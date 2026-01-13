Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Евраев рассказал Путину о выращивании орхидей в Ярославской области - 13.01.2026, ПРАЙМ
Евраев рассказал Путину о выращивании орхидей в Ярославской области
МОСКВА, 13 янв – ПРАЙМ. Три миллиона орхидей из 10 миллионов, продаваемых в России за год, выращивают в Ярославской области, доложил президенту РФ Владимиру Путину губернатор региона Михаил Евраев. "У нас вообще в стране 10 миллионов орхидей продается в год, все эти орхидеи были импортные, в основном это Голландия, другие какие-то страны. Сейчас уже три миллиона из них – это наши, российские, ярославские орхидеи", - рассказал Евраев. Губернатор добавил, что планируется увеличить количество продаваемых ярославских орхидей до семи миллионов.
14:46 13.01.2026
 
Евраев рассказал Путину о выращивании орхидей в Ярославской области

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкМихаил Евраев
Михаил Евраев - ПРАЙМ, 1920, 13.01.2026
Михаил Евраев. Архивное фото
© РИА Новости . Нина Зотина
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 13 янв – ПРАЙМ. Три миллиона орхидей из 10 миллионов, продаваемых в России за год, выращивают в Ярославской области, доложил президенту РФ Владимиру Путину губернатор региона Михаил Евраев.
"У нас вообще в стране 10 миллионов орхидей продается в год, все эти орхидеи были импортные, в основном это Голландия, другие какие-то страны. Сейчас уже три миллиона из них – это наши, российские, ярославские орхидеи", - рассказал Евраев.
Губернатор добавил, что планируется увеличить количество продаваемых ярославских орхидей до семи миллионов.
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
