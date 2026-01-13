https://1prime.ru/20260113/mishustin-866455609.html

Мишустин назначил Марию Маркелову заместителем главы Минсельхоза

Мишустин назначил Марию Маркелову заместителем главы Минсельхоза

МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин назначил бывшего директора департамента аппарата министра сельского хозяйства Марию Маркелову заместителем главы Минсельхоза, следует из распоряжения на портале официального опубликования правовых актов. "Назначить Маркелову Марию Анатольевну заместителем Министра сельского хозяйства Российской Федерации", - говорится в документе. Как сообщается на сайте Минсельхоза, Маркелова возглавляла департамент аппарата министра сельского хозяйства с октября 2024 года.

2026

