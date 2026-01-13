США рассматривают введение новых санкций против Ирана, пишут СМИ

https://1prime.ru/20260113/iran-866438227.html

МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. США рассматривают возможность введения новых санкций против энергетического и банковского секторов Ирана, сообщает телеканал ABC со ссылкой на американского чиновника. "Среди рассматриваемых вариантов - введение новых санкций против ключевых деятелей режима или против энергетического и банковского секторов Ирана", - говорится в материале телеканала. По словам бывших американских чиновников, другие варианты, которые может рассмотреть американский лидер Дональд Трамп, будут включать крупномасштабные военные нападения или более точечные удары по отдельным иранским лидерам или полицейской инфраструктуре, которая якобы была задействована в подавлении протестов. Ранее газета Wall Street Journal писала, что президент США Дональд Трамп во вторник встретится с высокопоставленными представителями администрации, чтобы обсудить дальнейшие действия в отношении Ирана. По данным издания, дальнейшие действия в отношении Ирана могут включать в себя развертывание секретного кибероружия против иранских военных и гражданских объектов, введение дополнительных санкций против Тегерана и военные удары. Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. С 8 января, после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году, в Иране активизировались протестные шествия, в тот же день в стране перестал работать интернет. В ряде иранских городов протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против политического строя Ирана. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти Ирана, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, 12 января заявили, что ситуацию удалось взять под контроль.

