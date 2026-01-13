Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Каменщик попросил Верховный суд снять запрет на выезд из России - 13.01.2026
Каменщик попросил Верховный суд снять запрет на выезд из России
2026-01-13T08:38+0300
происшествия
бизнес
московская область
рф
аэропорт домодедово
верховный суд
МОСКВА, 13 янв – ПРАЙМ. Бывший бенефициар аэропорта "Домодедово" Дмитрий Каменщик снова направил в Верховный суд России кассационную жалобу на судебные акты трех нижестоящих судов, которые отказались отменить установленный ему приставами временный запрет на выезд из России, говорится в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Это уже третья жалоба Каменщика в высшую судебную инстанцию, она поступила в суд 30 декабря. Две предыдущие кассации, также поданные в декабре, были возвращены заявителю. Причины возвращения не сообщались. Временное ограничение назначено Каменщику постановлением судебных приставов-исполнителей от 21 февраля 2025 года в рамках исполнительного производства. В марте Каменщик обратился в арбитражный суд Московской области с заявлением, в котором потребовал признать постановление незаконным и обязать приставов вынести постановление об отмене временного ограничения на выезд. Суд в апреле заявление бизнесмена отклонил. С первой инстанцией согласились затем Десятый арбитражный апелляционный суд и Арбитражный суд Московского округа. Обеспечительные меры в виде ограничения прав на выезд были приняты в деле по иску Генпрокуратуры РФ к Каменщику, а также другому экс-бенефициару аэропорта, Валерию Когану, и 30 российским и иностранным компаниям группы "Домодедово". Арбитражный суд Московской области в июне по этому иску признал незаконными несколько сделок с активами аэропорта, совершенных с 2002 года, и применил последствия их недействительности, взыскав в доход государства 100% ООО "ДМЕ Холдинг", которому с 2024 года принадлежат все активы аэропорта. В сентябре это решение оставила без изменения апелляционная инстанция, а в ноябре – кассационная.
бизнес, московская область, рф, аэропорт домодедово, верховный суд
Происшествия, Бизнес, Московская область, РФ, аэропорт Домодедово, Верховный суд
08:38 13.01.2026
 
Каменщик попросил Верховный суд снять запрет на выезд из России

Экс-бенефициар Домодедово Каменщик попросил Верховный суд снять запрет на выезд из России

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкДмитрий Каменщик
Дмитрий Каменщик - ПРАЙМ, 1920, 13.01.2026
Дмитрий Каменщик. Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 13 янв – ПРАЙМ. Бывший бенефициар аэропорта "Домодедово" Дмитрий Каменщик снова направил в Верховный суд России кассационную жалобу на судебные акты трех нижестоящих судов, которые отказались отменить установленный ему приставами временный запрет на выезд из России, говорится в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Это уже третья жалоба Каменщика в высшую судебную инстанцию, она поступила в суд 30 декабря. Две предыдущие кассации, также поданные в декабре, были возвращены заявителю. Причины возвращения не сообщались.
Временное ограничение назначено Каменщику постановлением судебных приставов-исполнителей от 21 февраля 2025 года в рамках исполнительного производства.
В марте Каменщик обратился в арбитражный суд Московской области с заявлением, в котором потребовал признать постановление незаконным и обязать приставов вынести постановление об отмене временного ограничения на выезд. Суд в апреле заявление бизнесмена отклонил. С первой инстанцией согласились затем Десятый арбитражный апелляционный суд и Арбитражный суд Московского округа.
Обеспечительные меры в виде ограничения прав на выезд были приняты в деле по иску Генпрокуратуры РФ к Каменщику, а также другому экс-бенефициару аэропорта, Валерию Когану, и 30 российским и иностранным компаниям группы "Домодедово".
Арбитражный суд Московской области в июне по этому иску признал незаконными несколько сделок с активами аэропорта, совершенных с 2002 года, и применил последствия их недействительности, взыскав в доход государства 100% ООО "ДМЕ Холдинг", которому с 2024 года принадлежат все активы аэропорта. В сентябре это решение оставила без изменения апелляционная инстанция, а в ноябре – кассационная.
 
