Минпромторг рассказал о мерах защиты рынка редкоземельных металлов

МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Власти России будут рассматривать меры защиты отечественного рынка редкоземельных металлов, в частности возможность введения пошлин, рассказали РИА Новости в пресс-службе Минпромторга. План по развитию отрасли редких и редкоземельных металлов в России был подписан 1 декабря, заявил глава Минприроды РФ Александр Козлов в конце прошлого года. "Касательно введения пошлин: ... В том числе и по направлению редкоземельных металлов, по мере необходимости и в соответствии с обязательствами Российской Федерации в ВТО, Минпромторгом совместно с заинтересованными ФОИВ будут рассматриваться меры таможенно-тарифного и нетарифного регулирования защиты рынка в соответствии с ходом реализации Федерального проекта "Развитие отрасли редких и редкоземельных металлов", - сказали в Минпромторге. Отмечается, что такая работа ведется системно по широкому спектру номенклатуры промышленной продукции в зависимости от готовности промышленности РФ в полной мере обеспечить спрос на внутреннем рынке собственным производством. "В рамках реализации Федерального проекта ... для развития отрасли будут ориентированы все системные механизмы государственной поддержки, реализуемые Минпромторгом России: льготные кредиты, налоговые преференции, субсидии на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) и специальные механизмы компенсации недополученных доходов, связанных с предоставлением покупателям скидки при реализации продукции редких и редкоземельных металлов", - уточнили в пресс-службе. Федпроект предполагает увеличение объемов выпуска продукции редких и редкоземельных металлов до 100 миллиардов рублей с 29 миллиардов к 2030 году, следовало из презентации замдиректора департамента металлургии и материалов Минпромторга РФ Константина Федорова в сентябре. Кроме того, в рамках проекта также предусмотрены адресные субсидии для отечественных производителей, которые должны заработать с 2026 года, рассказал РИА Новости председатель Ассоциации производителей и потребителей редких и редкоземельных металлов Руслан Димухамедов на ВЭФ. Тогда он добавил, что производители редкоземов предлагали Минпромторгу рассмотреть вопрос о повышении пошлин на любой импортный материал, касающийся редкоземельных металлов. Глава ассоциации отметил, что на данный момент уже действуют пошлины, которые составляют порядка 8% на ввозимые в Россию материалы редкоземельных металлов. Как сообщали летом РИА Новости в Минприроды РФ, на протяжении последних лет добыча и производство РЗМ находятся на стабильном уровне. По итогам 2025 года ожидалась добыча на уровне 2,2-2,6 тысячи тонн суммы оксидов РЗМ. В ведомстве уточнили, что инвестиции недропользователей в геологоразведку редкоземельных металлов в РФ в 2025 году увеличатся в четыре раза, примерно до 200 миллионов рублей.
