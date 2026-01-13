https://1prime.ru/20260113/obi-866433958.html

"Лента" объявила о приобретении активов торговой сети "OBI Россия"

"Лента" объявила о приобретении активов торговой сети "OBI Россия" - 13.01.2026, ПРАЙМ

"Лента" объявила о приобретении активов торговой сети "OBI Россия"

13.01.2026 - Ритейлер "Группа Лента" приобретает активы торговой сети "OBI Россия" в виде 25 магазинов

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Ритейлер "Группа Лента" приобретает активы торговой сети "OBI Россия" в виде 25 магазинов, говорится в сообщении "Ленты"."Лента" сегодня объявляет о приобретении активов сети гипермаркетов в формате DIY ("Do It Yourself" – "сделай сам") "OBI Россия". В периметр сделки войдут 25 магазинов с общей торговой площадью 263 тысяч квадратных метров. Федеральная антимонопольная служба России уже одобрила приобретение", - сказано в сообщении.Отмечается, что сделка укрепит позиции "Группы Лента" в качестве ведущего мультиформатного игрока на российском рынке.Сделка позволит сети выйти в новый формат DIY, а также создаст предпосылки для формирования новых предложений для покупателей за счет гибридных моделей и размещения ассортимента на территории гипермаркетов "Группы Лента".Планируется, что интеграция активов "OBI Россия" будет происходить поэтапно до мая 2026 года.В компании напомнили, что сеть "OBI Россия" объединяет магазины двух основных форматов: традиционные гипермаркеты площадью 12-15 тысяч квадратных метров и городские магазины меньшего формата площадью 4-8 тысяч квадратных метров с наиболее востребованным ассортиментом.Сеть OBI в понедельник объявила о смене названия на "DOM Лента".

2026

