Kia зарегистрировала в России два товарных знака с одноименным логотипом
Kia зарегистрировала в России два товарных знака с одноименным логотипом
2026-01-13T03:23+0300
МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Ушедшая из России южнокорейская автомобильная компания Kia зарегистрировала в стране два товарных знака с одноименным логотипом, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.
Согласно документам, компания подала заявки в ведомство в августе и в октябре 2024 года. В январе 2026 года Роспатент принял решение о регистрации товарных заков в России со сроком действия до 2034 года.
Под этими знаками Kia может продавать легковые автомобили, моторные лодки, велосипеды, а также осуществлять электронную передачу автомобильной информации и данных.
Kia Corporation - южнокорейская автомобильная компания, основана в 1944 году. Ежегодно производит более 1,4 миллиона автомобилей, имеет 14 заводов в восьми странах. Штат компании составляет более 40 тысяч человек
