В России введут ответственность за нарушение правил борьбы с мошенниками
Аксаков: банки и операторы связи будут отвечать за нарушение правил борьбы с мошенниками
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Банки и операторы связи в России будут нести ответственность за нарушение правил борьбы с мошенниками, сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
"Сейчас подготовлен законопроект, который будет определять в том числе ответственность телекоммуникационных компаний и кредитных организаций в случае, если они не соблюли нормы, связанные с действиями мошенников", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Кроме того, проект предполагает "серьезное взаимодействие телекоммуникационных компаний и кредитных организаций", чтобы минимизировать потери россиян и бизнеса от "действий преступных элементов на финансовом рынке", отметил депутат.
Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко сообщал, что кабмин РФ обсуждает возможность введения ответственности, в том числе и материальной, для банков и операторов связи, если они не отреагировали на зарегистрированные случаи мошенничества, которые промаркированы в антифрод-системе ГИС "Антифрод".
ГИС "Антифрод" представляет собой платформу для оперативного взаимодействия госорганов, банков, операторов связи и других организаций для борьбы с кибермошенничеством, она позволяет в режиме реального времени обмениваться информацией о попытках мошенничества. Сейчас запущен пилот для апробации решений.
В октябре прошлого года Минцифры сообщало, что платформу по борьбе с кибермошенниками в России планируется ввести на "ГосТехе" до 1 марта 2026 года. Минцифры выступает оператором информационной системы.