-13T09:40+0300
2026-01-13T09:59+0300
09:40 13.01.2026 (обновлено: 09:59 13.01.2026)
 
Названа самая популярная система ИИ с открытым исходным кодом в мире

Группа ИИ-моделей Alibaba стала самой популярной системой с открытым исходным кодом

© Public domain/salamahdraИскусственный интеллект
Искусственный интеллект
Искусственный интеллект. Архивное фото
© Public domain/salamahdra
ПЕКИН, 13 янв - ПРАЙМ. Семейство моделей искусственного интеллекта (ИИ) Qwen от китайской технологической компании Alibaba Group стало самой популярной системой ИИ с открытым исходным кодом в мире, передает во вторник агентство Синьхуа.
Уточняется, что количество загрузок моделей Qwen на платформе Hugging Face, которая используется для сотрудничества в области машинного обучения, достигло 700 миллионов.
"Это делает ее самой популярной системой ИИ с открытым исходным кодом в мире", - говорится в сообщении.
Синьхуа отмечает, по данным Hugging Face, к октябрю 2025 года Qwen обогнал Llama от Meta* по общему количеству загрузок. В декабре 2025 года количество загрузок за один месяц превысило суммарное количество загрузок следующих восьми самых популярных моделей - Meta*, DeepSeek, OpenAI, Mistral, Nvidia, Zhipu.AI, Moonshot и MiniMax.
Alibaba открыла исходный код своих моделей Qwen в 2023 году, став первой крупной китайской технологической компанией, выпустившей собственную большую языковую модель (LLM) для всеобщего доступа. На сегодняшний день Alibaba открыла исходный код почти 400 моделей Qwen и создала более 180 тысяч производных версий.
Несмотря на значительный прогресс в последние годы, Китай в ближайшем будущем вряд ли сможет догнать США в области искусственного интеллекта, писала ранее газета South China Morning Post со ссылкой на китайских экспертов. В частности, по словам технического руководителя группы Qwen интернет-компании Alibaba Group Линь Цзюньяна, вероятность того, что любая китайская компания превзойдет таких американских техногигантов, как Google DeepMind и OpenAI, в ближайшие три-пять лет составляет менее 20%, что является "крайне оптимистичной" оценкой.
Ранее министр науки и технологий КНР Инь Хэцзюнь заявил, что Китай в следующие пять лет намерен активно развивать технологии искусственного интеллекта, содействовать его интеграции в различные отрасли, укреплять управление ИИ и улучшать связанные с искусственным интеллектом законы.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Путин поручил проработать экспорт российских технологий ИИ
5 января, 18:51
Путин поручил проработать экспорт российских технологий ИИ
5 января, 18:51
 
Заголовок открываемого материала