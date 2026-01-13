https://1prime.ru/20260113/import-866427732.html

Алиханов рассказал о поставках товаров по параллельному импорту

Алиханов рассказал о поставках товаров по параллельному импорту

2026-01-13T08:24+0300

экономика

бизнес

россия

рф

сша

антон алиханов

минпромторг

МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Поставки в РФ товаров по параллельному импорту за январь-ноябрь 2025 года снизились на 45% по отношению к аналогичному периоду предыдущего года и составили 20,9 миллиарда долларов, рассказал в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. "В то время как в январе-ноябре 2025 - 20,9 миллиарда долларов США, то есть по итогам 11 месяцев он сократился на 45%", - сказал министр об объемах параллельного импорта. Механизм параллельного импорта в России продлен на 2026 год, такая мера позволяет осуществлять ввоз определенного перечня товаров без разрешения производителя. Механизм был запущен в России в 2022 году на фоне "бегства" с отечественного рынка некоторых иностранных брендов и компаний.

