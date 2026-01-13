https://1prime.ru/20260113/indeks-866423954.html

Индекс Nikkei на Токийской бирже достиг отметки 53 тысяч пунктов

2026-01-13T05:05+0300

ТОКИО, 13 янв – ПРАЙМ. Индекс Nikkei на Токийской бирже с начала торгов после трехдневных выходных впервые достиг отметки 53 тысячи пунктов, следует из данных торгов, которые есть в распоряжении РИА Новости. Индекс Nikkei вырос более чем на 1,8 тысячи пунктов или более чем на 3% на фоне ожиданий роспуска нижней палаты парламента Японии – темы, которая стала обсуждаться как раз в течение трех выходных дней. Участники рынка ожидают, что возможная победа Либерально-демократической партии на выборах в нижнюю палату на фоне стабильно высоких рейтингов правительства во главе с Санаэ Такаити укрепит ее положение в парламенте и позволит ей проводить более активную политику в области экономики и финансов. В субботу сообщалось, что Такаити рассматривает возможность роспуска нижней палаты парламента, созыв которого намечен на 23 января, и поделилась этими соображениями с руководством партии и с партнером по правящей коалиции. Роспуск нижней палаты в ближайшее время позволит укрепить позиции партии в палате в то время, как сейчас правящей коалиции ЛДП и Партии обновления Японии (Ниппон исин-но кай) едва удалось получить на один голос больше половины – 233 из 465. В то же время в интервью телеканалу NHK, которое было записано 8 января и вышло в эфир в воскресенье, на вопрос о роспуске нижней палаты Такаити заявила о приоритете первоочередных задач, имея в виду меры по борьбе с ростом цен и укреплению экономики. В самой партии и оппозиции идея роспуска нижней палаты была воспринята неоднозначно из-за того, что это может поставить под вопрос принятие бюджета на новый финансовый год (с 1 апреля 2026 по 31 марта 2027 года) до начала фингода, а это означало бы, что такие приоритетные направления, как борьба с ростом цен, и другие меры могут быть сдвинуты на апрель, когда новый финансовый год уже начнется. Если 23 января нижняя палата будет распущена, выборы могут состояться 8 или 15 февраля.

