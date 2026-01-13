Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Алиханов рассказал о поставках товаров по параллельному импорту - 13.01.2026
Алиханов рассказал о поставках товаров по параллельному импорту
Алиханов рассказал о поставках товаров по параллельному импорту
2026-01-13T08:24+0300
2026-01-13T08:24+0300
экономика
бизнес
россия
рф
сша
антон алиханов
минпромторг
МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Поставки в РФ товаров по параллельному импорту за январь-ноябрь 2025 года снизились на 45% по отношению к аналогичному периоду предыдущего года и составили 20,9 миллиарда долларов, рассказал в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. "В то время как в январе-ноябре 2025 - 20,9 миллиарда долларов США, то есть по итогам 11 месяцев он сократился на 45%", - сказал министр об объемах параллельного импорта. Механизм параллельного импорта в России продлен на 2026 год, такая мера позволяет осуществлять ввоз определенного перечня товаров без разрешения производителя. Механизм был запущен в России в 2022 году на фоне "бегства" с отечественного рынка некоторых иностранных брендов и компаний.
бизнес, россия, рф, сша, антон алиханов, минпромторг
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, РФ, США, Антон Алиханов, Минпромторг
08:24 13.01.2026
 
Алиханов рассказал о поставках товаров по параллельному импорту

Алиханов: поставки товаров по параллельному импорту за 11 месяцев снизились на 45%

© РИА Новости . Кирилл Зыков | Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов
Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов
Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов. Архивное фото
© РИА Новости . Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Поставки в РФ товаров по параллельному импорту за январь-ноябрь 2025 года снизились на 45% по отношению к аналогичному периоду предыдущего года и составили 20,9 миллиарда долларов, рассказал в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
"В то время как в январе-ноябре 2025 - 20,9 миллиарда долларов США, то есть по итогам 11 месяцев он сократился на 45%", - сказал министр об объемах параллельного импорта.
Механизм параллельного импорта в России продлен на 2026 год, такая мера позволяет осуществлять ввоз определенного перечня товаров без разрешения производителя. Механизм был запущен в России в 2022 году на фоне "бегства" с отечественного рынка некоторых иностранных брендов и компаний.
В России продлили антикризисные полномочия правительства
В России продлили антикризисные полномочия правительства
10 января, 10:23
 
Экономика Бизнес РОССИЯ РФ США Антон Алиханов Минпромторг
 
 
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
