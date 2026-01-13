Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Испания сократила импорт СПГ из России на 41 процент в 2025 году - 13.01.2026
https://1prime.ru/20260113/ispaniya-866443775.html
Испания сократила импорт СПГ из России на 41 процент в 2025 году
Испания сократила импорт СПГ из России на 41 процент в 2025 году - 13.01.2026, ПРАЙМ
Испания сократила импорт СПГ из России на 41 процент в 2025 году
Испания в 2025 году сократила импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России на 41% по сравнению с предыдущим годом, одновременно почти вдвое увеличив... | 13.01.2026, ПРАЙМ
https://cdnn.1prime.ru/img/79887/10/798871035_0:162:2500:1568_1920x0_80_0_0_ee2d60c61f67427cbbfb820ac0ceda90.jpg
МАДРИД, 13 янв - ПРАЙМ. Испания в 2025 году сократила импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России на 41% по сравнению с предыдущим годом, одновременно почти вдвое увеличив закупки газа из США, следует из данных испанской энергетической компании Enagas. По ее информации, поставки российского газа в Испанию в 2025 году составили 42 629 ГВт·ч (4 миллиарда кубометров), что соответствует 11,4% от общего объёма импорта. Годом ранее этот показатель составил 72 360 ГВт·ч (почти 6,9 миллиарда кубометров). Так, Россия стала третьим по объемам поставщиком СПГ в Испанию, уступив лишь Алжиру и США. При этом импорт газа из США вырос на 98%, до 111 660 ГВт·ч (порядка 10,6 миллиарда кубометров, около 30% всех поставок). Крупнейшим поставщиком газа в Испанию третий год подряд остаётся Алжир, обеспечивший 38,5% импорта. В 2025 году страна поставила 128 504 ГВт·ч газа (12,2 миллиарда кубометров). Объёмы поставок из Алжира оказались на 2% ниже уровня 2024 года. Ранее сообщалось, что Россия по итогам 2025 года сократила экспорт газа в Евросоюз почти на треть по сравнению с 2024 годом. Таким образом, она опустилась на четвертое место среди крупнейших поставщиков газа объединению.
15:13 13.01.2026
 
Испания сократила импорт СПГ из России на 41 процент в 2025 году

© РИА Новости . Иван Руднев | Перейти в медиабанкГазокомпрессорная станция
Газокомпрессорная станция - ПРАЙМ, 1920, 13.01.2026
Газокомпрессорная станция. Архивное фото
© РИА Новости . Иван Руднев
Перейти в медиабанк
МАДРИД, 13 янв - ПРАЙМ. Испания в 2025 году сократила импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России на 41% по сравнению с предыдущим годом, одновременно почти вдвое увеличив закупки газа из США, следует из данных испанской энергетической компании Enagas.
По ее информации, поставки российского газа в Испанию в 2025 году составили 42 629 ГВт·ч (4 миллиарда кубометров), что соответствует 11,4% от общего объёма импорта. Годом ранее этот показатель составил 72 360 ГВт·ч (почти 6,9 миллиарда кубометров). Так, Россия стала третьим по объемам поставщиком СПГ в Испанию, уступив лишь Алжиру и США.
При этом импорт газа из США вырос на 98%, до 111 660 ГВт·ч (порядка 10,6 миллиарда кубометров, около 30% всех поставок). Крупнейшим поставщиком газа в Испанию третий год подряд остаётся Алжир, обеспечивший 38,5% импорта. В 2025 году страна поставила 128 504 ГВт·ч газа (12,2 миллиарда кубометров). Объёмы поставок из Алжира оказались на 2% ниже уровня 2024 года.
Ранее сообщалось, что Россия по итогам 2025 года сократила экспорт газа в Евросоюз почти на треть по сравнению с 2024 годом. Таким образом, она опустилась на четвертое место среди крупнейших поставщиков газа объединению.
Цены на газ в Европе выросли на 4,2 процента
Цены на газ в Европе выросли на 4,2 процента
