В Минэнерго обсудили синхронизацию инвестпланов государства и бизнеса
МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Минэнерго РФ обсудило вопрос синхронизации инвестиционных планов государства и энергетического бизнеса в ходе совещания главы министерства Сергея Цивилева, его заместителей и руководителей энергокомпаний, сообщило министерство.
"Сергей Цивилев провел рабочее совещание с заместителями Министра и руководителями энергетических компаний. Мероприятие было посвящено итогам 2025 года и приоритетным направлениям работы отрасли в 2026 году… Отдельно были рассмотрены вопросы формирования долгосрочного отраслевого заказа как инструмента обеспечения устойчивой загрузки предприятий ТЭК и синхронизации инвестиционных планов государства и бизнеса", - сказано в сообщении.
Особое внимание было уделено реализации программ, запланированных на 2026 год, с учетом прогнозируемого роста потребления электроэнергии и необходимости опережающего развития энергетической инфраструктуры. "Мы должны понимать, сколько ЦОДов на территории РФ нам нужно построить, в какие сроки и как мы будем обеспечивать их электроэнергией", - приводятся в сообщении слова главы Минэнерго.
Также участники совещания обсудили вопросы безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, добавили в министерстве.