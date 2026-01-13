Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Лента" объявила о приобретении активов торговой сети "OBI Россия" - 13.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260113/obi-866433958.html
"Лента" объявила о приобретении активов торговой сети "OBI Россия"
"Лента" объявила о приобретении активов торговой сети "OBI Россия" - 13.01.2026, ПРАЙМ
"Лента" объявила о приобретении активов торговой сети "OBI Россия"
Ритейлер "Группа Лента" приобретает активы торговой сети "OBI Россия" в виде 25 магазинов, говорится в сообщении "Ленты". | 13.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-13T11:21+0300
2026-01-13T11:37+0300
экономика
бизнес
россия
финансы
"лента"
торговля
obi
https://cdnn.1prime.ru/img/84226/78/842267877_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f7c55cdc2c24e19bb2cb771af4b44b16.jpg
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Ритейлер "Группа Лента" приобретает активы торговой сети "OBI Россия" в виде 25 магазинов, говорится в сообщении "Ленты"."Лента" сегодня объявляет о приобретении активов сети гипермаркетов в формате DIY ("Do It Yourself" – "сделай сам") "OBI Россия". В периметр сделки войдут 25 магазинов с общей торговой площадью 263 тысяч квадратных метров. Федеральная антимонопольная служба России уже одобрила приобретение", - сказано в сообщении.Отмечается, что сделка укрепит позиции "Группы Лента" в качестве ведущего мультиформатного игрока на российском рынке.Сделка позволит сети выйти в новый формат DIY, а также создаст предпосылки для формирования новых предложений для покупателей за счет гибридных моделей и размещения ассортимента на территории гипермаркетов "Группы Лента".Планируется, что интеграция активов "OBI Россия" будет происходить поэтапно до мая 2026 года.В компании напомнили, что сеть "OBI Россия" объединяет магазины двух основных форматов: традиционные гипермаркеты площадью 12-15 тысяч квадратных метров и городские магазины меньшего формата площадью 4-8 тысяч квадратных метров с наиболее востребованным ассортиментом.Сеть OBI в понедельник объявила о смене названия на "DOM Лента".
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84226/78/842267877_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4636feb5b98869dd8ab27582c9c7818d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, финансы, "лента", торговля, obi
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, Финансы, "Лента", торговля, OBI
11:21 13.01.2026 (обновлено: 11:37 13.01.2026)
 
"Лента" объявила о приобретении активов торговой сети "OBI Россия"

"Группа Лента" приобретет активы торговой сети "OBI Россия" в виде 25 магазинов

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСеть гипермаркетов OBI
Сеть гипермаркетов OBI - ПРАЙМ, 1920, 13.01.2026
Сеть гипермаркетов OBI. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Ритейлер "Группа Лента" приобретает активы торговой сети "OBI Россия" в виде 25 магазинов, говорится в сообщении "Ленты".
"Лента" сегодня объявляет о приобретении активов сети гипермаркетов в формате DIY ("Do It Yourself" – "сделай сам") "OBI Россия". В периметр сделки войдут 25 магазинов с общей торговой площадью 263 тысяч квадратных метров. Федеральная антимонопольная служба России уже одобрила приобретение", - сказано в сообщении.
Отмечается, что сделка укрепит позиции "Группы Лента" в качестве ведущего мультиформатного игрока на российском рынке.
Сделка позволит сети выйти в новый формат DIY, а также создаст предпосылки для формирования новых предложений для покупателей за счет гибридных моделей и размещения ассортимента на территории гипермаркетов "Группы Лента".
Планируется, что интеграция активов "OBI Россия" будет происходить поэтапно до мая 2026 года.
В компании напомнили, что сеть "OBI Россия" объединяет магазины двух основных форматов: традиционные гипермаркеты площадью 12-15 тысяч квадратных метров и городские магазины меньшего формата площадью 4-8 тысяч квадратных метров с наиболее востребованным ассортиментом.
Сеть OBI в понедельник объявила о смене названия на "DOM Лента".
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯФинансы"Лента"торговляOBI
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала