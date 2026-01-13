Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российский рынок акций снизился вторую сессию подряд - 13.01.2026
Российский рынок акций снизился вторую сессию подряд
Российский рынок акций снизился вторую сессию подряд - 13.01.2026, ПРАЙМ
Российский рынок акций снизился вторую сессию подряд
Российский рынок акций в основную сессию вторника слегка снизился - второй день подряд, опустившись немного ниже 2700 пунктов по главному индексу, следует из... | 13.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-13T21:21+0300
2026-01-13T21:21+0300
МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций в основную сессию вторника слегка снизился - второй день подряд, опустившись немного ниже 2700 пунктов по главному индексу, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,19%, до 2 696,92 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,23%, до 1 102,72 пункта, долларовый индекс РТС – на 0,26%, до 1 077,44 пункта. С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения динамики индекса. Рынок под легким давлением Российский рынок акций во вторую полноценную основную сессию года колебался преимущественно немного ниже ключевого уровня 2700 пунктов по главному индексу, так и оставшись к закрытию сессии ниже него. "Российский рынок акций провел вторник в неуверенной динамике, основные события развернулись вокруг отметки 2700 пунктов. В геополитике определенности больше не стало. Президент США Дональд Трамп поддержал законопроект о рестрикциях против стран, покупающих российские энергоносители, вместе с тем отметив, что реализация жестких мер будет напрямую зависеть от прогресса мирных переговоров по Украине" - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". В частности, подешевели на Мосбирже бумаги "Аэрофлота" (-2,5%), ММК (-2%), "Северстали" (-2%). Подорожали бумаги "Позитива" (+3,6%), "Полюса" (+1,7%), "Эн+ Груп" (+1,7%), "Русала" (+3,3%). Стоимость нефти к 19.38 мск повышалась на 3%, до 65,8 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,3%, до 99,2 пункта. Прогнозы С одной стороны, геополитический фон остается негативным, с другой - выросшие цены на нефть играют на стороне российских нефтеэкспортеров, отмечает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". "В целом рынок пока не решается уйти устойчиво ниже психологического уровня в 2700 пунктов по индексу Мосбиржи, инвесторы ждут дальнейших вводных. В среду индекс, вероятно, вновь на время будет опускаться чуть ниже 2700 пунктов в ожидании вечерней публикации недельных данных по инфляции, которые отразят первый эффект от повышения НДС", - добавляет он. Росстат вечером среды опубликует данные о потребительских ценах с 1 по 12 января, они будут учитывать вклад повышения НДС и утильсбора, также напоминает Шепелев из "БКС Мир инвестиций". "Динамика инфляции рассматривается через призму ожиданий по изменению ключевой ставки ЦБ. Минфин РФ в этот же день опубликует отчет о формировании и использовании дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета в декабре. В среду прогнозируем движение индекса Мосбиржи в диапазоне 2675-2775 пунктов", - добавляет он.
21:21 13.01.2026
 
Российский рынок акций снизился вторую сессию подряд

Российский рынок акций снизился второй день подряд, опустившись ниже 2700 пунктов

МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций в основную сессию вторника слегка снизился - второй день подряд, опустившись немного ниже 2700 пунктов по главному индексу, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,19%, до 2 696,92 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,23%, до 1 102,72 пункта, долларовый индекс РТС – на 0,26%, до 1 077,44 пункта.
С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения динамики индекса.

Рынок под легким давлением

Российский рынок акций во вторую полноценную основную сессию года колебался преимущественно немного ниже ключевого уровня 2700 пунктов по главному индексу, так и оставшись к закрытию сессии ниже него.
"Российский рынок акций провел вторник в неуверенной динамике, основные события развернулись вокруг отметки 2700 пунктов. В геополитике определенности больше не стало. Президент США Дональд Трамп поддержал законопроект о рестрикциях против стран, покупающих российские энергоносители, вместе с тем отметив, что реализация жестких мер будет напрямую зависеть от прогресса мирных переговоров по Украине" - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций".
В частности, подешевели на Мосбирже бумаги "Аэрофлота" (-2,5%), ММК (-2%), "Северстали" (-2%). Подорожали бумаги "Позитива" (+3,6%), "Полюса" (+1,7%), "Эн+ Груп" (+1,7%), "Русала" (+3,3%).
Стоимость нефти к 19.38 мск повышалась на 3%, до 65,8 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,3%, до 99,2 пункта.

Прогнозы

С одной стороны, геополитический фон остается негативным, с другой - выросшие цены на нефть играют на стороне российских нефтеэкспортеров, отмечает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".
"В целом рынок пока не решается уйти устойчиво ниже психологического уровня в 2700 пунктов по индексу Мосбиржи, инвесторы ждут дальнейших вводных. В среду индекс, вероятно, вновь на время будет опускаться чуть ниже 2700 пунктов в ожидании вечерней публикации недельных данных по инфляции, которые отразят первый эффект от повышения НДС", - добавляет он.
Росстат вечером среды опубликует данные о потребительских ценах с 1 по 12 января, они будут учитывать вклад повышения НДС и утильсбора, также напоминает Шепелев из "БКС Мир инвестиций".
"Динамика инфляции рассматривается через призму ожиданий по изменению ключевой ставки ЦБ. Минфин РФ в этот же день опубликует отчет о формировании и использовании дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета в декабре. В среду прогнозируем движение индекса Мосбиржи в диапазоне 2675-2775 пунктов", - добавляет он.
