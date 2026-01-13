В Запорожской области около двух тысяч абонентов остались без света

https://1prime.ru/20260113/obstrely-866440855.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв - ПРАЙМ. Около двух тысяч абонентов запорожской Каменки-Днепровской обесточены из-за артобстрела ВСУ, опасность повторных ударов сохраняется, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. "Одна тысяча девятьсот восемьдесят три абонента Каменки-Днепровской обесточены в результате артобстрела. Специалисты приступят к восстановлению электроснабжения сразу после стабилизации обстановки", - написал Балицкий в своем Telegram-канале. По его словам, опасность повторных ударов сохраняется.
