09:50 13.01.2026 (обновлено: 10:33 13.01.2026)
 
Минпромторг заявил о намерении добиваться снижения параллельного импорта

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкВывеска Министерства промышленности и торговли РФ
© РИА Новости . Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Минпромторг РФ будет последовательно добиваться снижения объема параллельного импорта и выходить на нормальные правоотношения с зарубежными правообладателями, заявил в интервью РИА Новости глава министерства Антон Алиханов.
"Мы будем последовательно добиваться снижения объема параллельного импорта и выходить на траекторию нормальных правоотношений с зарубежными правообладателями", - сказал министр.
Механизм параллельного импорта в России продлен на 2026 год, такая мера позволяет осуществлять ввоз определенного перечня товаров без разрешения производителя. Механизм был запущен в России в 2022 году на фоне "бегства" с отечественного рынка некоторых иностранных брендов и компаний.
 
ЭкономикаРОССИЯРФАнтон АлихановМинпромторг
 
 
Заголовок открываемого материала