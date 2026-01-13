Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Минэнерго обсудили синхронизацию инвестпланов государства и бизнеса - 13.01.2026
В Минэнерго обсудили синхронизацию инвестпланов государства и бизнеса
2026-01-13T16:49+0300
2026-01-13T16:49+0300
МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Минэнерго РФ обсудило вопрос синхронизации инвестиционных планов государства и энергетического бизнеса в ходе совещания главы министерства Сергея Цивилева, его заместителей и руководителей энергокомпаний, сообщило министерство. "Сергей Цивилев провел рабочее совещание с заместителями Министра и руководителями энергетических компаний. Мероприятие было посвящено итогам 2025 года и приоритетным направлениям работы отрасли в 2026 году… Отдельно были рассмотрены вопросы формирования долгосрочного отраслевого заказа как инструмента обеспечения устойчивой загрузки предприятий ТЭК и синхронизации инвестиционных планов государства и бизнеса", - сказано в сообщении. Особое внимание было уделено реализации программ, запланированных на 2026 год, с учетом прогнозируемого роста потребления электроэнергии и необходимости опережающего развития энергетической инфраструктуры. "Мы должны понимать, сколько ЦОДов на территории РФ нам нужно построить, в какие сроки и как мы будем обеспечивать их электроэнергией", - приводятся в сообщении слова главы Минэнерго. Также участники совещания обсудили вопросы безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, добавили в министерстве.
16:49 13.01.2026
 
© Фото : Unsplash/Lukas LehotskyАЭС
АЭС - ПРАЙМ, 1920, 13.01.2026
АЭС. Архивное фото
© Фото : Unsplash/Lukas Lehotsky
МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Минэнерго РФ обсудило вопрос синхронизации инвестиционных планов государства и энергетического бизнеса в ходе совещания главы министерства Сергея Цивилева, его заместителей и руководителей энергокомпаний, сообщило министерство.
"Сергей Цивилев провел рабочее совещание с заместителями Министра и руководителями энергетических компаний. Мероприятие было посвящено итогам 2025 года и приоритетным направлениям работы отрасли в 2026 году… Отдельно были рассмотрены вопросы формирования долгосрочного отраслевого заказа как инструмента обеспечения устойчивой загрузки предприятий ТЭК и синхронизации инвестиционных планов государства и бизнеса", - сказано в сообщении.
Особое внимание было уделено реализации программ, запланированных на 2026 год, с учетом прогнозируемого роста потребления электроэнергии и необходимости опережающего развития энергетической инфраструктуры. "Мы должны понимать, сколько ЦОДов на территории РФ нам нужно построить, в какие сроки и как мы будем обеспечивать их электроэнергией", - приводятся в сообщении слова главы Минэнерго.
Также участники совещания обсудили вопросы безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, добавили в министерстве.
Сергей Цивилев - ПРАЙМ, 1920, 12.12.2025
Минэнерго и угольные компании обсуждают меры господдержки, сообщил Цивилев
12 декабря 2025, 18:11
 
