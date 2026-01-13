https://1prime.ru/20260113/italiya-866426562.html
"Часовни переполнены": в Италии странным образом выросла смертность
МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. В итальянской коммуне Кастильон-Фьорентино было замечено резкое увеличение количества смертей, сообщил в Facebook* мэр Марио Аньелли. По его словам, за первые девять дней 2026 года в городе скончались 14 человек. "Это количество смертей не укладывается в норму, учитывая, что за весь (прошлый. — Прим. Ред.) год нас покинули 133 человека", — отметил он. Позже Аньелли рассказал газете Corriere Fiorentino, что причины такого роста смертности ему неизвестны. Он подчеркнул, что даже в период пандемии COVID-19 подобных показателей не было. "Мы столкнулись с ситуацией, когда наши траурные залы постоянно переполнены. Иногда этого недостаточно, и некоторым семьям приходится ждать своей очереди, чтобы подготовить место для прощания с усопшим", — рассказал он изданию. По данным издания, хотя атмосфера остается напряженной, эксперты связывают повышенную смертность с сезонными болезнями, возрастными факторами и онкологическими заболеваниями, что и вызвало смерть некоторых жителей коммуны.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
