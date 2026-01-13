Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Годовая инфляция в США осталась на уровне ноября - 13.01.2026
Годовая инфляция в США осталась на уровне ноября
Годовая инфляция в США осталась на уровне ноября - 13.01.2026, ПРАЙМ
Годовая инфляция в США осталась на уровне ноября
Годовая инфляция в США по итогам декабря осталась на уровне ноября в 2,7%, сообщается в пресс-релизе министерства труда страны. | 13.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Годовая инфляция в США по итогам декабря осталась на уровне ноября в 2,7%, сообщается в пресс-релизе министерства труда страны. Показатель совпал с прогнозами аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics. Базовая инфляция - за исключением цен на продукты питания и энергоносители - в годовом выражении составила 2,6%, как и в ноябре. Аналитики ожидали показатель на уровне 2,7%. Цены на продовольствие в США в годовом выражении увеличились на 3,1%, на энергоносители - снизились на 3%. В месячном выражении цены на продовольствие выросли на 0,7%, на энергоносители - сократились на 0,4%. Отдельно цены на яйца в годовом выражении упали на 20,9%, на мясо - выросли на 9,2%, на мебель и постельные принадлежности - на 3,6%.
мировая экономика, сша
Мировая экономика, США
17:00 13.01.2026
 
Годовая инфляция в США осталась на уровне ноября

Годовая инфляция в США по итогам декабря ожидаемо осталась на уровне ноября в 2,7%

© РИА Новости . Владимир Астапкович
Вид на Капитолий в Вашингтоне
Вид на Капитолий в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 13.01.2026
Вид на Капитолий в Вашингтоне. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Годовая инфляция в США по итогам декабря осталась на уровне ноября в 2,7%, сообщается в пресс-релизе министерства труда страны.
Показатель совпал с прогнозами аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics.
Базовая инфляция - за исключением цен на продукты питания и энергоносители - в годовом выражении составила 2,6%, как и в ноябре. Аналитики ожидали показатель на уровне 2,7%.
Цены на продовольствие в США в годовом выражении увеличились на 3,1%, на энергоносители - снизились на 3%. В месячном выражении цены на продовольствие выросли на 0,7%, на энергоносители - сократились на 0,4%.
Отдельно цены на яйца в годовом выражении упали на 20,9%, на мясо - выросли на 9,2%, на мебель и постельные принадлежности - на 3,6%.
