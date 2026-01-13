Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт оценила покупку "Лентой" российских активов OBI
МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Российские активы сети гипермаркетов OBI могли обойтись "Ленте" примерно в 8 миллиардов рублей, рассказала РИА Недвижимость партнер по торговому направлению BlackStone Keeping Company Ольга Яруллина. Во вторник 13 января "Лента" объявила о приобретении активов сети "OBI Россия", работающей в формате DIY (товары для дома и ремонта). В периметр сделки войдут 25 магазинов общей торговой площадью 263 тысячи квадратных метров. Федеральная антимонопольная служба России уже одобрила приобретение. Ожидается, что интеграция активов "OBI Россия" будет происходить поэтапно до мая 2026 года. "Публично цена не раскрыта, но с учетом того, что речь идет именно о покупке активов, реалистичная оценка сделки - около 8 миллиардов рублей, ориентир 7,5-8,5 миллиардов рублей. Эта величина укладывается в логику активной сделки: основная стоимость - товар и материальная инфраструктура, плюс ограниченная премия за готовую работающую сеть и быстрый вход в DIY. Существенную надбавку за будущую прибыль рынок сейчас обычно не платит - сегмент конкурентный, маржа под давлением онлайна, поэтому инвесторы рационально ограничивают премию", - считает Яруллина. Управляющий директор Союза торговых центров Сергей Платицын оценил сделку в 3-5 миллиардов рублей. Он также предположил, что сумма могла быть и ниже - вплоть до символической. "Потому что в таких историях основная цена часто сидит не в чеке за покупку, а в обязательствах: аренда, оборотный капитал, расходы на перезапуск и интеграцию", - объяснил Платицын. По мнению управляющего партнера IBC Global Станислава Ахмедзянова, сумма сделки находится в диапазоне 3-6 миллиардах рублей. Такая оценка, по его словам, основана на том, что "Лента" приобретает активы, многие из которых функционируют по арендной модели, а сам бизнес OBI исторически сталкивался с проблемами прибыльности.
бизнес, россия, технологии, "лента", obi, финансы
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, Технологии, "Лента", OBI, Финансы
13:21 13.01.2026
 
© РИА Новости . Пелагия Тихонова
© РИА Новости . Пелагия Тихонова
