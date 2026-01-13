ЦБ выпустит инвестиционные монеты "Георгий Победоносец"

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Банк России 14 января выпустит в обращение инвестиционные золотые и серебряные монеты "Георгий Победоносец" номиналом 50 рублей и 3 рубля соответственно, следует из сообщения ЦБ РФ. "Банк России 14 января 2026 года выпускает в обращение инвестиционные монеты "Георгий Победоносец": серебряную номиналом 3 рубля (каталожный № 5111-0178); золотую номиналом 50 рублей (каталожный № 5216-0060)", - говорится в сообщении. Серебряная монета номиналом 3 рубля (масса драгоценного металла в чистоте - 31,1 граммов, проба - 999) имеет форму круга диаметром 39 миллиметров. Золотая монета номиналом 50 рублей (масса драгоценного металла в чистоте - 7,78 граммов, проба - 999) имеет форму круга диаметром 22,6 миллиметра. С лицевой и оборотной сторон монет по окружности имеется выступающий кант. На лицевой стороне монет расположено рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации, имеются надписи: "Российская Федерация", "Банк России", номинал монет "3 рубля", "50 рублей", год выпуска "2026 г.", обозначение металла по периодической системе элементов Д.И. Менделеева, проба, товарный знак монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте. На оборотной стороне монет расположено рельефное изображение Георгия Победоносца на коне, поражающего копьем змея. Тираж монет - до одного миллиона. Боковая поверхность монет рифленая. Монеты изготовлены качеством "анциркулейтед".
© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЗолотая монета номиналом 50 рублей "Георгий Победоносец"
Золотая монета номиналом 50 рублей Георгий Победоносец - ПРАЙМ, 1920, 13.01.2026
Золотая монета номиналом 50 рублей "Георгий Победоносец". Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Банк России 14 января выпустит в обращение инвестиционные золотые и серебряные монеты "Георгий Победоносец" номиналом 50 рублей и 3 рубля соответственно, следует из сообщения ЦБ РФ.
"Банк России 14 января 2026 года выпускает в обращение инвестиционные монеты "Георгий Победоносец": серебряную номиналом 3 рубля (каталожный № 5111-0178); золотую номиналом 50 рублей (каталожный № 5216-0060)", - говорится в сообщении.
Серебряная монета номиналом 3 рубля (масса драгоценного металла в чистоте - 31,1 граммов, проба - 999) имеет форму круга диаметром 39 миллиметров. Золотая монета номиналом 50 рублей (масса драгоценного металла в чистоте - 7,78 граммов, проба - 999) имеет форму круга диаметром 22,6 миллиметра. С лицевой и оборотной сторон монет по окружности имеется выступающий кант.
На лицевой стороне монет расположено рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации, имеются надписи: "Российская Федерация", "Банк России", номинал монет "3 рубля", "50 рублей", год выпуска "2026 г.", обозначение металла по периодической системе элементов Д.И. Менделеева, проба, товарный знак монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.
На оборотной стороне монет расположено рельефное изображение Георгия Победоносца на коне, поражающего копьем змея.
Тираж монет - до одного миллиона.
Боковая поверхность монет рифленая. Монеты изготовлены качеством "анциркулейтед".
