Китай перестал быть вторым крупнейшим держателем госдолга США - 13.01.2026, ПРАЙМ
Китай перестал быть вторым крупнейшим держателем госдолга США
Торговая война, разогретая Дональдом Трампом во второй срок президентства, привела к тому, что Китай перестал быть вторым крупнейшим держателем госдолга США,... | 13.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-13T05:57+0300
2026-01-13T05:57+0300
мировая экономика
экономика
китай
сша
великобритания
дональд трамп
МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Торговая война, разогретая Дональдом Трампом во второй срок президентства, привела к тому, что Китай перестал быть вторым крупнейшим держателем госдолга США, выяснило РИА Новости, проанализировав данные американской статслужбы. Первый год пребывания Дональда Трампа в Белом доме как 47-го президента США подходит к концу 20 января. Визитной карточкой его политики за этот период стали тарифные войны. При этом практически сразу же после прихода в Овальный кабинет - уже в феврале - Трамп начал торговую войну с Поднебесной и постепенно вводил пошлины против импорта китайских товаров. В настоящее время размер пошлин составляет 47%, за рядом исключений. На фоне американского тарифного давления Китай утратил статус второго по величине держателя американского госдолга, уступив это место Великобритании. Согласно последним данным, объем заимствований Вашингтона у Пекина в октябре 2025 года составил 688,7 миллиарда долларов против 877,9 миллиарда - у Лондона. Таким образом, финансовые обязательства США перед Китаем упали на 9,4% в годовом выражении, в то время как перед Великобританией, напротив, подскочили на 17,6%. При этом крупнейшим держателем американского госдолга по-прежнему остается Япония: по состоянию на октябрь 2025 года в ее распоряжении находятся обязательства на сумму 1,2 триллиона долларов против 1,1 триллиона годом ранее. Четвертым держателем американского госдолга стала Бельгия (468,4 миллиарда долларов), а пятерку крупнейших кредиторов замкнула Канада (419,1 миллиарда долларов). Чуть меньше Штаты уже занимают у Люксембурга (419 миллиардов долларов) и Каймановых островов (418,5 миллиарда долларов). Восьмым держателем госдолга стала Франция (390,2 миллиарда долларов), вытеснив с этого места Ирландию (340,4 миллиарда долларов), которая расположилась уже на девятом месте. Тайвань (309,5 миллиарда долларов) стал десятым кредитором Вашингтона.
китай
сша
великобритания
мировая экономика, китай, сша, великобритания, дональд трамп
Мировая экономика, Экономика, КИТАЙ, США, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Дональд Трамп
05:57 13.01.2026
 
МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Торговая война, разогретая Дональдом Трампом во второй срок президентства, привела к тому, что Китай перестал быть вторым крупнейшим держателем госдолга США, выяснило РИА Новости, проанализировав данные американской статслужбы.
Первый год пребывания Дональда Трампа в Белом доме как 47-го президента США подходит к концу 20 января. Визитной карточкой его политики за этот период стали тарифные войны. При этом практически сразу же после прихода в Овальный кабинет - уже в феврале - Трамп начал торговую войну с Поднебесной и постепенно вводил пошлины против импорта китайских товаров. В настоящее время размер пошлин составляет 47%, за рядом исключений.
На фоне американского тарифного давления Китай утратил статус второго по величине держателя американского госдолга, уступив это место Великобритании. Согласно последним данным, объем заимствований Вашингтона у Пекина в октябре 2025 года составил 688,7 миллиарда долларов против 877,9 миллиарда - у Лондона. Таким образом, финансовые обязательства США перед Китаем упали на 9,4% в годовом выражении, в то время как перед Великобританией, напротив, подскочили на 17,6%.
При этом крупнейшим держателем американского госдолга по-прежнему остается Япония: по состоянию на октябрь 2025 года в ее распоряжении находятся обязательства на сумму 1,2 триллиона долларов против 1,1 триллиона годом ранее.
Четвертым держателем американского госдолга стала Бельгия (468,4 миллиарда долларов), а пятерку крупнейших кредиторов замкнула Канада (419,1 миллиарда долларов).
Чуть меньше Штаты уже занимают у Люксембурга (419 миллиардов долларов) и Каймановых островов (418,5 миллиарда долларов).
Восьмым держателем госдолга стала Франция (390,2 миллиарда долларов), вытеснив с этого места Ирландию (340,4 миллиарда долларов), которая расположилась уже на девятом месте. Тайвань (309,5 миллиарда долларов) стал десятым кредитором Вашингтона.
 
