В Забайкалье на экс-министра завели дело из-за хищений при газификации

МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Более 115 миллионов рублей было похищено в Забайкальском крае, где на экс-министра регионального ЖКХ возбуждено уголовное дело о превышении полномочий при газификации, сообщили в пресс-службе СК РФ. Ранее старший помощник прокурора региона Евгений Синельников сообщил РИА Новости, что уголовное дело о превышении полномочий заведено на бывшего министра ЖКХ Забайкальского края Алексея Головинкина, оно связано с газификацией Читы. По версии следствия, в 2023 году подозреваемый не обеспечил надлежащее казначейское сопровождение при выделении субсидии более 700 миллионов рублей одной из организаций на перевод частных домовладений с угольного на газовое отопление. Отмечается, что в дальнейшем он также не проконтролировал целевое использование средств и выполнением работ. "В результате этих действий аффилированными лицами компании было похищено более 115 миллионов рублей, а работы по газификации не были проведены", - говорится в сообщении. В результате бюджету края нанесен особо крупный ущерб, сорвано выполнение целей нацпроекта "Экология" по улучшению качества воздуха в Чите, чем существенно нарушены права сотен тысяч жителей на благоприятную окружающую среду.

