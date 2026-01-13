https://1prime.ru/20260113/oak-866428176.html
Ефимов возглавил филиал ОАК по оперативно-тактической авиации
Ефимов возглавил филиал ОАК по оперативно-тактической авиации - 13.01.2026, ПРАЙМ
Ефимов возглавил филиал ОАК по оперативно-тактической авиации
Директором филиала Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) по оперативно-тактической авиации (ОТА) назначен Владимир Ефимов, и.о. управляющего директора... | 13.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-13T08:33+0300
2026-01-13T08:33+0300
2026-01-13T08:33+0300
экономика
бизнес
россия
оак
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/03/863117118_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_3181dea9a9d2adeb6377ea89ccbc13a7.jpg
МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Директором филиала Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) по оперативно-тактической авиации (ОТА) назначен Владимир Ефимов, и.о. управляющего директора АО "Туполев" - Юрий Абросимов, сообщила ОАК в своем Telegram-канале. "С тринадцатого января директором филиала ПАО "ОАК" - ОТА назначен Владимир Ефимов, ранее занимавший пост первого заместителя подразделения", - отметили в ОАК. "Также с тринадцатого января исполнение обязанностей управляющего директора АО "Туполев" возложено на Юрия Абросимова, ранее занимавшего в компании пост заместителя управляющего директора по экономике и финансам", - добавили в корпорации. Среди ключевых задач новых руководителей – выполнение растущей производственной программы, включая выпуск военной авиационной техники, а также обеспечение выполнения планов по программе Ту-214, объяснили в ПАО "ОАК".
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/03/863117118_102:0:2833:2048_1920x0_80_0_0_36a699737cb34c3964583a1ec1e261c2.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, оак
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, ОАК
Ефимов возглавил филиал ОАК по оперативно-тактической авиации
Главой филиала ОАК по оперативно-тактической авиации стал Владимир Ефимов
МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ.
Директором филиала Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) по оперативно-тактической авиации (ОТА) назначен Владимир Ефимов, и.о. управляющего директора АО "Туполев" - Юрий Абросимов, сообщила
ОАК в своем Telegram-канале.
"С тринадцатого января директором филиала ПАО "ОАК" - ОТА назначен Владимир Ефимов, ранее занимавший пост первого заместителя подразделения", - отметили в ОАК.
"Также с тринадцатого января исполнение обязанностей управляющего директора АО "Туполев" возложено на Юрия Абросимова, ранее занимавшего в компании пост заместителя управляющего директора по экономике и финансам", - добавили в корпорации.
Среди ключевых задач новых руководителей – выполнение растущей производственной программы, включая выпуск военной авиационной техники, а также обеспечение выполнения планов по программе Ту-214, объяснили в ПАО "ОАК".