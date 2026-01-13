https://1prime.ru/20260113/moshenniki-866439938.html

В России введут ответственность за нарушение правил борьбы с мошенниками - 13.01.2026, ПРАЙМ

мошенничество

финансы

технологии

банки

рф

анатолий аксаков

дмитрий григоренко

госдума

мошенники

кибермошенники

МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Банки и операторы связи в России будут нести ответственность за нарушение правил борьбы с мошенниками, сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. "Сейчас подготовлен законопроект, который будет определять в том числе ответственность телекоммуникационных компаний и кредитных организаций в случае, если они не соблюли нормы, связанные с действиями мошенников", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24". Кроме того, проект предполагает "серьезное взаимодействие телекоммуникационных компаний и кредитных организаций", чтобы минимизировать потери россиян и бизнеса от "действий преступных элементов на финансовом рынке", отметил депутат. Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко сообщал, что кабмин РФ обсуждает возможность введения ответственности, в том числе и материальной, для банков и операторов связи, если они не отреагировали на зарегистрированные случаи мошенничества, которые промаркированы в антифрод-системе ГИС "Антифрод". ГИС "Антифрод" представляет собой платформу для оперативного взаимодействия госорганов, банков, операторов связи и других организаций для борьбы с кибермошенничеством, она позволяет в режиме реального времени обмениваться информацией о попытках мошенничества. Сейчас запущен пилот для апробации решений. В октябре прошлого года Минцифры сообщало, что платформу по борьбе с кибермошенниками в России планируется ввести на "ГосТехе" до 1 марта 2026 года. Минцифры выступает оператором информационной системы.

