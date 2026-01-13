https://1prime.ru/20260113/kitaj-866424488.html
Китай перестал быть вторым крупнейшим держателем госдолга США
МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Торговая война, разогретая Дональдом Трампом во второй срок президентства, привела к тому, что Китай перестал быть вторым крупнейшим держателем госдолга США, выяснило РИА Новости, проанализировав данные американской статслужбы.
Первый год пребывания Дональда Трампа в Белом доме как 47-го президента США подходит к концу 20 января. Визитной карточкой его политики за этот период стали тарифные войны. При этом практически сразу же после прихода в Овальный кабинет - уже в феврале - Трамп начал торговую войну с Поднебесной и постепенно вводил пошлины против импорта китайских товаров. В настоящее время размер пошлин составляет 47%, за рядом исключений.
На фоне американского тарифного давления Китай утратил статус второго по величине держателя американского госдолга, уступив это место Великобритании. Согласно последним данным, объем заимствований Вашингтона у Пекина в октябре 2025 года составил 688,7 миллиарда долларов против 877,9 миллиарда - у Лондона. Таким образом, финансовые обязательства США перед Китаем упали на 9,4% в годовом выражении, в то время как перед Великобританией, напротив, подскочили на 17,6%.
При этом крупнейшим держателем американского госдолга по-прежнему остается Япония: по состоянию на октябрь 2025 года в ее распоряжении находятся обязательства на сумму 1,2 триллиона долларов против 1,1 триллиона годом ранее.
Четвертым держателем американского госдолга стала Бельгия (468,4 миллиарда долларов), а пятерку крупнейших кредиторов замкнула Канада (419,1 миллиарда долларов).
Чуть меньше Штаты уже занимают у Люксембурга (419 миллиардов долларов) и Каймановых островов (418,5 миллиарда долларов).
Восьмым держателем госдолга стала Франция (390,2 миллиарда долларов), вытеснив с этого места Ирландию (340,4 миллиарда долларов), которая расположилась уже на девятом месте. Тайвань (309,5 миллиарда долларов) стал десятым кредитором Вашингтона.
