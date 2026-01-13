https://1prime.ru/20260113/minpromtorg-866452050.html

Минпромторг рассказал о мерах защиты рынка редкоземельных металлов

Минпромторг рассказал о мерах защиты рынка редкоземельных металлов - 13.01.2026, ПРАЙМ

Минпромторг рассказал о мерах защиты рынка редкоземельных металлов

Власти России будут рассматривать меры защиты отечественного рынка редкоземельных металлов, в частности возможность введения пошлин, рассказали РИА Новости в... | 13.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-13T19:10+0300

2026-01-13T19:10+0300

2026-01-13T19:10+0300

россия

бизнес

рф

александр козлов

минпромторг

минприроды

вто

https://cdnn.1prime.ru/img/76589/54/765895426_0:26:3069:1752_1920x0_80_0_0_e795e31f6a79a784fe3ffa5e0f93c8bb.jpg

МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Власти России будут рассматривать меры защиты отечественного рынка редкоземельных металлов, в частности возможность введения пошлин, рассказали РИА Новости в пресс-службе Минпромторга. План по развитию отрасли редких и редкоземельных металлов в России был подписан 1 декабря, заявил глава Минприроды РФ Александр Козлов в конце прошлого года. "Касательно введения пошлин: ... В том числе и по направлению редкоземельных металлов, по мере необходимости и в соответствии с обязательствами Российской Федерации в ВТО, Минпромторгом совместно с заинтересованными ФОИВ будут рассматриваться меры таможенно-тарифного и нетарифного регулирования защиты рынка в соответствии с ходом реализации Федерального проекта "Развитие отрасли редких и редкоземельных металлов", - сказали в Минпромторге. Отмечается, что такая работа ведется системно по широкому спектру номенклатуры промышленной продукции в зависимости от готовности промышленности РФ в полной мере обеспечить спрос на внутреннем рынке собственным производством. "В рамках реализации Федерального проекта ... для развития отрасли будут ориентированы все системные механизмы государственной поддержки, реализуемые Минпромторгом России: льготные кредиты, налоговые преференции, субсидии на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) и специальные механизмы компенсации недополученных доходов, связанных с предоставлением покупателям скидки при реализации продукции редких и редкоземельных металлов", - уточнили в пресс-службе. Федпроект предполагает увеличение объемов выпуска продукции редких и редкоземельных металлов до 100 миллиардов рублей с 29 миллиардов к 2030 году, следовало из презентации замдиректора департамента металлургии и материалов Минпромторга РФ Константина Федорова в сентябре. Кроме того, в рамках проекта также предусмотрены адресные субсидии для отечественных производителей, которые должны заработать с 2026 года, рассказал РИА Новости председатель Ассоциации производителей и потребителей редких и редкоземельных металлов Руслан Димухамедов на ВЭФ. Тогда он добавил, что производители редкоземов предлагали Минпромторгу рассмотреть вопрос о повышении пошлин на любой импортный материал, касающийся редкоземельных металлов. Глава ассоциации отметил, что на данный момент уже действуют пошлины, которые составляют порядка 8% на ввозимые в Россию материалы редкоземельных металлов. Как сообщали летом РИА Новости в Минприроды РФ, на протяжении последних лет добыча и производство РЗМ находятся на стабильном уровне. По итогам 2025 года ожидалась добыча на уровне 2,2-2,6 тысячи тонн суммы оксидов РЗМ. В ведомстве уточнили, что инвестиции недропользователей в геологоразведку редкоземельных металлов в РФ в 2025 году увеличатся в четыре раза, примерно до 200 миллионов рублей.

https://1prime.ru/20260106/metally-866255044.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, бизнес, рф, александр козлов, минпромторг, минприроды, вто