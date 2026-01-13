Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
США продолжат подрывные меры против Ирана, считает эксперт - 13.01.2026
США продолжат подрывные меры против Ирана, считает эксперт
иран
сша
венесуэла
дональд трамп
масуд пезешкиан
ран
в мире
мировая экономика
иран
сша
венесуэла
10:44 13.01.2026
 
США продолжат подрывные меры против Ирана, считает эксперт

Политолог Блохин: США продолжат меры по дестабилизации Ирана

© РИА Новости . Антон Быстров
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана - ПРАЙМ, 1920, 13.01.2026
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана. Архивное фото
© РИА Новости . Антон Быстров
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. США продолжат подрывные меры против стабильности Ирана вместо проведения военной операции по аналогии с Венесуэлой, в связи с этим американский президент Дональд Трамп объявил о введении пошлин против торгующих с Ираном стран, заявил РИА Новости ведущий научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.
Как сообщил Трамп ранее во вторник, любая страна, ведущая дела с Ираном, будет облагаться пошлиной в 25% на все торговые операции с США. На фоне беспорядков в стране американский президент заявлял, что исламская республика стремится к свободе, и США готовы "помочь". Он также неоднократно говорил о готовности нанести сильный удар по Ирану, если там погибнут протестующие.
"Все это вписывается в общий курс США. Они будут делать основной упор не на военную грубую силу, как в Венесуэле, а как раз на подрыв и на дестабилизацию Ирана изнутри", - сказал РИА Новости Блохин.
По его оценке, даже морская блокада Ирана по аналогии с Венесуэлой маловероятна со стороны США. Тегеран в таком случае мог бы перекрыть Ормузский пролив, играющий ключевую роль в мировой торговле нефтью, что привело бы к резкому росту цен на топливо, объяснил собеседник.
"Скорее всего, будет ставка на технологии цветных революций, апробированные по всему миру. Даже это брожение (беспорядки в Иране – ред.), вероятно, и есть результат начавшихся американских действий", - полагает собеседник агентства.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. С 8 января, после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году, в Иране активизировались протестные шествия, в тот же день в стране перестал работать интернет. В ряде иранских городов протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против политического строя Ирана. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти Ирана, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, 12 января заявили, что ситуацию удалось взять под контроль.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан в воскресном обращении к нации пообещал протестующим продолжение экономических реформ и решение проблем, а также обвинил США и Израиль в организации беспорядков. Он также призвал людей выходить на улице, чтобы не дать радикалам подменить своими реальные требования граждан.
 
