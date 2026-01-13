https://1prime.ru/20260113/limony-866435213.html
Россия увеличила импорт турецких лимонов до максимума за четыре года
Россия увеличила импорт турецких лимонов до максимума за четыре года - 13.01.2026, ПРАЙМ
Россия увеличила импорт турецких лимонов до максимума за четыре года
Россия в январе-ноябре прошлого года потратила на импорт турецких лимонов 66,2 миллиона долларов, что стало максимумом для отчетного периода с 2021 года,... | 13.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-13T11:39+0300
2026-01-13T11:39+0300
2026-01-13T11:39+0300
экономика
россия
турция
лимоны
импорт
https://cdnn.1prime.ru/img/83208/57/832085735_0:92:3317:1957_1920x0_80_0_0_e9f40d971fbe1d00440946d17982b478.jpg
МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Россия в январе-ноябре прошлого года потратила на импорт турецких лимонов 66,2 миллиона долларов, что стало максимумом для отчетного периода с 2021 года, выяснило РИА Новости, изучив статистику турецкой таможни. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года отгрузки в денежном выражении выросли на 13%. При этом ноябрьские объемы стали максимальными за неполный 2025 год, составив 21,1 миллиона долларов. За месяц поставки выросли почти в 1,5 раза, а в годовом выражении - вдвое. В целом турецкие поставки лимонов на зарубежные рынки в январе-ноябре составили 343,4 миллиона долларов. Таким образом, на Россию пришлось 19% отгрузок.
турция
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83208/57/832085735_292:0:3023:2048_1920x0_80_0_0_84f93d40c3f56875c1dd5a391e18a4d3.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, турция, лимоны, импорт
Экономика, РОССИЯ, ТУРЦИЯ, лимоны, импорт
Россия увеличила импорт турецких лимонов до максимума за четыре года
Россия за 11 месяцев увеличила импорт турецких лимонов до максимума за четыре года
МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Россия в январе-ноябре прошлого года потратила на импорт турецких лимонов 66,2 миллиона долларов, что стало максимумом для отчетного периода с 2021 года, выяснило РИА Новости, изучив статистику турецкой таможни.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года отгрузки в денежном выражении выросли на 13%.
При этом ноябрьские объемы стали максимальными за неполный 2025 год, составив 21,1 миллиона долларов. За месяц поставки выросли почти в 1,5 раза, а в годовом выражении - вдвое.
В целом турецкие поставки лимонов на зарубежные рынки в январе-ноябре составили 343,4 миллиона долларов. Таким образом, на Россию пришлось 19% отгрузок.