В Госдуме рассказали, как изменится ставка по семейной ипотеке

В Госдуме рассказали, как изменится ставка по семейной ипотеке - 13.01.2026, ПРАЙМ

В Госдуме рассказали, как изменится ставка по семейной ипотеке

Ставка по семейной ипотеке в России станет дифференцированной, она будет зависеть от количества детей в семье, рассказал глава комитета Госдумы по финансовому... | 13.01.2026

МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Ставка по семейной ипотеке в России станет дифференцированной, она будет зависеть от количества детей в семье, рассказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. "Сегодня независимо от количества детей, которые рождаются в семье, они получают льготную ипотеку под 6%, и в этом плане особых стимулов повышения рождаемости нет. Поэтому предлагается увязать процентные ставки с количеством рождаемых детей в семье", - сообщил Аксаков телеканалу "Россия 24". "Если родился первый ребенок - 10% - такая цифра обсуждается, если родился второй ребенок, то 6%, если родился третий ребенок, то 4%, и эти проценты будут снижаться по мере снижения ключевой ставки", - уточнил депутат. Кроме того, семьи будут получать дополнительные стимулы для рождения детей, отметил депутат. "В частности, речь идет о кредитных каникулах до полутора лет для семей с большим количеством детей, а также определенных льготах при кредитовании или получении финансовых услуг", - заключил Аксаков.

