В роддоме в Новокузнецке умерли девять новорожденных с начала года
В роддоме в Новокузнецке умерли девять новорожденных с начала года - 13.01.2026, ПРАЙМ
В роддоме в Новокузнецке умерли девять новорожденных с начала года
Девять новорожденных умерли в роддоме Новокузнецка №1 Кемеровской области по уточненным данным, сообщил РИА Новости информированный источник.
КЕМЕРОВО, 13 янв – ПРАЙМ. Девять новорожденных умерли в роддоме Новокузнецка №1 Кемеровской области по уточненным данным, сообщил РИА Новости информированный источник. Ранее издание ngs42. ru со ссылкой на источник в минздраве региона сообщило, что во время январских каникул в стационаре умерли шесть новорожденных, трое из которых - в один день. Источник сообщал РИА Новости ранее о десяти умерших младенцах. "Девять по уточненным данным (погибших младенцев на данный момент - ред.)", – сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. По данному факту в следственном отделе по городу Новокузнецк СУСК РФ по Кемеровской области – Кузбассу организована доследственная проверки по статье о халатности. Свою проверку начала и прокуратура региона.
В роддоме в Новокузнецке умерли девять новорожденных с начала года
Девять новорожденных умерли в роддоме No1 в Новокузнецке во время новогодних каникул