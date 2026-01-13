Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Иран может использовать Ормузский пролив как козырь, считает эксперт - 13.01.2026
Иран может использовать Ормузский пролив как козырь, считает эксперт
Иран может использовать Ормузский пролив как козырь, считает эксперт - 13.01.2026, ПРАЙМ
Иран может использовать Ормузский пролив как козырь, считает эксперт
Иран может прибегнуть к перекрытию Ормузского пролива, используя его в качестве последнего козыря, если почувствует себя загнанным в угол из-за давления США,... | 13.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-13T13:32+0300
2026-01-13T13:32+0300
энергетика
мировая экономика
иран
ормузский пролив
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/19/863931569_0:140:3147:1910_1920x0_80_0_0_728215999347ee405b268b17d76c4afa.jpg
АНКАРА, 13 янв - ПРАЙМ. Иран может прибегнуть к перекрытию Ормузского пролива, используя его в качестве последнего козыря, если почувствует себя загнанным в угол из-за давления США, такое мнение выразил РИА Новости турецкий экономист Энгин Кючюк. Собеседник агентства напомнил, что через Ормузский пролив ежедневно проходит около 13 миллионов баррелей сырой нефти, что соответствует примерно 30% мировых морских перевозок нефти. "По оценкам экспертов, даже кратковременные перебои в судоходстве способны вызвать резкие колебания цен. При этом сценарий полного закрытия пролива является маловероятным, однако рост "рисковой премии" на рынке практически неизбежен. В ситуации, когда Тегеран сочтет себя загнанным в угол, он может использовать Ормузский пролив как козырь. Возможный военный конфликт может подтолкнуть Иран к тому, чтобы в качестве "последнего средства" нацелиться на пролив", - заявил РИА Новости эксперт. После обострения конфликта Ирана и Израиля исламская республика неоднократно угрожала перекрыть Ормузский пролив - важный маршрут поставок нефти и сжиженного природного газа (СПГ). По оценкам Международного энергетического агентства, в 2023 году поставки нефти через этот пролив в среднем составляли около 20,9 миллиона баррелей в день, при этом 83% поставок сырой нефти и СПГ, прошедших через пролив, были предназначены азиатским государствам, а основными направлениями были Китай, Индия, Япония и Южная Корея. Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. С 8 января, после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году, в Иране активизировались протестные шествия, в тот же день в стране перестал работать интернет. В ряде иранских городов протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против политического строя Ирана. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти Ирана, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, 12 января заявили, что ситуацию удалось взять под контроль.
иран
ормузский пролив
сша
мировая экономика, иран, ормузский пролив, сша
Энергетика, Мировая экономика, ИРАН, Ормузский пролив, США
Иран может использовать Ормузский пролив как козырь, считает эксперт

Экономист Кючюк: Иран может использовать перекрытие Ормузского пролива как козырь

Флаги Ирана в Тегеране
Флаги Ирана в Тегеране - ПРАЙМ, 1920, 13.01.2026
Флаги Ирана в Тегеране. Архивное фото
© РИА Новости . Антон Быстров
Перейти в медиабанк
США рассматривают введение новых санкций против Ирана, пишут СМИ
США рассматривают введение новых санкций против Ирана, пишут СМИ
