Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
США рассматривают введение новых санкций против Ирана, пишут СМИ - 13.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260113/iran-866438227.html
США рассматривают введение новых санкций против Ирана, пишут СМИ
США рассматривают введение новых санкций против Ирана, пишут СМИ - 13.01.2026, ПРАЙМ
США рассматривают введение новых санкций против Ирана, пишут СМИ
США рассматривают возможность введения новых санкций против энергетического и банковского секторов Ирана, сообщает телеканал ABC со ссылкой на американского... | 13.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-13T12:47+0300
2026-01-13T12:47+0300
мировая экономика
иран
сша
тегеран
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1b/860006149_0:74:2001:1199_1920x0_80_0_0_07837e66d0ab7f48c4955842c5f978ad.jpg
МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. США рассматривают возможность введения новых санкций против энергетического и банковского секторов Ирана, сообщает телеканал ABC со ссылкой на американского чиновника. "Среди рассматриваемых вариантов - введение новых санкций против ключевых деятелей режима или против энергетического и банковского секторов Ирана", - говорится в материале телеканала. По словам бывших американских чиновников, другие варианты, которые может рассмотреть американский лидер Дональд Трамп, будут включать крупномасштабные военные нападения или более точечные удары по отдельным иранским лидерам или полицейской инфраструктуре, которая якобы была задействована в подавлении протестов. Ранее газета Wall Street Journal писала, что президент США Дональд Трамп во вторник встретится с высокопоставленными представителями администрации, чтобы обсудить дальнейшие действия в отношении Ирана. По данным издания, дальнейшие действия в отношении Ирана могут включать в себя развертывание секретного кибероружия против иранских военных и гражданских объектов, введение дополнительных санкций против Тегерана и военные удары. Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. С 8 января, после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году, в Иране активизировались протестные шествия, в тот же день в стране перестал работать интернет. В ряде иранских городов протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против политического строя Ирана. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти Ирана, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, 12 января заявили, что ситуацию удалось взять под контроль.
https://1prime.ru/20260113/iran-866432628.html
иран
сша
тегеран
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1b/860006149_150:0:1849:1274_1920x0_80_0_0_8789e80e6ca22f558e316c5a987217db.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, иран, сша, тегеран, дональд трамп
Мировая экономика, ИРАН, США, Тегеран, Дональд Трамп
12:47 13.01.2026
 
США рассматривают введение новых санкций против Ирана, пишут СМИ

ABC: США могут ввести новые санкции против энергетического и банковского секторов Ирана

© РИА Новости . Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкФлаги Ирана в Тегеране
Флаги Ирана в Тегеране - ПРАЙМ, 1920, 13.01.2026
Флаги Ирана в Тегеране. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Мамонтов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. США рассматривают возможность введения новых санкций против энергетического и банковского секторов Ирана, сообщает телеканал ABC со ссылкой на американского чиновника.
"Среди рассматриваемых вариантов - введение новых санкций против ключевых деятелей режима или против энергетического и банковского секторов Ирана", - говорится в материале телеканала.
По словам бывших американских чиновников, другие варианты, которые может рассмотреть американский лидер Дональд Трамп, будут включать крупномасштабные военные нападения или более точечные удары по отдельным иранским лидерам или полицейской инфраструктуре, которая якобы была задействована в подавлении протестов.
Ранее газета Wall Street Journal писала, что президент США Дональд Трамп во вторник встретится с высокопоставленными представителями администрации, чтобы обсудить дальнейшие действия в отношении Ирана. По данным издания, дальнейшие действия в отношении Ирана могут включать в себя развертывание секретного кибероружия против иранских военных и гражданских объектов, введение дополнительных санкций против Тегерана и военные удары.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. С 8 января, после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году, в Иране активизировались протестные шествия, в тот же день в стране перестал работать интернет. В ряде иранских городов протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против политического строя Ирана. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти Ирана, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, 12 января заявили, что ситуацию удалось взять под контроль.
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана - ПРАЙМ, 1920, 13.01.2026
США продолжат подрывные меры против Ирана, считает эксперт
10:44
 
Мировая экономикаИРАНСШАТегеранДональд Трамп
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала