Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мишустин назначил Марию Маркелову заместителем главы Минсельхоза - 13.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260113/mishustin-866455609.html
Мишустин назначил Марию Маркелову заместителем главы Минсельхоза
Мишустин назначил Марию Маркелову заместителем главы Минсельхоза - 13.01.2026, ПРАЙМ
Мишустин назначил Марию Маркелову заместителем главы Минсельхоза
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин назначил бывшего директора департамента аппарата министра сельского хозяйства Марию Маркелову заместителем главы... | 13.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-13T21:13+0300
2026-01-13T21:13+0300
сельское хозяйство
рф
михаил мишустин
минсельхоз
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0f/860746336_0:117:3160:1895_1920x0_80_0_0_f52dc1fcafdc0ae20d038195909ee1fb.jpg
МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин назначил бывшего директора департамента аппарата министра сельского хозяйства Марию Маркелову заместителем главы Минсельхоза, следует из распоряжения на портале официального опубликования правовых актов. "Назначить Маркелову Марию Анатольевну заместителем Министра сельского хозяйства Российской Федерации", - говорится в документе. Как сообщается на сайте Минсельхоза, Маркелова возглавляла департамент аппарата министра сельского хозяйства с октября 2024 года.
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0f/860746336_255:0:2986:2048_1920x0_80_0_0_82e776915589cd00ff33b66ca8a3c99a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сельское хозяйство, рф, михаил мишустин, минсельхоз
Сельское хозяйство, РФ, Михаил Мишустин, Минсельхоз
21:13 13.01.2026
 
Мишустин назначил Марию Маркелову заместителем главы Минсельхоза

Мишустин назначил Марию Маркелову заместителем министра сельского хозяйства

© РИА Новости . Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкМихаил Мишустин
Михаил Мишустин - ПРАЙМ, 1920, 13.01.2026
Михаил Мишустин. Архивное фото
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин назначил бывшего директора департамента аппарата министра сельского хозяйства Марию Маркелову заместителем главы Минсельхоза, следует из распоряжения на портале официального опубликования правовых актов.
"Назначить Маркелову Марию Анатольевну заместителем Министра сельского хозяйства Российской Федерации", - говорится в документе.
Как сообщается на сайте Минсельхоза, Маркелова возглавляла департамент аппарата министра сельского хозяйства с октября 2024 года.
 
Сельское хозяйствоРФМихаил МишустинМинсельхоз
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала