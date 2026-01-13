Новое решение Британии в отношении России поразило Запад
Мема: Британию ждут серьезные последствия из-за решения против РФ
Московский Кремль. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Британию ждут серьезные последствия из-за решения против России, написал член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X.
"Великобритания много раз становилась препятствием на пути к миру. Это заставляет меня думать, что Великобритания выступает главным спонсором этой войны <…>. Она делает все возможное против России, и это будет иметь серьезные последствия для безопасности", — говорится в публикации.
Мема заявил о приближении ядерной войны, если план Британии осуществится.
На прошлой неделе издание Daily Mail написало, что Соединенное Королевство планирует передать Украине новые баллистические ракеты большой дальности, которые находятся в процессе разработки.
