https://1prime.ru/20260113/italiya-866426562.html

"Часовни переполнены": в Италии странным образом выросла смертность

"Часовни переполнены": в Италии странным образом выросла смертность - 13.01.2026, ПРАЙМ

"Часовни переполнены": в Италии странным образом выросла смертность

В итальянской коммуне Кастильон-Фьорентино было замечено резкое увеличение количества смертей, сообщил в Facebook* мэр Марио Аньелли. | 13.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-13T07:48+0300

2026-01-13T07:48+0300

2026-01-13T07:48+0300

италия

в мире

https://cdnn.1prime.ru/img/75892/41/758924110_0:28:640:388_1920x0_80_0_0_902139be76fb5a66dc430d726144f246.jpg

МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. В итальянской коммуне Кастильон-Фьорентино было замечено резкое увеличение количества смертей, сообщил в Facebook* мэр Марио Аньелли. По его словам, за первые девять дней 2026 года в городе скончались 14 человек. "Это количество смертей не укладывается в норму, учитывая, что за весь (прошлый. — Прим. Ред.) год нас покинули 133 человека", — отметил он. Позже Аньелли рассказал газете Corriere Fiorentino, что причины такого роста смертности ему неизвестны. Он подчеркнул, что даже в период пандемии COVID-19 подобных показателей не было. "Мы столкнулись с ситуацией, когда наши траурные залы постоянно переполнены. Иногда этого недостаточно, и некоторым семьям приходится ждать своей очереди, чтобы подготовить место для прощания с усопшим", — рассказал он изданию. По данным издания, хотя атмосфера остается напряженной, эксперты связывают повышенную смертность с сезонными болезнями, возрастными факторами и онкологическими заболеваниями, что и вызвало смерть некоторых жителей коммуны.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

италия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

италия, в мире