В Забайкалье на экс-министра завели дело из-за хищений при газификации - 13.01.2026, ПРАЙМ
В Забайкалье на экс-министра завели дело из-за хищений при газификации
В Забайкалье на экс-министра завели дело из-за хищений при газификации - 13.01.2026, ПРАЙМ
В Забайкалье на экс-министра завели дело из-за хищений при газификации
Более 115 миллионов рублей было похищено в Забайкальском крае, где на экс-министра регионального ЖКХ возбуждено уголовное дело о превышении полномочий при... | 13.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-13T12:37+0300
2026-01-13T12:37+0300
россия
чита
рф
ск рф
https://cdnn.1prime.ru/img/83758/34/837583435_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_ecb21ff3fda85e11c10ccf9de6567fef.jpg
МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Более 115 миллионов рублей было похищено в Забайкальском крае, где на экс-министра регионального ЖКХ возбуждено уголовное дело о превышении полномочий при газификации, сообщили в пресс-службе СК РФ. Ранее старший помощник прокурора региона Евгений Синельников сообщил РИА Новости, что уголовное дело о превышении полномочий заведено на бывшего министра ЖКХ Забайкальского края Алексея Головинкина, оно связано с газификацией Читы. По версии следствия, в 2023 году подозреваемый не обеспечил надлежащее казначейское сопровождение при выделении субсидии более 700 миллионов рублей одной из организаций на перевод частных домовладений с угольного на газовое отопление. Отмечается, что в дальнейшем он также не проконтролировал целевое использование средств и выполнением работ. "В результате этих действий аффилированными лицами компании было похищено более 115 миллионов рублей, а работы по газификации не были проведены", - говорится в сообщении. В результате бюджету края нанесен особо крупный ущерб, сорвано выполнение целей нацпроекта "Экология" по улучшению качества воздуха в Чите, чем существенно нарушены права сотен тысяч жителей на благоприятную окружающую среду.
россия, чита, рф, ск рф
РОССИЯ, ЧИТА, РФ, СК РФ
12:37 13.01.2026
 
В Забайкалье на экс-министра завели дело из-за хищений при газификации

СК: в Забайкалье похитили более 115 млн руб при махинациях с газификацией

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкГазопровод
Газопровод - ПРАЙМ, 1920, 13.01.2026
Газопровод. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Более 115 миллионов рублей было похищено в Забайкальском крае, где на экс-министра регионального ЖКХ возбуждено уголовное дело о превышении полномочий при газификации, сообщили в пресс-службе СК РФ.
Ранее старший помощник прокурора региона Евгений Синельников сообщил РИА Новости, что уголовное дело о превышении полномочий заведено на бывшего министра ЖКХ Забайкальского края Алексея Головинкина, оно связано с газификацией Читы.
По версии следствия, в 2023 году подозреваемый не обеспечил надлежащее казначейское сопровождение при выделении субсидии более 700 миллионов рублей одной из организаций на перевод частных домовладений с угольного на газовое отопление. Отмечается, что в дальнейшем он также не проконтролировал целевое использование средств и выполнением работ.
"В результате этих действий аффилированными лицами компании было похищено более 115 миллионов рублей, а работы по газификации не были проведены", - говорится в сообщении.
В результате бюджету края нанесен особо крупный ущерб, сорвано выполнение целей нацпроекта "Экология" по улучшению качества воздуха в Чите, чем существенно нарушены права сотен тысяч жителей на благоприятную окружающую среду.
 
