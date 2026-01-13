https://1prime.ru/20260113/nebenzja-866421882.html

Добавлены подробности (после второго абзаца). ООН, 13 янв - РИА Новости. Россия будет решать проблемы военными методами, пока Владимир Зеленский не придет в чувства, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. "Пока киевский главарь не придет в чувства и не согласится на реалистичные условия переговоров, до тех пор мы будем решать проблемы военными методами", - сказал Небензя на заседании СБ ООН. Небензя добавил, что условия Зеленского в ответ на предложения США об урегулировании абсурдны, а сам он потерял связь с реальностью. Президент РФ Владимир Путин 2 декабря 2025 года принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера. Визит представителей Соединенных Штатов в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана Соединенных Штатов по Украине. Как заявил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев 20-21 декабря 2025 года провел переговоры в Майами с Уиткоффом и Кушнером. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также подчеркивал, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений украинским руководством сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для него бессмысленно и опасно.

