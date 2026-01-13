https://1prime.ru/20260113/import-866430820.html

Минпромторг заявил о намерении добиваться снижения параллельного импорта

2026-01-13T09:50+0300

МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Минпромторг РФ будет последовательно добиваться снижения объема параллельного импорта и выходить на нормальные правоотношения с зарубежными правообладателями, заявил в интервью РИА Новости глава министерства Антон Алиханов. "Мы будем последовательно добиваться снижения объема параллельного импорта и выходить на траекторию нормальных правоотношений с зарубежными правообладателями", - сказал министр. Механизм параллельного импорта в России продлен на 2026 год, такая мера позволяет осуществлять ввоз определенного перечня товаров без разрешения производителя. Механизм был запущен в России в 2022 году на фоне "бегства" с отечественного рынка некоторых иностранных брендов и компаний.

