https://1prime.ru/20260113/import-866430820.html
Минпромторг заявил о намерении добиваться снижения параллельного импорта
Минпромторг заявил о намерении добиваться снижения параллельного импорта - 13.01.2026, ПРАЙМ
Минпромторг заявил о намерении добиваться снижения параллельного импорта
Минпромторг РФ будет последовательно добиваться снижения объема параллельного импорта и выходить на нормальные правоотношения с зарубежными правообладателями,... | 13.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-13T09:50+0300
2026-01-13T09:50+0300
2026-01-13T10:33+0300
экономика
россия
рф
антон алиханов
минпромторг
https://cdnn.1prime.ru/img/83327/91/833279148_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_43eda9e81a8b2b6ccc8486104333dc95.jpg
МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Минпромторг РФ будет последовательно добиваться снижения объема параллельного импорта и выходить на нормальные правоотношения с зарубежными правообладателями, заявил в интервью РИА Новости глава министерства Антон Алиханов. "Мы будем последовательно добиваться снижения объема параллельного импорта и выходить на траекторию нормальных правоотношений с зарубежными правообладателями", - сказал министр. Механизм параллельного импорта в России продлен на 2026 год, такая мера позволяет осуществлять ввоз определенного перечня товаров без разрешения производителя. Механизм был запущен в России в 2022 году на фоне "бегства" с отечественного рынка некоторых иностранных брендов и компаний.
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83327/91/833279148_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_f8f1c37b5771fd844f08e82cfa134d7e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, рф, антон алиханов, минпромторг
Экономика, РОССИЯ, РФ, Антон Алиханов, Минпромторг
Минпромторг заявил о намерении добиваться снижения параллельного импорта
Алиханов: Минпромторг будет последовательно добиваться снижения параллельного импорта
МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Минпромторг РФ будет последовательно добиваться снижения объема параллельного импорта и выходить на нормальные правоотношения с зарубежными правообладателями, заявил в интервью РИА Новости глава министерства Антон Алиханов.
"Мы будем последовательно добиваться снижения объема параллельного импорта и выходить на траекторию нормальных правоотношений с зарубежными правообладателями", - сказал министр.
Механизм параллельного импорта в России продлен на 2026 год, такая мера позволяет осуществлять ввоз определенного перечня товаров без разрешения производителя. Механизм был запущен в России в 2022 году на фоне "бегства" с отечественного рынка некоторых иностранных брендов и компаний.