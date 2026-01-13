https://1prime.ru/20260113/limony-866435213.html

Россия увеличила импорт турецких лимонов до максимума за четыре года

2026-01-13T11:39+0300

экономика

россия

турция

лимоны

импорт

МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Россия в январе-ноябре прошлого года потратила на импорт турецких лимонов 66,2 миллиона долларов, что стало максимумом для отчетного периода с 2021 года, выяснило РИА Новости, изучив статистику турецкой таможни. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года отгрузки в денежном выражении выросли на 13%. При этом ноябрьские объемы стали максимальными за неполный 2025 год, составив 21,1 миллиона долларов. За месяц поставки выросли почти в 1,5 раза, а в годовом выражении - вдвое. В целом турецкие поставки лимонов на зарубежные рынки в январе-ноябре составили 343,4 миллиона долларов. Таким образом, на Россию пришлось 19% отгрузок.

2026

россия, турция, лимоны, импорт