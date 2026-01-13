https://1prime.ru/20260113/oak-866428176.html

Ефимов возглавил филиал ОАК по оперативно-тактической авиации

Ефимов возглавил филиал ОАК по оперативно-тактической авиации - 13.01.2026, ПРАЙМ

Ефимов возглавил филиал ОАК по оперативно-тактической авиации

Директором филиала Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) по оперативно-тактической авиации (ОТА) назначен Владимир Ефимов, и.о. управляющего директора... | 13.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-13T08:33+0300

2026-01-13T08:33+0300

2026-01-13T08:33+0300

экономика

бизнес

россия

оак

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/03/863117118_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_3181dea9a9d2adeb6377ea89ccbc13a7.jpg

МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Директором филиала Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) по оперативно-тактической авиации (ОТА) назначен Владимир Ефимов, и.о. управляющего директора АО "Туполев" - Юрий Абросимов, сообщила ОАК в своем Telegram-канале. "С тринадцатого января директором филиала ПАО "ОАК" - ОТА назначен Владимир Ефимов, ранее занимавший пост первого заместителя подразделения", - отметили в ОАК. "Также с тринадцатого января исполнение обязанностей управляющего директора АО "Туполев" возложено на Юрия Абросимова, ранее занимавшего в компании пост заместителя управляющего директора по экономике и финансам", - добавили в корпорации. Среди ключевых задач новых руководителей – выполнение растущей производственной программы, включая выпуск военной авиационной техники, а также обеспечение выполнения планов по программе Ту-214, объяснили в ПАО "ОАК".

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, оак