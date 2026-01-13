Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Часовни переполнены": в Италии странным образом выросла смертность - 13.01.2026
В итальянской коммуне Кастильон-Фьорентино было замечено резкое увеличение количества смертей, сообщил в Facebook* мэр Марио Аньелли.
МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. В итальянской коммуне Кастильон-Фьорентино было замечено резкое увеличение количества смертей, сообщил в Facebook* мэр Марио Аньелли. По его словам, за первые девять дней 2026 года в городе скончались 14 человек. "Это количество смертей не укладывается в норму, учитывая, что за весь (прошлый. — Прим. Ред.) год нас покинули 133 человека", — отметил он. Позже Аньелли рассказал газете Corriere Fiorentino, что причины такого роста смертности ему неизвестны. Он подчеркнул, что даже в период пандемии COVID-19 подобных показателей не было. "Мы столкнулись с ситуацией, когда наши траурные залы постоянно переполнены. Иногда этого недостаточно, и некоторым семьям приходится ждать своей очереди, чтобы подготовить место для прощания с усопшим", — рассказал он изданию. По данным издания, хотя атмосфера остается напряженной, эксперты связывают повышенную смертность с сезонными болезнями, возрастными факторами и онкологическими заболеваниями, что и вызвало смерть некоторых жителей коммуны.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
07:48 13.01.2026
 
"Часовни переполнены": в Италии странным образом выросла смертность

В коммуне Кастильон-Фьорентино по непонятной причине увеличилась смертность

МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. В итальянской коммуне Кастильон-Фьорентино было замечено резкое увеличение количества смертей, сообщил в Facebook* мэр Марио Аньелли.
По его словам, за первые девять дней 2026 года в городе скончались 14 человек.
"Это количество смертей не укладывается в норму, учитывая, что за весь (прошлый. — Прим. Ред.) год нас покинули 133 человека", — отметил он.
Позже Аньелли рассказал газете Corriere Fiorentino, что причины такого роста смертности ему неизвестны. Он подчеркнул, что даже в период пандемии COVID-19 подобных показателей не было.
"Мы столкнулись с ситуацией, когда наши траурные залы постоянно переполнены. Иногда этого недостаточно, и некоторым семьям приходится ждать своей очереди, чтобы подготовить место для прощания с усопшим", — рассказал он изданию.
По данным издания, хотя атмосфера остается напряженной, эксперты связывают повышенную смертность с сезонными болезнями, возрастными факторами и онкологическими заболеваниями, что и вызвало смерть некоторых жителей коммуны.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
 
