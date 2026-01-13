Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Запорожской области около двух тысяч абонентов остались без света - 13.01.2026, ПРАЙМ
Происшествия
В Запорожской области около двух тысяч абонентов остались без света
В Запорожской области около двух тысяч абонентов остались без света - 13.01.2026, ПРАЙМ
В Запорожской области около двух тысяч абонентов остались без света
Около двух тысяч абонентов запорожской Каменки-Днепровской обесточены из-за артобстрела ВСУ, опасность повторных ударов сохраняется, сообщил губернатор... | 13.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-13T14:26+0300
2026-01-13T14:26+0300
происшествия
запорожская область
всу
евгений балицкий
https://cdnn.1prime.ru/img/76374/53/763745303_0:190:2881:1811_1920x0_80_0_0_a9883c0c5c9b15b93dcf629d7cb4eb7c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв - ПРАЙМ. Около двух тысяч абонентов запорожской Каменки-Днепровской обесточены из-за артобстрела ВСУ, опасность повторных ударов сохраняется, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. "Одна тысяча девятьсот восемьдесят три абонента Каменки-Днепровской обесточены в результате артобстрела. Специалисты приступят к восстановлению электроснабжения сразу после стабилизации обстановки", - написал Балицкий в своем Telegram-канале. По его словам, опасность повторных ударов сохраняется.
запорожская область
запорожская область, всу, евгений балицкий
Происшествия, Запорожская область, ВСУ, Евгений Балицкий
14:26 13.01.2026
 
В Запорожской области около двух тысяч абонентов остались без света

В Каменке-Днепровской около двух тысяч абонентов остались без света из-за обстрела ВСУ

Ремонт линии электропередач
Ремонт линии электропередач
Ремонт линии электропередач. Архивное фото
© Кирилл Брага
Перейти в медиабанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв - ПРАЙМ. Около двух тысяч абонентов запорожской Каменки-Днепровской обесточены из-за артобстрела ВСУ, опасность повторных ударов сохраняется, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
"Одна тысяча девятьсот восемьдесят три абонента Каменки-Днепровской обесточены в результате артобстрела. Специалисты приступят к восстановлению электроснабжения сразу после стабилизации обстановки", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.
По его словам, опасность повторных ударов сохраняется.
 
ПроисшествияЗапорожская областьВСУЕвгений Балицкий
 
 
