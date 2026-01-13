https://1prime.ru/20260113/inflyatsiya-866446359.html

Годовая инфляция в США осталась на уровне ноября

Годовая инфляция в США осталась на уровне ноября - 13.01.2026, ПРАЙМ

Годовая инфляция в США осталась на уровне ноября

Годовая инфляция в США по итогам декабря осталась на уровне ноября в 2,7%, сообщается в пресс-релизе министерства труда страны. | 13.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-13T17:00+0300

2026-01-13T17:00+0300

2026-01-13T17:00+0300

мировая экономика

сша

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861761936_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_bb9b468e486024879e80a49d7ad3c2ee.jpg

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Годовая инфляция в США по итогам декабря осталась на уровне ноября в 2,7%, сообщается в пресс-релизе министерства труда страны. Показатель совпал с прогнозами аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics. Базовая инфляция - за исключением цен на продукты питания и энергоносители - в годовом выражении составила 2,6%, как и в ноябре. Аналитики ожидали показатель на уровне 2,7%. Цены на продовольствие в США в годовом выражении увеличились на 3,1%, на энергоносители - снизились на 3%. В месячном выражении цены на продовольствие выросли на 0,7%, на энергоносители - сократились на 0,4%. Отдельно цены на яйца в годовом выражении упали на 20,9%, на мясо - выросли на 9,2%, на мебель и постельные принадлежности - на 3,6%.

https://1prime.ru/20260113/ssha-866426353.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, сша