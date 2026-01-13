Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Минпромторге рассказали о возможности использования данных БПЛА - 13.01.2026
В Минпромторге рассказали о возможности использования данных БПЛА
В Минпромторге рассказали о возможности использования данных БПЛА - 13.01.2026, ПРАЙМ
В Минпромторге рассказали о возможности использования данных БПЛА
Возможность использования государственной библиотеки данных беспилотных авиационных систем (БАС) рассматривается и для других видов беспилотного транспорта, в... | 13.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-13T03:38+0300
2026-01-13T03:38+0300
технологии
россия
рф
антон алиханов
минпромторг
МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Возможность использования государственной библиотеки данных беспилотных авиационных систем (БАС) рассматривается и для других видов беспилотного транспорта, в том числе для беспилотных грузовиков, рассказал в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. "Такой подход рассматривается и для других видов беспилотного транспорта, включая грузовики. Опыт, полученный при работе с авиационными системами, может быть адаптирован для наземных беспилотников. Это позволит создавать комплексную экосистему данных для всей автономной транспортной системы страны, повышая ее безопасность и эффективность", - сказал министр. В октябре Алиханов сообщал, что в России прорабатывается возможность создания государственной библиотеки данных, полученных от беспилотных авиационных систем. Беспилотные технологии становятся главным треком автоматизации всей транспортной сферы. Для промышленности это ставит задачу поставки соответствующей техники. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
рф
технологии, россия, рф, антон алиханов, минпромторг
Технологии, РОССИЯ, РФ, Антон Алиханов, Минпромторг
03:38 13.01.2026
 
В Минпромторге рассказали о возможности использования данных БПЛА

МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Возможность использования государственной библиотеки данных беспилотных авиационных систем (БАС) рассматривается и для других видов беспилотного транспорта, в том числе для беспилотных грузовиков, рассказал в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
"Такой подход рассматривается и для других видов беспилотного транспорта, включая грузовики. Опыт, полученный при работе с авиационными системами, может быть адаптирован для наземных беспилотников. Это позволит создавать комплексную экосистему данных для всей автономной транспортной системы страны, повышая ее безопасность и эффективность", - сказал министр.
В октябре Алиханов сообщал, что в России прорабатывается возможность создания государственной библиотеки данных, полученных от беспилотных авиационных систем. Беспилотные технологии становятся главным треком автоматизации всей транспортной сферы. Для промышленности это ставит задачу поставки соответствующей техники.
