Каменщик попросил Верховный суд снять запрет на выезд из России

2026-01-13T08:38+0300

МОСКВА, 13 янв – ПРАЙМ. Бывший бенефициар аэропорта "Домодедово" Дмитрий Каменщик снова направил в Верховный суд России кассационную жалобу на судебные акты трех нижестоящих судов, которые отказались отменить установленный ему приставами временный запрет на выезд из России, говорится в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Это уже третья жалоба Каменщика в высшую судебную инстанцию, она поступила в суд 30 декабря. Две предыдущие кассации, также поданные в декабре, были возвращены заявителю. Причины возвращения не сообщались. Временное ограничение назначено Каменщику постановлением судебных приставов-исполнителей от 21 февраля 2025 года в рамках исполнительного производства. В марте Каменщик обратился в арбитражный суд Московской области с заявлением, в котором потребовал признать постановление незаконным и обязать приставов вынести постановление об отмене временного ограничения на выезд. Суд в апреле заявление бизнесмена отклонил. С первой инстанцией согласились затем Десятый арбитражный апелляционный суд и Арбитражный суд Московского округа. Обеспечительные меры в виде ограничения прав на выезд были приняты в деле по иску Генпрокуратуры РФ к Каменщику, а также другому экс-бенефициару аэропорта, Валерию Когану, и 30 российским и иностранным компаниям группы "Домодедово". Арбитражный суд Московской области в июне по этому иску признал незаконными несколько сделок с активами аэропорта, совершенных с 2002 года, и применил последствия их недействительности, взыскав в доход государства 100% ООО "ДМЕ Холдинг", которому с 2024 года принадлежат все активы аэропорта. В сентябре это решение оставила без изменения апелляционная инстанция, а в ноябре – кассационная.

