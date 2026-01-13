Евраев рассказал Путину о выращивании орхидей в Ярославской области

https://1prime.ru/20260113/orkhidei-866441968.html

МОСКВА, 13 янв – ПРАЙМ. Три миллиона орхидей из 10 миллионов, продаваемых в России за год, выращивают в Ярославской области, доложил президенту РФ Владимиру Путину губернатор региона Михаил Евраев. "У нас вообще в стране 10 миллионов орхидей продается в год, все эти орхидеи были импортные, в основном это Голландия, другие какие-то страны. Сейчас уже три миллиона из них – это наши, российские, ярославские орхидеи", - рассказал Евраев. Губернатор добавил, что планируется увеличить количество продаваемых ярославских орхидей до семи миллионов.

