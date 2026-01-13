Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия увеличила экспорт маргарина на 27 процентов в 2025 году - 13.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260113/margarin-866433286.html
Россия увеличила экспорт маргарина на 27 процентов в 2025 году
Россия увеличила экспорт маргарина на 27 процентов в 2025 году - 13.01.2026, ПРАЙМ
Россия увеличила экспорт маргарина на 27 процентов в 2025 году
Российский экспорт маргарина в 2025 году вырос на 27% в стоимостном выражении по сравнению с 2024 годом и составил почти 350 миллионов долларов, сообщил... | 13.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-13T10:58+0300
2026-01-13T10:58+0300
экономика
россия
бизнес
казахстан
узбекистан
таджикистан
агроэкспорт
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/0d/866433135_0:82:3349:1966_1920x0_80_0_0_737efe64c30ce2827f5e212434ca8974.jpg
МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Российский экспорт маргарина в 2025 году вырос на 27% в стоимостном выражении по сравнению с 2024 годом и составил почти 350 миллионов долларов, сообщил федеральный центр "Агроэкспорт" со ссылкой на оценки экспертов. "Согласно предварительным оценкам экспертов, за январь-декабрь 2025 года Россия поставила на зарубежные рынки более 200 тысяч тонн маргарина на почти 350 миллионов долларов. В сравнении с 2024 годом экспорт вырос на 27% в стоимостном выражении", - говорится в сообщении. По данным центра, самыми крупными импортерами стали Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Белоруссия и Азербайджан. Там также отметили, что больше всего Россия экспортировала в 2022 году, когда стоимость поставок превысила 715 миллионов долларов.
казахстан
узбекистан
таджикистан
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/0d/866433135_309:0:3040:2048_1920x0_80_0_0_2e459605125449a388c5f473d51cba84.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, бизнес, казахстан, узбекистан, таджикистан, агроэкспорт
Экономика, РОССИЯ, Бизнес, КАЗАХСТАН, УЗБЕКИСТАН, ТАДЖИКИСТАН, Агроэкспорт
10:58 13.01.2026
 
Россия увеличила экспорт маргарина на 27 процентов в 2025 году

Агроэкспорт: российский экспорт маргарина в 2025 году вырос на 27%

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкПроизводство маргарина
Производство маргарина - ПРАЙМ, 1920, 13.01.2026
Производство маргарина. Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Российский экспорт маргарина в 2025 году вырос на 27% в стоимостном выражении по сравнению с 2024 годом и составил почти 350 миллионов долларов, сообщил федеральный центр "Агроэкспорт" со ссылкой на оценки экспертов.
"Согласно предварительным оценкам экспертов, за январь-декабрь 2025 года Россия поставила на зарубежные рынки более 200 тысяч тонн маргарина на почти 350 миллионов долларов. В сравнении с 2024 годом экспорт вырос на 27% в стоимостном выражении", - говорится в сообщении.
По данным центра, самыми крупными импортерами стали Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Белоруссия и Азербайджан.
Там также отметили, что больше всего Россия экспортировала в 2022 году, когда стоимость поставок превысила 715 миллионов долларов.
 
ЭкономикаРОССИЯБизнесКАЗАХСТАНУЗБЕКИСТАНТАДЖИКИСТАНАгроэкспорт
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала