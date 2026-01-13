Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Госдуме рассказали, как изменится ставка по семейной ипотеке
2026-01-13T13:14+0300
2026-01-13T13:14+0300
недвижимость
бизнес
россия
анатолий аксаков
госдума
семейная ипотека
льготная ипотека
ипотека
МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Ставка по семейной ипотеке в России станет дифференцированной, она будет зависеть от количества детей в семье, рассказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. "Сегодня независимо от количества детей, которые рождаются в семье, они получают льготную ипотеку под 6%, и в этом плане особых стимулов повышения рождаемости нет. Поэтому предлагается увязать процентные ставки с количеством рождаемых детей в семье", - сообщил Аксаков телеканалу "Россия 24". "Если родился первый ребенок - 10% - такая цифра обсуждается, если родился второй ребенок, то 6%, если родился третий ребенок, то 4%, и эти проценты будут снижаться по мере снижения ключевой ставки", - уточнил депутат. Кроме того, семьи будут получать дополнительные стимулы для рождения детей, отметил депутат. "В частности, речь идет о кредитных каникулах до полутора лет для семей с большим количеством детей, а также определенных льготах при кредитовании или получении финансовых услуг", - заключил Аксаков.
недвижимость, бизнес, россия, анатолий аксаков, госдума, семейная ипотека, льготная ипотека, ипотека
Недвижимость, Бизнес, РОССИЯ, Анатолий Аксаков, Госдума, семейная ипотека, льготная ипотека, ипотека
В Госдуме рассказали, как изменится ставка по семейной ипотеке

МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Ставка по семейной ипотеке в России станет дифференцированной, она будет зависеть от количества детей в семье, рассказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
"Сегодня независимо от количества детей, которые рождаются в семье, они получают льготную ипотеку под 6%, и в этом плане особых стимулов повышения рождаемости нет. Поэтому предлагается увязать процентные ставки с количеством рождаемых детей в семье", - сообщил Аксаков телеканалу "Россия 24".
"Если родился первый ребенок - 10% - такая цифра обсуждается, если родился второй ребенок, то 6%, если родился третий ребенок, то 4%, и эти проценты будут снижаться по мере снижения ключевой ставки", - уточнил депутат.
Кроме того, семьи будут получать дополнительные стимулы для рождения детей, отметил депутат.
"В частности, речь идет о кредитных каникулах до полутора лет для семей с большим количеством детей, а также определенных льготах при кредитовании или получении финансовых услуг", - заключил Аксаков.
Банкноты номиналом 2000 рублей - ПРАЙМ, 1920, 07.01.2026
Аналитик рассказала, сколько лет придется копить на первый взнос по ипотеке
7 января, 11:39
 
