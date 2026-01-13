Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В роддоме в Новокузнецке умерли девять новорожденных с начала года - 13.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обучение операторов FPV-дронов группировки Запад на Купянском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20260113/novorozhdennye-866431860.html
В роддоме в Новокузнецке умерли девять новорожденных с начала года
В роддоме в Новокузнецке умерли девять новорожденных с начала года - 13.01.2026, ПРАЙМ
В роддоме в Новокузнецке умерли девять новорожденных с начала года
Девять новорожденных умерли в роддоме Новокузнецка №1 Кемеровской области по уточненным данным, сообщил РИА Новости информированный источник. | 13.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-13T10:25+0300
2026-01-13T10:25+0300
происшествия
общество
здоровье
новокузнецк
кемеровская область
рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859925972_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_f608ea260c105a00856f3e0c32caaf8c.jpg
КЕМЕРОВО, 13 янв – ПРАЙМ. Девять новорожденных умерли в роддоме Новокузнецка №1 Кемеровской области по уточненным данным, сообщил РИА Новости информированный источник. Ранее издание ngs42. ru со ссылкой на источник в минздраве региона сообщило, что во время январских каникул в стационаре умерли шесть новорожденных, трое из которых - в один день. Источник сообщал РИА Новости ранее о десяти умерших младенцах. "Девять по уточненным данным (погибших младенцев на данный момент - ред.)", – сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. По данному факту в следственном отделе по городу Новокузнецк СУСК РФ по Кемеровской области – Кузбассу организована доследственная проверки по статье о халатности. Свою проверку начала и прокуратура региона.
новокузнецк
кемеровская область
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859925972_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_c346ca8515b6d7c230a5dc4bae3a6134.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , здоровье, новокузнецк, кемеровская область, рф
Происшествия, Общество , Здоровье, НОВОКУЗНЕЦК, Кемеровская область, РФ
10:25 13.01.2026
 
В роддоме в Новокузнецке умерли девять новорожденных с начала года

Девять новорожденных умерли в роддоме No1 в Новокузнецке во время новогодних каникул

© РИА Новости . Павел БедняковНоворожденный ребенок в реанимационном боксе
Новорожденный ребенок в реанимационном боксе - ПРАЙМ, 1920, 13.01.2026
Новорожденный ребенок в реанимационном боксе. Архивное фото
© РИА Новости . Павел Бедняков
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
КЕМЕРОВО, 13 янв – ПРАЙМ. Девять новорожденных умерли в роддоме Новокузнецка №1 Кемеровской области по уточненным данным, сообщил РИА Новости информированный источник.
Ранее издание ngs42. ru со ссылкой на источник в минздраве региона сообщило, что во время январских каникул в стационаре умерли шесть новорожденных, трое из которых - в один день. Источник сообщал РИА Новости ранее о десяти умерших младенцах.
"Девять по уточненным данным (погибших младенцев на данный момент - ред.)", – сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
По данному факту в следственном отделе по городу Новокузнецк СУСК РФ по Кемеровской областиКузбассу организована доследственная проверки по статье о халатности. Свою проверку начала и прокуратура региона.
 
ПроисшествияОбществоЗдоровьеНОВОКУЗНЕЦККемеровская областьРФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала