В Минэнерго обсудили синхронизацию инвестпланов государства и бизнеса

В Минэнерго обсудили синхронизацию инвестпланов государства и бизнеса

В Минэнерго обсудили синхронизацию инвестпланов государства и бизнеса

Минэнерго РФ обсудило вопрос синхронизации инвестиционных планов государства и энергетического бизнеса в ходе совещания главы министерства Сергея Цивилева

2026-01-13T16:49+0300

2026-01-13T16:49+0300

2026-01-13T16:49+0300

россия

газ

рф

сергей цивилев

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0c/846209925_0:317:3065:2041_1920x0_80_0_0_d0d45d6bd38283613f8ec629f653dd2c.jpg

МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Минэнерго РФ обсудило вопрос синхронизации инвестиционных планов государства и энергетического бизнеса в ходе совещания главы министерства Сергея Цивилева, его заместителей и руководителей энергокомпаний, сообщило министерство. "Сергей Цивилев провел рабочее совещание с заместителями Министра и руководителями энергетических компаний. Мероприятие было посвящено итогам 2025 года и приоритетным направлениям работы отрасли в 2026 году… Отдельно были рассмотрены вопросы формирования долгосрочного отраслевого заказа как инструмента обеспечения устойчивой загрузки предприятий ТЭК и синхронизации инвестиционных планов государства и бизнеса", - сказано в сообщении. Особое внимание было уделено реализации программ, запланированных на 2026 год, с учетом прогнозируемого роста потребления электроэнергии и необходимости опережающего развития энергетической инфраструктуры. "Мы должны понимать, сколько ЦОДов на территории РФ нам нужно построить, в какие сроки и как мы будем обеспечивать их электроэнергией", - приводятся в сообщении слова главы Минэнерго. Также участники совещания обсудили вопросы безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, добавили в министерстве.

рф

2026

россия, газ, рф, сергей цивилев