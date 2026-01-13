Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минпромторг рассказал о мерах защиты рынка редкоземельных металлов - 13.01.2026
Минпромторг рассказал о мерах защиты рынка редкоземельных металлов
Минпромторг рассказал о мерах защиты рынка редкоземельных металлов - 13.01.2026, ПРАЙМ
Минпромторг рассказал о мерах защиты рынка редкоземельных металлов
Власти России будут рассматривать меры защиты отечественного рынка редкоземельных металлов, в частности возможность введения пошлин, рассказали РИА Новости в... | 13.01.2026, ПРАЙМ
россия
бизнес
рф
александр козлов
минпромторг
минприроды
вто
МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Власти России будут рассматривать меры защиты отечественного рынка редкоземельных металлов, в частности возможность введения пошлин, рассказали РИА Новости в пресс-службе Минпромторга. План по развитию отрасли редких и редкоземельных металлов в России был подписан 1 декабря, заявил глава Минприроды РФ Александр Козлов в конце прошлого года. "Касательно введения пошлин: ... В том числе и по направлению редкоземельных металлов, по мере необходимости и в соответствии с обязательствами Российской Федерации в ВТО, Минпромторгом совместно с заинтересованными ФОИВ будут рассматриваться меры таможенно-тарифного и нетарифного регулирования защиты рынка в соответствии с ходом реализации Федерального проекта "Развитие отрасли редких и редкоземельных металлов", - сказали в Минпромторге. Отмечается, что такая работа ведется системно по широкому спектру номенклатуры промышленной продукции в зависимости от готовности промышленности РФ в полной мере обеспечить спрос на внутреннем рынке собственным производством. "В рамках реализации Федерального проекта ... для развития отрасли будут ориентированы все системные механизмы государственной поддержки, реализуемые Минпромторгом России: льготные кредиты, налоговые преференции, субсидии на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) и специальные механизмы компенсации недополученных доходов, связанных с предоставлением покупателям скидки при реализации продукции редких и редкоземельных металлов", - уточнили в пресс-службе. Федпроект предполагает увеличение объемов выпуска продукции редких и редкоземельных металлов до 100 миллиардов рублей с 29 миллиардов к 2030 году, следовало из презентации замдиректора департамента металлургии и материалов Минпромторга РФ Константина Федорова в сентябре. Кроме того, в рамках проекта также предусмотрены адресные субсидии для отечественных производителей, которые должны заработать с 2026 года, рассказал РИА Новости председатель Ассоциации производителей и потребителей редких и редкоземельных металлов Руслан Димухамедов на ВЭФ. Тогда он добавил, что производители редкоземов предлагали Минпромторгу рассмотреть вопрос о повышении пошлин на любой импортный материал, касающийся редкоземельных металлов. Глава ассоциации отметил, что на данный момент уже действуют пошлины, которые составляют порядка 8% на ввозимые в Россию материалы редкоземельных металлов. Как сообщали летом РИА Новости в Минприроды РФ, на протяжении последних лет добыча и производство РЗМ находятся на стабильном уровне. По итогам 2025 года ожидалась добыча на уровне 2,2-2,6 тысячи тонн суммы оксидов РЗМ. В ведомстве уточнили, что инвестиции недропользователей в геологоразведку редкоземельных металлов в РФ в 2025 году увеличатся в четыре раза, примерно до 200 миллионов рублей.
рф
Новости
россия, бизнес, рф, александр козлов, минпромторг, минприроды, вто
РОССИЯ, Бизнес, РФ, Александр Козлов, Минпромторг, Минприроды, ВТО
19:10 13.01.2026
 
Минпромторг рассказал о мерах защиты рынка редкоземельных металлов

Минпромторг: Россия может ввести пошлины на импорт редкоземельных металлов

Процесс розлива ферросплава
Процесс розлива ферросплава - ПРАЙМ, 1920, 13.01.2026
Процесс розлива ферросплава. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Кондратюк
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Власти России будут рассматривать меры защиты отечественного рынка редкоземельных металлов, в частности возможность введения пошлин, рассказали РИА Новости в пресс-службе Минпромторга.
План по развитию отрасли редких и редкоземельных металлов в России был подписан 1 декабря, заявил глава Минприроды РФ Александр Козлов в конце прошлого года.
"Касательно введения пошлин: ... В том числе и по направлению редкоземельных металлов, по мере необходимости и в соответствии с обязательствами Российской Федерации в ВТО, Минпромторгом совместно с заинтересованными ФОИВ будут рассматриваться меры таможенно-тарифного и нетарифного регулирования защиты рынка в соответствии с ходом реализации Федерального проекта "Развитие отрасли редких и редкоземельных металлов", - сказали в Минпромторге.
Отмечается, что такая работа ведется системно по широкому спектру номенклатуры промышленной продукции в зависимости от готовности промышленности РФ в полной мере обеспечить спрос на внутреннем рынке собственным производством.
"В рамках реализации Федерального проекта ... для развития отрасли будут ориентированы все системные механизмы государственной поддержки, реализуемые Минпромторгом России: льготные кредиты, налоговые преференции, субсидии на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) и специальные механизмы компенсации недополученных доходов, связанных с предоставлением покупателям скидки при реализации продукции редких и редкоземельных металлов", - уточнили в пресс-службе.
Федпроект предполагает увеличение объемов выпуска продукции редких и редкоземельных металлов до 100 миллиардов рублей с 29 миллиардов к 2030 году, следовало из презентации замдиректора департамента металлургии и материалов Минпромторга РФ Константина Федорова в сентябре.
Кроме того, в рамках проекта также предусмотрены адресные субсидии для отечественных производителей, которые должны заработать с 2026 года, рассказал РИА Новости председатель Ассоциации производителей и потребителей редких и редкоземельных металлов Руслан Димухамедов на ВЭФ.
Тогда он добавил, что производители редкоземов предлагали Минпромторгу рассмотреть вопрос о повышении пошлин на любой импортный материал, касающийся редкоземельных металлов. Глава ассоциации отметил, что на данный момент уже действуют пошлины, которые составляют порядка 8% на ввозимые в Россию материалы редкоземельных металлов.
Как сообщали летом РИА Новости в Минприроды РФ, на протяжении последних лет добыча и производство РЗМ находятся на стабильном уровне. По итогам 2025 года ожидалась добыча на уровне 2,2-2,6 тысячи тонн суммы оксидов РЗМ. В ведомстве уточнили, что инвестиции недропользователей в геологоразведку редкоземельных металлов в РФ в 2025 году увеличатся в четыре раза, примерно до 200 миллионов рублей.
РОССИЯБизнесРФАлександр КозловМинпромторгМинприродыВТО
 
 
