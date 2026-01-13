Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия увеличила импорт турецких лимонов до максимума за четыре года - 13.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260113/limony-866435213.html
Россия увеличила импорт турецких лимонов до максимума за четыре года
Россия увеличила импорт турецких лимонов до максимума за четыре года - 13.01.2026, ПРАЙМ
Россия увеличила импорт турецких лимонов до максимума за четыре года
Россия в январе-ноябре прошлого года потратила на импорт турецких лимонов 66,2 миллиона долларов, что стало максимумом для отчетного периода с 2021 года,... | 13.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-13T11:39+0300
2026-01-13T11:39+0300
экономика
россия
турция
лимоны
импорт
https://cdnn.1prime.ru/img/83208/57/832085735_0:92:3317:1957_1920x0_80_0_0_e9f40d971fbe1d00440946d17982b478.jpg
МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Россия в январе-ноябре прошлого года потратила на импорт турецких лимонов 66,2 миллиона долларов, что стало максимумом для отчетного периода с 2021 года, выяснило РИА Новости, изучив статистику турецкой таможни. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года отгрузки в денежном выражении выросли на 13%. При этом ноябрьские объемы стали максимальными за неполный 2025 год, составив 21,1 миллиона долларов. За месяц поставки выросли почти в 1,5 раза, а в годовом выражении - вдвое. В целом турецкие поставки лимонов на зарубежные рынки в январе-ноябре составили 343,4 миллиона долларов. Таким образом, на Россию пришлось 19% отгрузок.
турция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83208/57/832085735_292:0:3023:2048_1920x0_80_0_0_84f93d40c3f56875c1dd5a391e18a4d3.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, турция, лимоны, импорт
Экономика, РОССИЯ, ТУРЦИЯ, лимоны, импорт
11:39 13.01.2026
 
Россия увеличила импорт турецких лимонов до максимума за четыре года

Россия за 11 месяцев увеличила импорт турецких лимонов до максимума за четыре года

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЛимоны
Лимоны - ПРАЙМ, 1920, 13.01.2026
Лимоны . Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Россия в январе-ноябре прошлого года потратила на импорт турецких лимонов 66,2 миллиона долларов, что стало максимумом для отчетного периода с 2021 года, выяснило РИА Новости, изучив статистику турецкой таможни.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года отгрузки в денежном выражении выросли на 13%.
При этом ноябрьские объемы стали максимальными за неполный 2025 год, составив 21,1 миллиона долларов. За месяц поставки выросли почти в 1,5 раза, а в годовом выражении - вдвое.
В целом турецкие поставки лимонов на зарубежные рынки в январе-ноябре составили 343,4 миллиона долларов. Таким образом, на Россию пришлось 19% отгрузок.
 
ЭкономикаРОССИЯТУРЦИЯлимоныимпорт
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала