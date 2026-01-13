Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России предложили ввести маркировку отдельных видов пиротехники - 13.01.2026
В России предложили ввести маркировку отдельных видов пиротехники
В России предложили ввести маркировку отдельных видов пиротехники - 13.01.2026, ПРАЙМ
В России предложили ввести маркировку отдельных видов пиротехники
Минпромторг РФ предложил ввести обязательную маркировку отдельных видов пиротехники с 1 сентября текущего года, говорится в сообщении ведомства. | 13.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-13T12:21+0300
2026-01-13T12:55+0300
МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Минпромторг РФ предложил ввести обязательную маркировку отдельных видов пиротехники с 1 сентября текущего года, говорится в сообщении ведомства."Минпромторг России предлагает ввести обязательную маркировку отдельных видов пиротехники с 1 сентября 2026 года. Соответствующий проект постановления Правительства Российской Федерации разработан Минпромторгом России и опубликован на портале regulation.gov.ru", - говорится в сообщении.Проект постановления также предполагает представление в информационную систему маркировки сведений о нанесении кодов и вводе в оборот этой продукции с 1 февраля 2027 года, а представление в информационную систему мониторинга сведений об обороте и выводе товаров из оборота, в том числе с использованием контрольно-кассовой техники, предлагается ввести с 1 сентября того же года.Как уточнили в министерстве, доля контрафакта в общем объеме российского рынка отдельных видов пиротехники оценивается не менее чем в 12%, что ведет к реализации некачественной и небезопасной продукции, тем самым создавая прямую угрозу жизни и здоровью граждан.Эксперимент по маркировке отдельных видов пиротехники, средств пожаротушения и обеспечения пожарной безопасности, а также отдельных видов продукции для гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в России проводится с 1 июля 2024 года по 28 февраля 2026 года.
2026
1920
1920
true
12:21 13.01.2026 (обновлено: 12:55 13.01.2026)
 
В России предложили ввести маркировку отдельных видов пиротехники

Минпромторг предложил ввести обязательную маркировку отдельных видов пиротехники

Фейерверк. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Минпромторг РФ предложил ввести обязательную маркировку отдельных видов пиротехники с 1 сентября текущего года, говорится в сообщении ведомства.
"Минпромторг России предлагает ввести обязательную маркировку отдельных видов пиротехники с 1 сентября 2026 года. Соответствующий проект постановления Правительства Российской Федерации разработан Минпромторгом России и опубликован на портале regulation.gov.ru", - говорится в сообщении.
Алиханов рассказал, в чем польза системы маркировки
7 января, 09:14
7 января, 09:14
Проект постановления также предполагает представление в информационную систему маркировки сведений о нанесении кодов и вводе в оборот этой продукции с 1 февраля 2027 года, а представление в информационную систему мониторинга сведений об обороте и выводе товаров из оборота, в том числе с использованием контрольно-кассовой техники, предлагается ввести с 1 сентября того же года.
Как уточнили в министерстве, доля контрафакта в общем объеме российского рынка отдельных видов пиротехники оценивается не менее чем в 12%, что ведет к реализации некачественной и небезопасной продукции, тем самым создавая прямую угрозу жизни и здоровью граждан.
Эксперимент по маркировке отдельных видов пиротехники, средств пожаротушения и обеспечения пожарной безопасности, а также отдельных видов продукции для гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в России проводится с 1 июля 2024 года по 28 февраля 2026 года.
 
Бизнес РОССИЯ РФ Минпромторг
 
 
