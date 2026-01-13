https://1prime.ru/20260113/inflyatsiya-866446359.html
Годовая инфляция в США осталась на уровне ноября
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Годовая инфляция в США по итогам декабря осталась на уровне ноября в 2,7%, сообщается в пресс-релизе министерства труда страны. Показатель совпал с прогнозами аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics. Базовая инфляция - за исключением цен на продукты питания и энергоносители - в годовом выражении составила 2,6%, как и в ноябре. Аналитики ожидали показатель на уровне 2,7%. Цены на продовольствие в США в годовом выражении увеличились на 3,1%, на энергоносители - снизились на 3%. В месячном выражении цены на продовольствие выросли на 0,7%, на энергоносители - сократились на 0,4%. Отдельно цены на яйца в годовом выражении упали на 20,9%, на мясо - выросли на 9,2%, на мебель и постельные принадлежности - на 3,6%.
