США продолжат подрывные меры против Ирана, считает эксперт

США продолжат подрывные меры против Ирана, считает эксперт

2026-01-13T10:44+0300

МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. США продолжат подрывные меры против стабильности Ирана вместо проведения военной операции по аналогии с Венесуэлой, в связи с этим американский президент Дональд Трамп объявил о введении пошлин против торгующих с Ираном стран, заявил РИА Новости ведущий научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин. Как сообщил Трамп ранее во вторник, любая страна, ведущая дела с Ираном, будет облагаться пошлиной в 25% на все торговые операции с США. На фоне беспорядков в стране американский президент заявлял, что исламская республика стремится к свободе, и США готовы "помочь". Он также неоднократно говорил о готовности нанести сильный удар по Ирану, если там погибнут протестующие. "Все это вписывается в общий курс США. Они будут делать основной упор не на военную грубую силу, как в Венесуэле, а как раз на подрыв и на дестабилизацию Ирана изнутри", - сказал РИА Новости Блохин. По его оценке, даже морская блокада Ирана по аналогии с Венесуэлой маловероятна со стороны США. Тегеран в таком случае мог бы перекрыть Ормузский пролив, играющий ключевую роль в мировой торговле нефтью, что привело бы к резкому росту цен на топливо, объяснил собеседник. "Скорее всего, будет ставка на технологии цветных революций, апробированные по всему миру. Даже это брожение (беспорядки в Иране – ред.), вероятно, и есть результат начавшихся американских действий", - полагает собеседник агентства. Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. С 8 января, после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году, в Иране активизировались протестные шествия, в тот же день в стране перестал работать интернет. В ряде иранских городов протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против политического строя Ирана. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти Ирана, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, 12 января заявили, что ситуацию удалось взять под контроль. Президент Ирана Масуд Пезешкиан в воскресном обращении к нации пообещал протестующим продолжение экономических реформ и решение проблем, а также обвинил США и Израиль в организации беспорядков. Он также призвал людей выходить на улице, чтобы не дать радикалам подменить своими реальные требования граждан.

