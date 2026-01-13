Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мишустин вручит правительственные премии в области СМИ за 2025 год
МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во вторник вручит правительственные премии в области СМИ за 2025 год, сообщила пресс-служба кабмина. Премия присуждается работникам и творческим коллективам средств массовой информации за значительные профессиональные достижения. "Тринадцатого января в День российской печати Михаил Мишустин вручит премии правительства Российской Федерации в области средств массовой информации за 2025 год", - говорится в сообщении кабмина. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко и министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев также примут участие в мероприятии. День российской печати был утвержден постановлением президиума Верховного Совета РСФСР в 1991 году и отмечается ежегодно 13 января. Традиционно в этот праздник проходит вручение премий в области средств массовой информации. В прошлом году за мужество и отвагу, проявленные при освещении ситуации в зоне специальной военной операции, премиями правительства были отмечены военкоры медиагруппы "Россия сегодня": спецкор Юрий Войткевич, корреспонденты Андрей Казаков и Мария Марикян, а также специальный фотокорреспондент Станислав Красильников.
МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во вторник вручит правительственные премии в области СМИ за 2025 год, сообщила пресс-служба кабмина.
Премия присуждается работникам и творческим коллективам средств массовой информации за значительные профессиональные достижения.
"Тринадцатого января в День российской печати Михаил Мишустин вручит премии правительства Российской Федерации в области средств массовой информации за 2025 год", - говорится в сообщении кабмина.
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко и министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев также примут участие в мероприятии.
День российской печати был утвержден постановлением президиума Верховного Совета РСФСР в 1991 году и отмечается ежегодно 13 января. Традиционно в этот праздник проходит вручение премий в области средств массовой информации.
В прошлом году за мужество и отвагу, проявленные при освещении ситуации в зоне специальной военной операции, премиями правительства были отмечены военкоры медиагруппы "Россия сегодня": спецкор Юрий Войткевич, корреспонденты Андрей Казаков и Мария Марикян, а также специальный фотокорреспондент Станислав Красильников.
 
Заголовок открываемого материала