Новое решение Британии в отношении России поразило Запад

2026-01-13T09:50+0300

МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Британию ждут серьезные последствия из-за решения против России, написал член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X."Великобритания много раз становилась препятствием на пути к миру. Это заставляет меня думать, что Великобритания выступает главным спонсором этой войны <…>. Она делает все возможное против России, и это будет иметь серьезные последствия для безопасности", — говорится в публикации.Мема заявил о приближении ядерной войны, если план Британии осуществится.На прошлой неделе издание Daily Mail написало, что Соединенное Королевство планирует передать Украине новые баллистические ракеты большой дальности, которые находятся в процессе разработки.

