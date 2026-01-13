Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Ефимов возглавил филиал ОАК по оперативно-тактической авиации - 13.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260113/oak-866428176.html
Ефимов возглавил филиал ОАК по оперативно-тактической авиации
Ефимов возглавил филиал ОАК по оперативно-тактической авиации - 13.01.2026, ПРАЙМ
Ефимов возглавил филиал ОАК по оперативно-тактической авиации
Директором филиала Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) по оперативно-тактической авиации (ОТА) назначен Владимир Ефимов, и.о. управляющего директора... | 13.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-13T08:33+0300
2026-01-13T08:33+0300
экономика
бизнес
россия
оак
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/03/863117118_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_3181dea9a9d2adeb6377ea89ccbc13a7.jpg
МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Директором филиала Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) по оперативно-тактической авиации (ОТА) назначен Владимир Ефимов, и.о. управляющего директора АО "Туполев" - Юрий Абросимов, сообщила ОАК в своем Telegram-канале. "С тринадцатого января директором филиала ПАО "ОАК" - ОТА назначен Владимир Ефимов, ранее занимавший пост первого заместителя подразделения", - отметили в ОАК. "Также с тринадцатого января исполнение обязанностей управляющего директора АО "Туполев" возложено на Юрия Абросимова, ранее занимавшего в компании пост заместителя управляющего директора по экономике и финансам", - добавили в корпорации. Среди ключевых задач новых руководителей – выполнение растущей производственной программы, включая выпуск военной авиационной техники, а также обеспечение выполнения планов по программе Ту-214, объяснили в ПАО "ОАК".
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/03/863117118_102:0:2833:2048_1920x0_80_0_0_36a699737cb34c3964583a1ec1e261c2.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, оак
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, ОАК
08:33 13.01.2026
 
Ефимов возглавил филиал ОАК по оперативно-тактической авиации

Главой филиала ОАК по оперативно-тактической авиации стал Владимир Ефимов

© РИА Новости . Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкСтенд Объединённой авиастроительной корпорации
Стенд Объединённой авиастроительной корпорации - ПРАЙМ, 1920, 13.01.2026
Стенд Объединённой авиастроительной корпорации . Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Мамонтов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Директором филиала Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) по оперативно-тактической авиации (ОТА) назначен Владимир Ефимов, и.о. управляющего директора АО "Туполев" - Юрий Абросимов, сообщила ОАК в своем Telegram-канале.
"С тринадцатого января директором филиала ПАО "ОАК" - ОТА назначен Владимир Ефимов, ранее занимавший пост первого заместителя подразделения", - отметили в ОАК.
"Также с тринадцатого января исполнение обязанностей управляющего директора АО "Туполев" возложено на Юрия Абросимова, ранее занимавшего в компании пост заместителя управляющего директора по экономике и финансам", - добавили в корпорации.
Среди ключевых задач новых руководителей – выполнение растущей производственной программы, включая выпуск военной авиационной техники, а также обеспечение выполнения планов по программе Ту-214, объяснили в ПАО "ОАК".
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯОАК
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала