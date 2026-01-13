https://1prime.ru/20260113/kollaps-866458368.html
В Раде обрушились с критикой на Зеленского после событий на Украине
В Раде обрушились с критикой на Зеленского после событий на Украине - 13.01.2026, ПРАЙМ
В Раде обрушились с критикой на Зеленского после событий на Украине
Депутат Верховной рады Артем Дмитрук возложил ответственность за энергетическую и гуманитарную катастрофу на Украине на Владимира Зеленского, написав об этом в... | 13.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-13T23:15+0300
2026-01-13T23:15+0300
2026-01-13T23:15+0300
украина
киевская область
киев
владимир зеленский
рада
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/03/864179061_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_d09e56f7b3d4fb2c9bce170f1cfb354f.jpg
МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Депутат Верховной рады Артем Дмитрук возложил ответственность за энергетическую и гуманитарную катастрофу на Украине на Владимира Зеленского, написав об этом в своем Telegram-канале."Ответственность за происходящее лежит лично на Зеленском — как на человеке, сосредоточившем в своих руках всю полноту власти и принявшем ключевые решения, приведшие страну к нынешнему состоянию", — заявил парламентарий.По его мнению, украинская власть существует в оторванной от реальности среде и не ощущает последствий собственных решений.Дмитрук добавил, что управление страной давно ведется в режиме "политической авантюры и игнорирования интересов граждан", при котором безопасность обеспечивается исключительно для представителей власти.В ночь на вторник российские военные нанесли массированный удар по энергообъектам и предприятиям, связанным с ВСУ. Позднее Минэнерго Украины сообщило, что из-за повреждения энергетической инфраструктуры пропал свет в Киеве, Киевской, Одесской, Харьковской, Днепропетровской и Черниговской областях.Во всех регионах действуют графики почасовых отключений электроэнергии, в Киеве и Киевской области — аварийные.С начала суток местные СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Одессе, Харькове, Чернигове, а также в Павлограде в Днепропетровской области. Власти подтвердили поражение двух энергетических объектов в Одесской области.В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
https://1prime.ru/20260113/dialog-866458203.html
https://1prime.ru/20260113/vsu-866457598.html
украина
киевская область
киев
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/03/864179061_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_4d2dbf07c333bf31392d5e049df43be0.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, киевская область, киев, владимир зеленский, рада, всу
УКРАИНА, Киевская область, Киев, Владимир Зеленский, Рада, ВСУ
В Раде обрушились с критикой на Зеленского после событий на Украине
Дмитрук обвинил Зеленского в энергетическом и гуманитарном коллапсе
МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ
. Депутат Верховной рады Артем Дмитрук возложил ответственность за энергетическую и гуманитарную катастрофу на Украине на Владимира Зеленского, написав
об этом в своем Telegram-канале.
"Ответственность за происходящее лежит лично на Зеленском — как на человеке, сосредоточившем в своих руках всю полноту власти и принявшем ключевые решения, приведшие страну к нынешнему состоянию", — заявил парламентарий.
На Западе бурно отреагировали на признание Еврокомиссии о России
По его мнению, украинская власть существует в оторванной от реальности среде и не ощущает последствий собственных решений.
Дмитрук добавил, что управление страной давно ведется в режиме "политической авантюры и игнорирования интересов граждан", при котором безопасность обеспечивается исключительно для представителей власти.
В ночь на вторник российские военные нанесли массированный удар по энергообъектам и предприятиям, связанным с ВСУ
. Позднее Минэнерго Украины
сообщило, что из-за повреждения энергетической инфраструктуры пропал свет в Киеве
, Киевской, Одесской, Харьковской, Днепропетровской и Черниговской областях.
Во всех регионах действуют графики почасовых отключений электроэнергии, в Киеве и Киевской области
— аварийные.
С начала суток местные СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Одессе
, Харькове
, Чернигове, а также в Павлограде в Днепропетровской области. Власти подтвердили поражение двух энергетических объектов в Одесской области
.
В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
"Распространят террор". СМИ сообщили плохие новости о положении ВСУ