Алиханов рассказал о поставках товаров по параллельному импорту
Алиханов рассказал о поставках товаров по параллельному импорту - 13.01.2026, ПРАЙМ
Алиханов рассказал о поставках товаров по параллельному импорту
Поставки в РФ товаров по параллельному импорту за январь-ноябрь 2025 года снизились на 45% по отношению к аналогичному периоду предыдущего года и составили 20,9
МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Поставки в РФ товаров по параллельному импорту за январь-ноябрь 2025 года снизились на 45% по отношению к аналогичному периоду предыдущего года и составили 20,9 миллиарда долларов, рассказал в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. "В то время как в январе-ноябре 2025 - 20,9 миллиарда долларов США, то есть по итогам 11 месяцев он сократился на 45%", - сказал министр об объемах параллельного импорта. Механизм параллельного импорта в России продлен на 2026 год, такая мера позволяет осуществлять ввоз определенного перечня товаров без разрешения производителя. Механизм был запущен в России в 2022 году на фоне "бегства" с отечественного рынка некоторых иностранных брендов и компаний.
