https://1prime.ru/20260113/markirovka-866437273.html
В России предложили ввести маркировку отдельных видов пиротехники
В России предложили ввести маркировку отдельных видов пиротехники - 13.01.2026, ПРАЙМ
В России предложили ввести маркировку отдельных видов пиротехники
Минпромторг РФ предложил ввести обязательную маркировку отдельных видов пиротехники с 1 сентября текущего года, говорится в сообщении ведомства. | 13.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-13T12:21+0300
2026-01-13T12:21+0300
2026-01-13T12:55+0300
бизнес
россия
рф
минпромторг
https://cdnn.1prime.ru/img/83230/58/832305828_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e126b372d26d12440fbc4a15911b9a93.jpg
МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Минпромторг РФ предложил ввести обязательную маркировку отдельных видов пиротехники с 1 сентября текущего года, говорится в сообщении ведомства."Минпромторг России предлагает ввести обязательную маркировку отдельных видов пиротехники с 1 сентября 2026 года. Соответствующий проект постановления Правительства Российской Федерации разработан Минпромторгом России и опубликован на портале regulation.gov.ru", - говорится в сообщении.Проект постановления также предполагает представление в информационную систему маркировки сведений о нанесении кодов и вводе в оборот этой продукции с 1 февраля 2027 года, а представление в информационную систему мониторинга сведений об обороте и выводе товаров из оборота, в том числе с использованием контрольно-кассовой техники, предлагается ввести с 1 сентября того же года.Как уточнили в министерстве, доля контрафакта в общем объеме российского рынка отдельных видов пиротехники оценивается не менее чем в 12%, что ведет к реализации некачественной и небезопасной продукции, тем самым создавая прямую угрозу жизни и здоровью граждан.Эксперимент по маркировке отдельных видов пиротехники, средств пожаротушения и обеспечения пожарной безопасности, а также отдельных видов продукции для гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в России проводится с 1 июля 2024 года по 28 февраля 2026 года.
https://1prime.ru/20260107/markirovka-866266597.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83230/58/832305828_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_cf995e4196f609e6e360c6d7095ca923.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, рф, минпромторг
Бизнес, РОССИЯ, РФ, Минпромторг
В России предложили ввести маркировку отдельных видов пиротехники
Минпромторг предложил ввести обязательную маркировку отдельных видов пиротехники
МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ.
Минпромторг РФ предложил ввести обязательную маркировку отдельных видов пиротехники с 1 сентября текущего года, говорится
в сообщении ведомства.
"Минпромторг
России предлагает ввести обязательную маркировку отдельных видов пиротехники с 1 сентября 2026 года. Соответствующий проект постановления Правительства Российской Федерации разработан Минпромторгом России и опубликован на портале regulation.gov.ru", - говорится в сообщении.
Алиханов рассказал, в чем польза системы маркировки
Проект постановления также предполагает представление в информационную систему маркировки сведений о нанесении кодов и вводе в оборот этой продукции с 1 февраля 2027 года, а представление в информационную систему мониторинга сведений об обороте и выводе товаров из оборота, в том числе с использованием контрольно-кассовой техники, предлагается ввести с 1 сентября того же года.
Как уточнили в министерстве, доля контрафакта в общем объеме российского рынка отдельных видов пиротехники оценивается не менее чем в 12%, что ведет к реализации некачественной и небезопасной продукции, тем самым создавая прямую угрозу жизни и здоровью граждан.
Эксперимент по маркировке отдельных видов пиротехники, средств пожаротушения и обеспечения пожарной безопасности, а также отдельных видов продукции для гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в России проводится с 1 июля 2024 года по 28 февраля 2026 года.