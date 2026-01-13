Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России введут ответственность за нарушение правил борьбы с мошенниками - 13.01.2026
%Экономическое преступление - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Мошенничество
В России введут ответственность за нарушение правил борьбы с мошенниками
В России введут ответственность за нарушение правил борьбы с мошенниками - 13.01.2026, ПРАЙМ
В России введут ответственность за нарушение правил борьбы с мошенниками
Банки и операторы связи в России будут нести ответственность за нарушение правил борьбы с мошенниками, сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку... | 13.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-13T13:56+0300
2026-01-13T13:57+0300
мошенничество
финансы
технологии
банки
рф
анатолий аксаков
дмитрий григоренко
госдума
мошенники
кибермошенники
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/13/860922389_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_93aef6d0dcb4b815b908fa1f9bfa15f4.jpg
рф
финансы, технологии, банки, рф, анатолий аксаков, дмитрий григоренко, госдума, мошенники, кибермошенники
Мошенничество, Финансы, Технологии, Банки, РФ, Анатолий Аксаков, Дмитрий Григоренко, Госдума, МОШЕННИКИ, кибермошенники
13:56 13.01.2026 (обновлено: 13:57 13.01.2026)
 
В России введут ответственность за нарушение правил борьбы с мошенниками

Аксаков: банки и операторы связи будут отвечать за нарушение правил борьбы с мошенниками

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - ПРАЙМ, 1920, 13.01.2026
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Банки и операторы связи в России будут нести ответственность за нарушение правил борьбы с мошенниками, сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
"Сейчас подготовлен законопроект, который будет определять в том числе ответственность телекоммуникационных компаний и кредитных организаций в случае, если они не соблюли нормы, связанные с действиями мошенников", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Кроме того, проект предполагает "серьезное взаимодействие телекоммуникационных компаний и кредитных организаций", чтобы минимизировать потери россиян и бизнеса от "действий преступных элементов на финансовом рынке", отметил депутат.
Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко сообщал, что кабмин РФ обсуждает возможность введения ответственности, в том числе и материальной, для банков и операторов связи, если они не отреагировали на зарегистрированные случаи мошенничества, которые промаркированы в антифрод-системе ГИС "Антифрод".
ГИС "Антифрод" представляет собой платформу для оперативного взаимодействия госорганов, банков, операторов связи и других организаций для борьбы с кибермошенничеством, она позволяет в режиме реального времени обмениваться информацией о попытках мошенничества. Сейчас запущен пилот для апробации решений.
В октябре прошлого года Минцифры сообщало, что платформу по борьбе с кибермошенниками в России планируется ввести на "ГосТехе" до 1 марта 2026 года. Минцифры выступает оператором информационной системы.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - ПРАЙМ, 1920, 10.01.2026
МВД рассказало, что делать, если передали мошенникам данные аккаунта
10 января, 17:05
 
МошенничествоФинансыТехнологииБанкиРФАнатолий АксаковДмитрий ГригоренкоГосдумаМОШЕННИКИкибермошенники
 
 
