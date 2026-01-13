Иран может использовать Ормузский пролив как козырь, считает эксперт
АНКАРА, 13 янв - ПРАЙМ. Иран может прибегнуть к перекрытию Ормузского пролива, используя его в качестве последнего козыря, если почувствует себя загнанным в угол из-за давления США, такое мнение выразил РИА Новости турецкий экономист Энгин Кючюк.
Собеседник агентства напомнил, что через Ормузский пролив ежедневно проходит около 13 миллионов баррелей сырой нефти, что соответствует примерно 30% мировых морских перевозок нефти.
"По оценкам экспертов, даже кратковременные перебои в судоходстве способны вызвать резкие колебания цен. При этом сценарий полного закрытия пролива является маловероятным, однако рост "рисковой премии" на рынке практически неизбежен. В ситуации, когда Тегеран сочтет себя загнанным в угол, он может использовать Ормузский пролив как козырь. Возможный военный конфликт может подтолкнуть Иран к тому, чтобы в качестве "последнего средства" нацелиться на пролив", - заявил РИА Новости эксперт.
После обострения конфликта Ирана и Израиля исламская республика неоднократно угрожала перекрыть Ормузский пролив - важный маршрут поставок нефти и сжиженного природного газа (СПГ). По оценкам Международного энергетического агентства, в 2023 году поставки нефти через этот пролив в среднем составляли около 20,9 миллиона баррелей в день, при этом 83% поставок сырой нефти и СПГ, прошедших через пролив, были предназначены азиатским государствам, а основными направлениями были Китай, Индия, Япония и Южная Корея.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. С 8 января, после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году, в Иране активизировались протестные шествия, в тот же день в стране перестал работать интернет. В ряде иранских городов протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против политического строя Ирана. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти Ирана, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, 12 января заявили, что ситуацию удалось взять под контроль.