ЦБ выпустит инвестиционные монеты "Георгий Победоносец"

Банк России 14 января выпустит в обращение инвестиционные золотые и серебряные монеты "Георгий Победоносец" номиналом 50 рублей и 3 рубля соответственно

МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Банк России 14 января выпустит в обращение инвестиционные золотые и серебряные монеты "Георгий Победоносец" номиналом 50 рублей и 3 рубля соответственно, следует из сообщения ЦБ РФ. "Банк России 14 января 2026 года выпускает в обращение инвестиционные монеты "Георгий Победоносец": серебряную номиналом 3 рубля (каталожный № 5111-0178); золотую номиналом 50 рублей (каталожный № 5216-0060)", - говорится в сообщении. Серебряная монета номиналом 3 рубля (масса драгоценного металла в чистоте - 31,1 граммов, проба - 999) имеет форму круга диаметром 39 миллиметров. Золотая монета номиналом 50 рублей (масса драгоценного металла в чистоте - 7,78 граммов, проба - 999) имеет форму круга диаметром 22,6 миллиметра. С лицевой и оборотной сторон монет по окружности имеется выступающий кант. На лицевой стороне монет расположено рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации, имеются надписи: "Российская Федерация", "Банк России", номинал монет "3 рубля", "50 рублей", год выпуска "2026 г.", обозначение металла по периодической системе элементов Д.И. Менделеева, проба, товарный знак монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте. На оборотной стороне монет расположено рельефное изображение Георгия Победоносца на коне, поражающего копьем змея. Тираж монет - до одного миллиона. Боковая поверхность монет рифленая. Монеты изготовлены качеством "анциркулейтед".

