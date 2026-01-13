https://1prime.ru/20260113/margarin-866433286.html

Россия увеличила экспорт маргарина на 27 процентов в 2025 году

Россия увеличила экспорт маргарина на 27 процентов в 2025 году - 13.01.2026, ПРАЙМ

Россия увеличила экспорт маргарина на 27 процентов в 2025 году

Российский экспорт маргарина в 2025 году вырос на 27% в стоимостном выражении по сравнению с 2024 годом и составил почти 350 миллионов долларов, сообщил... | 13.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-13T10:58+0300

2026-01-13T10:58+0300

2026-01-13T10:58+0300

экономика

россия

бизнес

казахстан

узбекистан

таджикистан

агроэкспорт

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/0d/866433135_0:82:3349:1966_1920x0_80_0_0_737efe64c30ce2827f5e212434ca8974.jpg

МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Российский экспорт маргарина в 2025 году вырос на 27% в стоимостном выражении по сравнению с 2024 годом и составил почти 350 миллионов долларов, сообщил федеральный центр "Агроэкспорт" со ссылкой на оценки экспертов. "Согласно предварительным оценкам экспертов, за январь-декабрь 2025 года Россия поставила на зарубежные рынки более 200 тысяч тонн маргарина на почти 350 миллионов долларов. В сравнении с 2024 годом экспорт вырос на 27% в стоимостном выражении", - говорится в сообщении. По данным центра, самыми крупными импортерами стали Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Белоруссия и Азербайджан. Там также отметили, что больше всего Россия экспортировала в 2022 году, когда стоимость поставок превысила 715 миллионов долларов.

казахстан

узбекистан

таджикистан

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, бизнес, казахстан, узбекистан, таджикистан, агроэкспорт