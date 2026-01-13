https://1prime.ru/20260113/most-866444237.html

Около 50 судов задействовали в строительстве моста через Волгу в Саратове

САРАТОВ, 13 янв - ПРАЙМ. Почти 50 судов задействовано зимой в строительстве нового моста через Волгу на южном обходе Саратова, для этого поддерживается открытый участок воды, сообщили РИА Новости в саратовском подразделении Росавтодора. "В межнавигационный период 2025-2026 годов в районе строительства мостового перехода через реку Волга в рамках строительства южного обхода города Саратова запланированы строительно-монтажные работы с поддержанием открытого участка воды (майна) в акватории реки Волга. Площадь майны составляет 10,42 квадратных километра. В строительстве мостового перехода участвуют 17 буксиров, 19 барж, плавучая строительная платформа "Темп-1" и 10 плавкранов (в том числе в холодном отстое - 2). Всего - 47 единиц", - рассказали в пресс-службе ФКУ "Нижне-Волжское". В октябре 2024 года Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на проект первого этапа строительства южного обхода Саратова с новым мостом через Волгу. Заказчиком выступило федеральное управление автодорог "Нижне-Волжское" Росавтодора, генеральным проектировщиком - ООО "Гео-проект". Сооружение предполагает русловой мост длиной 2084,4 метра с центральной трехпролётной вантовой системой протяженностью 540 метров, правобережный и левобережный сталежелезобетонные мосты длиной 1145,2 и 160,94 метра. Также в рамках работ предусмотрено обустройство четырех пойменных насыпей протяженностью 8,413 километра, моста с проездом к селу Хмелёвка, путепровода тоннельного типа, зданий и сооружений эксплуатационного обслуживания объекта. В декабре 2024 года ФКУ "Нижне-Волжское" заключило контракт на строительство мостового перехода с АО "Бамтоннельстой-Мост". Сумма контракта составляет 90,946 миллиарда рублей, срок исполнения - декабрь 2027 года.

