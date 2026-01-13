https://1prime.ru/20260113/mishustin-866421313.html
Мишустин вручит правительственные премии в области СМИ за 2025 год
Мишустин вручит правительственные премии в области СМИ за 2025 год - 13.01.2026, ПРАЙМ
Мишустин вручит правительственные премии в области СМИ за 2025 год
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во вторник вручит правительственные премии в области СМИ за 2025 год, сообщила пресс-служба кабмина. | 13.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-13T00:27+0300
2026-01-13T00:27+0300
2026-01-13T00:27+0300
технологии
общество
рф
михаил мишустин
дмитрий чернышенко
максут шадаев
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866421313.jpg?1768253275
МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во вторник вручит правительственные премии в области СМИ за 2025 год, сообщила пресс-служба кабмина.
Премия присуждается работникам и творческим коллективам средств массовой информации за значительные профессиональные достижения.
"Тринадцатого января в День российской печати Михаил Мишустин вручит премии правительства Российской Федерации в области средств массовой информации за 2025 год", - говорится в сообщении кабмина.
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко и министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев также примут участие в мероприятии.
День российской печати был утвержден постановлением президиума Верховного Совета РСФСР в 1991 году и отмечается ежегодно 13 января. Традиционно в этот праздник проходит вручение премий в области средств массовой информации.
В прошлом году за мужество и отвагу, проявленные при освещении ситуации в зоне специальной военной операции, премиями правительства были отмечены военкоры медиагруппы "Россия сегодня": спецкор Юрий Войткевич, корреспонденты Андрей Казаков и Мария Марикян, а также специальный фотокорреспондент Станислав Красильников.
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, общество , рф, михаил мишустин, дмитрий чернышенко, максут шадаев
Технологии, Общество , РФ, Михаил Мишустин, Дмитрий Чернышенко, Максут Шадаев
Мишустин вручит правительственные премии в области СМИ за 2025 год
Премьер Мишустин вручит правительственные премии в области СМИ за 2025 год
МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во вторник вручит правительственные премии в области СМИ за 2025 год, сообщила пресс-служба кабмина.
Премия присуждается работникам и творческим коллективам средств массовой информации за значительные профессиональные достижения.
"Тринадцатого января в День российской печати Михаил Мишустин вручит премии правительства Российской Федерации в области средств массовой информации за 2025 год", - говорится в сообщении кабмина.
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко и министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев также примут участие в мероприятии.
День российской печати был утвержден постановлением президиума Верховного Совета РСФСР в 1991 году и отмечается ежегодно 13 января. Традиционно в этот праздник проходит вручение премий в области средств массовой информации.
В прошлом году за мужество и отвагу, проявленные при освещении ситуации в зоне специальной военной операции, премиями правительства были отмечены военкоры медиагруппы "Россия сегодня": спецкор Юрий Войткевич, корреспонденты Андрей Казаков и Мария Марикян, а также специальный фотокорреспондент Станислав Красильников.