В России выросла доля отказов по заявкам на розничные кредиты - 13.01.2026
В России выросла доля отказов по заявкам на розничные кредиты
2026-01-13T12:02+0300
МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Доля отказов по всем заявкам на розничные кредиты в декабре выросла в России на 3,7 процентных пунктов в годовом выражении, до 81,9%, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). "По данным кредиторов, передающих сведения в НБКИ, доля отказов по всем заявкам на розничные кредиты (потребительские кредиты, пос-кредиты, кредитные карты, автокредиты и ипотека) в декабре 2025 года составила 81,9%, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,7 п.п.", - говорится в сообщении. Отмечается, что по сравнению с предшествовавшим месяцем показатель, напротив, немного сократился - на 0,8 п.п. Наибольшие доли отказов среди 30 лидеров по заявкам на розничные кредиты были отмечены в Кемеровской (83,7%), Новосибирской (83,2%) и Омской (83,1%) областях, а также в Алтайском (83,0%) и Краснодарском (82,9%) краях. Наименьшие доли отказов были зафиксированы в Удмуртии (78,1%), Нижегородской (78,2%), Воронежской (78,4%) и Белгородской (78,7%) областях, а также в Приморском крае (78,8%). В Москве и Санкт-Петербурге показатель составил 79,0% и 79,4% соответственно. "Одобрение розничных кредитов в конце года стабилизировалось, но по-прежнему находится на очень низком уровне. Банки, в условиях серьезных ограничений по кредитованию граждан с высокой долговой нагрузкой, не спешат повышать свой аппетит к риску", - отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.
© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкРоссийские рубли
Российские рубли - ПРАЙМ, 1920, 13.01.2026
Российские рубли. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Доля отказов по всем заявкам на розничные кредиты в декабре выросла в России на 3,7 процентных пунктов в годовом выражении, до 81,9%, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).
"По данным кредиторов, передающих сведения в НБКИ, доля отказов по всем заявкам на розничные кредиты (потребительские кредиты, пос-кредиты, кредитные карты, автокредиты и ипотека) в декабре 2025 года составила 81,9%, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,7 п.п.", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по сравнению с предшествовавшим месяцем показатель, напротив, немного сократился - на 0,8 п.п.
Наибольшие доли отказов среди 30 лидеров по заявкам на розничные кредиты были отмечены в Кемеровской (83,7%), Новосибирской (83,2%) и Омской (83,1%) областях, а также в Алтайском (83,0%) и Краснодарском (82,9%) краях.
Наименьшие доли отказов были зафиксированы в Удмуртии (78,1%), Нижегородской (78,2%), Воронежской (78,4%) и Белгородской (78,7%) областях, а также в Приморском крае (78,8%).
В Москве и Санкт-Петербурге показатель составил 79,0% и 79,4% соответственно.
"Одобрение розничных кредитов в конце года стабилизировалось, но по-прежнему находится на очень низком уровне. Банки, в условиях серьезных ограничений по кредитованию граждан с высокой долговой нагрузкой, не спешат повышать свой аппетит к риску", - отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.
 
