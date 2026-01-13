Около 50 судов задействовали в строительстве моста через Волгу в Саратове

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
бизнес, россия, газ, росавтодор, главгосэкспертиза, волга, саратовская область
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, Газ, Росавтодор, Главгосэкспертиза, Волга, САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
15:28 13.01.2026
 
© РИА Новости . Валерий Мельников | Перейти в медиабанкСаратов на берегу Волги
Саратов на берегу Волги. Архивное фото
© РИА Новости . Валерий Мельников
САРАТОВ, 13 янв - ПРАЙМ. Почти 50 судов задействовано зимой в строительстве нового моста через Волгу на южном обходе Саратова, для этого поддерживается открытый участок воды, сообщили РИА Новости в саратовском подразделении Росавтодора.
"В межнавигационный период 2025-2026 годов в районе строительства мостового перехода через реку Волга в рамках строительства южного обхода города Саратова запланированы строительно-монтажные работы с поддержанием открытого участка воды (майна) в акватории реки Волга. Площадь майны составляет 10,42 квадратных километра. В строительстве мостового перехода участвуют 17 буксиров, 19 барж, плавучая строительная платформа "Темп-1" и 10 плавкранов (в том числе в холодном отстое - 2). Всего - 47 единиц", - рассказали в пресс-службе ФКУ "Нижне-Волжское".
В октябре 2024 года Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на проект первого этапа строительства южного обхода Саратова с новым мостом через Волгу. Заказчиком выступило федеральное управление автодорог "Нижне-Волжское" Росавтодора, генеральным проектировщиком - ООО "Гео-проект". Сооружение предполагает русловой мост длиной 2084,4 метра с центральной трехпролётной вантовой системой протяженностью 540 метров, правобережный и левобережный сталежелезобетонные мосты длиной 1145,2 и 160,94 метра. Также в рамках работ предусмотрено обустройство четырех пойменных насыпей протяженностью 8,413 километра, моста с проездом к селу Хмелёвка, путепровода тоннельного типа, зданий и сооружений эксплуатационного обслуживания объекта.
В декабре 2024 года ФКУ "Нижне-Волжское" заключило контракт на строительство мостового перехода с АО "Бамтоннельстой-Мост". Сумма контракта составляет 90,946 миллиарда рублей, срок исполнения - декабрь 2027 года.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯГазРосавтодорГлавгосэкспертизаВолгаСАРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
 
 
