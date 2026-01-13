https://1prime.ru/20260113/margarin-866433286.html
Россия увеличила экспорт маргарина на 27 процентов в 2025 году
МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Российский экспорт маргарина в 2025 году вырос на 27% в стоимостном выражении по сравнению с 2024 годом и составил почти 350 миллионов долларов, сообщил федеральный центр "Агроэкспорт" со ссылкой на оценки экспертов. "Согласно предварительным оценкам экспертов, за январь-декабрь 2025 года Россия поставила на зарубежные рынки более 200 тысяч тонн маргарина на почти 350 миллионов долларов. В сравнении с 2024 годом экспорт вырос на 27% в стоимостном выражении", - говорится в сообщении. По данным центра, самыми крупными импортерами стали Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Белоруссия и Азербайджан. Там также отметили, что больше всего Россия экспортировала в 2022 году, когда стоимость поставок превысила 715 миллионов долларов.
